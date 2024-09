Wil je een iPhone 13 met abonnement? Dan vind je hier alles over de toestelprijzen en abonnementskosten voor de iPhone 13, een al wat langer bestaand toestel dat bij iedereen in de smaak valt. De iPhone 13 zit sinds najaar 2024 niet meer in het assortiment bij Apple, maar bij de Nederlandse providers kun je dit toestel nog steeds vinden. Zoals met alle toestellen is het goed om te kijken waar je het goedkoopste iPhone 13 abonnement kunt vinden, omdat dit per aanbieder nogal kan verschillen. Wij hebben de voordeligste abonnementen voor je op een rij gezet, zodat je niet te veel betaalt.

iPhone 13: goedkoper via de provider!

Je bent relatief goedkoop uit als je je iPhone 13 met abonnement via een provider afsluit. Hieronder zie je de toestelprijzen:

Zoals je ziet kun je meteen besparen door je toestel bij de provider te bestellen en het maakt daarbij niet uit voor welke provider je kiest. Uiteraard moet je dan nog wel een abonnement afsluiten, maar die had je toch al nodig om je iPhone te kunnen gebruiken. Wil je liever een andere provider, dan kun je het beste even bij de telecomwinkels kijken, want daar kun je je iPhone 13-abonnement ook afsluiten bij diverse budgetproviders. Je kunt terecht bij:

Wil je een indruk krijgen wat een iPhone 13 met abonnement kost en waar de beste deals te vinden zijn? Bekijk dan hieronder een greep uit het aanbod. Verderop vind je een uitgebreidere vergelijker.

Is een iPhone 13 abonnement een goede keuze?

Ben je toe aan een nieuwe iPhone? Dan zou je voor de allernieuwste modellen kunnen kiezen, maar je bent veel goedkoper uit als je een iPhone van voorgaande jaren kiest. De iPhone 13 dateert uit 2021, een jaar waarin Apple vier nieuwe modellen uitbracht. Het standaardmodel iPhone 13 was daarbij de meest logische keuze voor iedereen. Alle nieuwe functies zitten erin, maar je betaalt niet voor overbodige luxe zoals stalen randen en geavanceerde camerafuncties die je misschien niet eens gebruikt. Je krijgt vrijwel hetzelfde als de iPhone 13 Pro, maar kunt kiezen uit meer kleuren en de prijs ligt een stuk lager. Dat maakt dit toestel extra aantrekkelijk. Ook nu nog, want we verwachten dat de iPhone 13 de komende jaren nog gewoon updates krijgt.

Welke Nederlandse providers hebben de iPhone 13?

De iPhone 13 is met abonnement nog verkrijgbaar bij alle grote Nederlandse providers, zoals Odido, Vodafone en KPN. Wil je liever een andere provider, dan kan dat ook via een telecomwinkel. Je kunt dan het toestel met abonnement los van elkaar uitzoeken, bijvoorbeeld met Budget Mobiel of Lebara.

Waarop letten bij een iPhone 13 abonnement?

Wil je zoveel mogelijk vernieuwingen uit de iPhone 13-serie, maar niet te veel daarvoor betalen, dan is de iPhone 13 echt iets voor jou. Je bepaalt zelf of je een losse iPhone 13 neemt, of een iPhone 13 met abonnement. Via een provider betaal je een vast maandbedrag per toestel en dat kan handig zijn voor mensen die zicht willen houden op hun maandelijkse uitgaven. Naast je abonnementskosten betaal je ook elke maand een bedrag voor het toestel. Aan het einde van de looptijd heb je het toestel afbetaald en mag je het houden. Je kunt dan zelf beslissen of je het toestel doorverkoopt of blijft gebruiken (bijvoorbeeld met een sim only).

Bij een iPhone 13 abonnement kun je te maken krijgen met BKR-registratie. Je kunt dit voorkomen door een deel van het aankoopbedrag alvast te betalen, zodat je onder de grens van 250 euro blijft. Daardoor zijn je maandelijkse kosten ook lager. Wil je helemaal geen BKR-registratie, dan kun je beter een losse iPhone 13 nemen en het bedrag bijvoorbeeld door je ouders laten voorschieten.

iPhone 13 met 5G-abonnement?

De iPhone 13 is geschikt voor alle Nederlandse 5G-netwerken. Je kunt dus supersnel internetten op plekken waar al dekking voor 5G is. Veel providers bieden gratis 5G-toegang bij hun duurdere abonnementen. Loont dat de moeite? Want ons betreft nu nog niet. Het 4G-netwerk heeft momenteel al een uitstekende dekking en is bijna net zo snel. Heb je vaak te maken met traag internet of slechte dekking, dan zou 5G een uitkomst kunnen zijn, maar dit is per persoon verschillend.

iPhone 13 abonnement of niet?

Kies je voor een iPhone 13 met vast contract of heb je liever een losse iPhone 13 in combinatie met een sim only abonnement? Het ligt er maar net aan wat jij het prettigst vindt en wat je budget is. Bij een iPhone 13 abonnement heb je een vast maandbedrag en wordt de aankoop wat meer gespreid over de hele periode van het contract. Met onze iPhone-prijsvergelijker vind je de beste aanbieding die binnen jouw budget past.

Bekijk ook ons overzicht voor het goedkoopste iPhone abonnement of ons overzicht met alle iPhone-aanbiedingen als je op zoek bent naar een koopje.

Bekijk ook De beste iPhone aanbiedingen van week 33-2024 Vergelijk de beste iPhone aanbiedingen! Wekelijks zoeken we voor jou de goedkoopste iPhone-aanbiedingen (ook refurbished)! In dit overzicht vind je een iPhone met korting en zie je welke acties er bij providers zijn. Met deze tips vind jij de goedkoopste iPhone!

Hoe vind ik het goedkoopste iPhone 13 abonnement?

Kies je voor een iPhone 13 met abonnement, dan loont het de moeite om je goed te verdiepen in de mogelijkheden. Providers hebben regelmatig acties of geven extra MB’s bij hun databundels. Je kunt bij je provider ook kijken of er combivoordeel te halen is. KPN, Vodafone en Odido geven je leuke extra’s of extra korting als je een internet voor thuis of een tv-bundel arbij afsluit. Soms het betekent het extra korting, gratis onderling bellen, extra MB’s of extra zenderpakketten.

Pluspunten van de iPhone 13:

Nieuwste toestel van 2021

Voorzien van OLED-scherm

Opladen met MagSafe

5G-support

Verbeterde camera

Heel veel kleuren

Snelle A15-chip

De nieuwste technologie

Nog jarenlang updates

Minpunten van de iPhone 13:

Geen oplader en oordopjes meegeleverd

Niet meer zo nieuw, is alweer wat langer op de markt

Liever toch een iPhone 13 Pro? Kijk dan eens bij de iPhone 13 Pro abonnementen!

Bekijk ook iPhone kopen in Nederland: prijzen, abonnementen en simlockvrij Alles over de Apple iPhone kopen in Nederland. Van voordelige iPhone-abonnementen tot leuke deals met sim only: als je een nieuwe iPhone zoekt vind je hier alle tips.