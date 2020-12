Wat gaat 2021 brengen voor Apple? Krijgen we elke maand een digitaal event en volgen de nieuwe producten elkaar in rap tempo op? Of wordt het een rustig jaar, waarin Apple zich bezint op de toekomstige koers?

2020 pakte voor veel mensen uit als een rotjaar, een jaar waarin alles veranderde. Op Apple hadden de gebeurtenissen echter weinig impact. Het bedrijf bracht een behoorlijke line-up van nieuwe producten uit en profiteerde ook nog eens financieel flink van de crisis. Dankzij thuiswerken en thuis lesgeven was er meer vraag naar Macs en iPads dan ooit tevoren. In een normaal jaar organiseert Apple drie of vier evenementen, in maart voor nieuwe iPads, in juni voor WWDC, in september voor iPhone en Apple Watch en soms ook nog in oktober voor de Mac en eventuele resterende producten. 2020 heeft laten zien dat Apple onder de huidige omstandigheden een eigen plan trekt en er graag van af wijkt. Wat gaat 2021 brengen? In dit artikel kijken we vooruit naar de producten die we in de loop van 2021 verwachten.



Om nog even je geheugen op te frissen: dit waren de belangrijkste aankondigingen van 2020 per maand. Een uitgebreider overzicht vind je in onze terugblik met alle producten van 2020.

Bekijk hier de producten van 2020 Maart 2020: iPad Pro

Magic Keyboard

13-inch MacBook Air

Powerbeats April 2020: iPhone SE Mei 2020: 13-inch MacBook Pro Juni 2020: iOS 14

macOS Big Sur

iPadOS 14

watchOS 7

tvOS 14

Apple Silicon Augustus 2020: 27-inch iMac September 2020: Apple Watch Series 6

Apple Watch SE

iPad Air

iPad 8e generatie Oktober 2020: iPhone 12 en 12 mini

iPhone 12 Pro en 12 Max

HomePod mini

MagSafe November 2020: MacBook Air M1

MacBook Pro M1

Mac mini M1

macOS Big Sur December 2020: AirPods Max

Apple Fitness+

Voorjaar 2021: AirTag, Apple TV en meer

Er gingen heel wat geruchten over nieuwe producten, maar ze verschenen niet allemaal op de markt. Zo worstelen we ons al jarenlang door geruchten over de AirTag, terwijl dit terugzoekaccessoire nog steeds niet aan je tas hangt. Ook zouden er nog een Apple TV en AirPods op weg zijn naar de winkels, plus de gebruikelijke updates voor bestaande producten. Als Apple een event organiseert, dan is dat waarschijnlijk weer in maart.

Verwacht in voorjaar 2021:

Uitrol Fitness+ naar meer landen

Fitness+ is van start gegaan in een beperkt aantal Engelstalige landen. We verwachten dat de uitrol naar meer landen niet lang op zich zal laten wachten. Iedereen begrijpt immers wel wat “5 more squats!” betekent en met ondertiteling kan Apple de dienst ook in een hoop andere landen uitbrengen. We hopen niet dat Apple zo perfectionistisch is dat we tot 2030 moeten wachten om fitnessvideo’s met Nederlandse trainers te kunnen kijken. Je kunt overigens Fitness+ in Nederland en België al gebruiken via een omweg maar de officiële release laat nog op zich wachten en waarschijnlijk gaan grote landen zoals Duitsland, Frankrijk en Italië ons voor.

AirTag

Er zijn inmiddels al heel veel aanwijzingen gevonden voor de AirTag, een tracker waarmee je zoekgeraakte spullen terug kan vinden. Deze maakt gebruik van de U1-chip, die ook in de iPhones van 2019 en 2020 en de Apple Watch Series 6 te vinden is. Met deze Ultra-Wideband chip kun je heel nauwkeurig de locatie bepalen. De Apple AirTag zou dan onderdeel uitmaken van de Zoek Mijn-app en een rechtstreekse concurrent zijn van de Tile. Door gebruik te maken van de verbinding met andere iPhone-bezitters, kun je zelfs voorwerpen opzoeken als je buiten het bereik van de tag bent. Apple gebruikt dit nu ook al om je iPhone makkelijker terug te vinden. Eerder noemde Apple de AirTags zelf nog in een supportvideo, dus beter bewijs kunnen we niet krijgen.

Maar ondanks alle geruchten is de AirTag nog steeds niet aangekondigd. De AirTag zou op zich wel in de startblokken staan, maar Apple zou een launch in maart 2021 hebben gepland.

Lees hier onze recente geruchten over de AirTag.

AirPods 3

De afgelopen maanden hebben we meermaals geruchten voorbij zien komen over een zogenaamde AirPods Pro Lite. Dit is mogelijk een nieuw setje AirPods met het design van de AirPods Pro, maar dan zonder ruisonderdrukking en transparantiemodus. Verdere details zoals de prijs en exacte release zijn nog niet bekend, hoewel er eerder gesproken werd over een release in mei. Dat bleek uiteindelijk niet het geval te zijn. De meest betrouwbare bronnen stellen nu dat Apple pas in 2021 met de AirPods 3 of AirPods X op de proppen komt. Ook de AirPods Pro 2 verschijnen mogelijk in de eerste helft van 2021.

Bekijk ook Gerucht: 'Nieuwe AirPods en AirPods Pro verschijnen in 2021' Apple werkt volgens Bloomberg aan twee nieuwe AirPods: de derde generatie standaard AirPods en de tweede generatie AirPods Pro. Beide modellen zouden in 2021 uit komen.

Nieuwe Apple TV

In 2019 ging Apple TV+ van start, de nieuwe streamingdienst. De Apple TV speelt daarbij een belangrijke rol en het huidige model is alweer een paar jaar oud, dus het is best logisch als Apple werkt aan een nieuw model. Er zijn geruchten geweest over een Apple TV 5 maar de update zou wel een kleiner kunnen zijn dan gedacht. We vermoeden dat het slechts een iets verbeterde versie van de Apple TV 4K wordt, waar een U1-chip in zit. Erg veel moeite hoeft Apple er niet in te steken, want het bedrijf lijkt steeds meer in te zetten op bestaande tv’s, aangezien televisiefabrikanten massaal AirPlay 2 omarmen. Wel wordt er gesproken over een nieuwe afstandsbediening met U1, zodat je hem makkelijker kan vinden als hij weer eens tussen de bank verstopt zit.

Nieuwe 23- of 24-inch iMac

Apple heeft de 27-inch iMac in augustus 2020 vernieuwd, maar we wachten ook nog op een vernieuwing van de 23- of 24-inch iMac. Deze zou voor het eerst in lang tijd een nieuw design krijgen, met dunnere randen vergelijkbaar het met Pro Display XDR. Deze iMac zou ook op Apple Silicon kunnen draaien en voorzien zijn van een in eigen huis ontworpen grafische chip.

iPad Pro met mini-LED

Volgens meerdere bronnen komt er begin 2021 een iPad Pro met mini-LED, de nieuwe schermtechniek. Wellicht zit er ook 5G in. De meeste geruchten gaan over het 12,9-inch model, waardoor de indruk ontstaat dat de twee iPad Pro-formaten qua technisch gezien van elkaar gaan afwijken. De eerste keer dat dat gebeurde was bij de allereerste generatie: Apple bracht de 12,9-inch iPad Pro als eerste uit. Toen de 9,7-inch iPad Pro een paar maanden later volgde, was deze qua techniek nét iets nieuwer en geavanceerder.

Zomer 2021: WWDC

De zomer is geen stille periode bij Apple. Traditiegetrouw krijgen we tijdens WWDC de nieuwste software te zien. Het gaat daarbij om:

iOS 15 en iPadOS 15

watchOS 8

tvOS 15

macOS 12

Najaar 2021: iPhone, Apple Watch en meer

Het najaar zal ook in 2021 weer een drukke periode worden bij Apple. We verwachten vier nieuwe iPhone-modellen, een nieuwe Apple Watch en misschien nog wat verrassingen later in het jaar.

iPhone 13

De iPhone 13 zal in 2021 qua design niet zoveel verrassingen brengen. We verwachten hetzelfde design en dezelfde formaten als de huidige iPhone 12-serie. Mogelijk stapt Apple ervan af om nog een Lightning-poort in te bouwen, waardoor je draadloos zult moeten opladen. Ook gaan er nog steeds geruchten over een 120Hz ProMotion-scherm, dat alleen in de high-end modellen aanwezig zal zijn. Een A15-chip lijkt een zekerheid, cameraverbeteringen ook. Mogelijk gaat Apple in meer modellen snelle 5G inbouwen. En wat gebeurt er met de notch, wordt die eindelijk iets kleiner? Het is nog te vroeg om er iets over te kunnen zeggen.

Apple Watch Series 7

Elk jaar komt er een nieuwe Apple Watch uit en we verwachten dat het in 2021 ook zo zal zijn. Er zijn nog geen geruchten of verwachte vernieuwingen uitgelekt. We schreven jarenlang over verwachte slaaptracking en dat hebben we gekregen. De fitnessfuncties zijn met Fitness+ ook uitgebreid. Mogelijk stopt Apple er nieuwe sensoren in voor gezondheidsfuncties, maar er valt op het moment nog weinig over te zeggen.

Overige verwachte producten in 2021

Wanneer ze komen weten we niet precies, maar we kijken er wel naar uit. Deze producten kan Apple ook nog aankondigen in 2021:

iPad mini 6

De iPad mini kreeg in 2019 weer wat liefde van Apple met wat technische vernieuwingen, maar qua design bleef alles bij hetzelfde. Daardoor heeft Apple’s kleinste tablet nog steeds vrij brede schermranden, wat bij dit kleine formaat best storend is. Nu de iPad Pro en de iPad Air het nieuwe design hebben gekregen is het voor de mini ook wel eens tijd voor een nieuw uiterlijk. We verwachten deze in de loop van het jaar, misschien zelfs al in de zomer. Een event zal Apple er niet speciaal voor organiseren.

iPhone SE Plus

Er komt in 2021 geen opvolger van de iPhone SE, maar Apple zou wel plannen hebben om een extra Plus-versie uit te brengen. Deze heeft een schermvullend display van 5,5-inch of zelfs 6,1-inch. Het betekent wel dat Apple schoon schip moet maken bij de huidige modellen die nog verkrijgbaar zijn, want samen met de iPhone XR en iPhone 11 liggen er nu vier toestellen met 6,1-inch scherm in de winkels. De iPhone SE Plus zou zich verder vooral onderscheiden door het feit dat Touch ID in de powerknop is ingebouwd. Er zit geen Face ID in.

MacBook Pro

We sluiten af met een product waar heel wat mensen naar zullen uitkijken, al is de timing nog niet zo heel erg duidelijk. Apple heeft de MacBook Air al vernieuwd met Apple Silicon en ook het instapmodel van de MacBook Pro kreeg de nieuwe chip. Wat nog ontbreekt zijn de topmodellen. Apple werkt intern al aan een krachtiger variant van de M1-chip en in 2021 gaan we de resultaten daarvan zien. We verwachten een 14,1-inch en een 16,1-inch MacBook Pro als vervanger van de huidige 13- en 16-inch modellen. Beide hebben smallere schermranden. Mogelijk kiest Apple ook voor mini-LED om de beeldkwaliteit te verbeteren.

Wat verwacht jij van Apple in 2021 en waar kijk jij het meest naar uit? We horen het graag in de reacties!