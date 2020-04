Apple heeft vandaag de iPhone SE 2020 aangekondigd en daarmee komt er officieel een einde aan de iPhone 8. Al zul je dit toestel nog wel een tijdje in winkels en bij diverse providers zien. Ook is het afgelopen met 3D Touch.

Einde voor de iPhone 8

Met de komst van de iPhone SE is de line-up van Apple iets veranderd. De iPhone 8 is verdwenen uit het assortiment. Toch kan het de komende tijd nog interessant zijn om een iPhone 8 te kopen, als winkeliers het model gaan afprijzen. Voor mensen die niet het allernieuwste zoeken kan het een prima toestel zijn. Ooit was het een topmodel, dus met de kwaliteit van de materialen en de behuizing zit het ook wel goed. Mocht je terug verlangen naar het 4,7-inch formaat van de iPhone 8, dan kun je natuurlijk ook voor de nieuwste SE gaan. Maar het doek valt voor de iPhone 8 Plus. Een opvolger is er nog niet.



Apple’s line-up voor zomer 2020

Je kunt nu (in oplopende prijs) kiezen uit de volgende modellen:

iPhone SE

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

Bij de iPhone SE betaal je €489 voor het model met 64GB, terwijl je voor de iPhone 8 met dezelfde hoeveelheid opslag tot voor kort nog €539 kostte. Wij zijn daarom meteen op zoek gegaan naar het huidige prijspeil van de iPhone 8 en dan blijkt dat je toch nog even moet wachten op de echt goede aanbiedingen.





Bij de iPhone 8 Plus zien we iets soortgelijks, al is er geen goede vergelijking mogelijk. De prijzen liggen bij de meeste winkels iets lager dan voorheen in de Apple Store, maar echt flink besparen is er nog niet bij.

Bekijk voor meer informatie ook onze artikelen over de iPhone 8 kopen als los toestel en de iPhone 8 Plus kopen. Als je meer ziet in een iPhone 8 (Plus) met abonnement, dan kan dat natuurlijk ook want ze zijn bij alle providers voorlopig nog gewoon verkrijgbaar. Voor de iPhone SE zul je tot vrijdag moeten wachten, want dan gaat dit toestel officieel in de verkoop.

Ook einde voor 3D Touch

Met het vertrek van de iPhone 8 kom ter ook een einde aan 3D Touch. De schermtechnologie biedt net als de iPhone XR en de iPhone 11-serie ondersteuning voor Haptic Touch. De twee technologieën zijn vergelijkbaar, maar het is niet meer mogelijk om verschillend harde druk uit te oefenen. Bij Haptic Touch ga je iets langer je vinger op het scherm houden, waardoor het voor mensen die nog 3D Touch gewend zijn langzamer kan aanvoelen. Uiteindelijk werkt het qua functionaliteit grotendeels hetzelfde.