De geruchten over een nieuwe iMac gingen al maanden en nu heeft Apple eindelijk de nieuwste alles-in-één Mac onthuld. De nieuwe iMac 2021 heeft een gloednieuw ontwerp, snellere Apple-chip en verbeterd display. De nieuwe iMac is tijdens Apple’s april 2021-event onthuld en is binnenkort beschikbaar. Alles over de specs, ontwerp, functies en meer lees je hier.



iMac 2021 in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de nieuwe iMac:

Opvolger van de vorige iMac

Gloednieuw design, geïnspireerd op het Pro Display XR

Nieuw groter 24-inch display

Voorzien van nieuwe Apple Silicon-chip

Vanaf mei beschikbaar

Prijs vanaf $1.299 (sommige kleuren zijn vanaf $1.499)

Design iMac 2021

Het eerste dat opvalt aan de nieuwe iMac is het gloednieuwe ontwerp. De nieuwe alles-in-één Mac heeft een vierkanter ontwerp, met dunnere schermranden. De bekende ‘kin’ onderaan het scherm is behouden gebleven, maar dan wel in dezelfde kleur als de rest van de iMac. De achterkant van de nieuwe iMac is in tegenstelling tot de vorige modellen niet meer bol, maar volledig vlak. Het ontwerp heeft daardoor ook wat weg van het Pro Display XDR, Apple’s high-end scherm.

De nieuwe iMac komt bovendien in meerdere kleuren beschikbaar. Apple grijpt daarmee terug naar de vroegere iMac G3, die ook in meerdere kleuren beschikbaar kwam. In totaal zijn het zeven kleuren, van geel tot blauw en van rood tot zwart.

Functies iMac 2021

De nieuwe iMac heeft allereerst een gloednieuwe chip, namelijk een Apple Silicon M1-chip. Het is voor het eerst dat Apple een eigen ontworpen chip in de iMac zet. Afgelopen najaar bracht Apple al de Mac mini met M1-chip uit en nu krijgt de iMac dus diezelfde behandeling. De Apple Silicon-chip in de iMac zorgt voor snellere prestaties dan in de vorige Intel-versies.

Apple heeft ook een groter scherm in de iMac 2021 gestopt. Het scherm is nu 24-inch en er zit True Tone in. De antireflectiecoating zorgt ervoor dat het scherm minder reflecteert. Apple heeft ook de camera en speakers verbeterd. De camera heeft een 1080p HD-resolutie. Ook is de sensor groter, voor betere weergave bij weinig licht. De M1-chip zorgt ook voor een beter resultaat.

Er zit een nieuwe stroomaansluiting aan, die eenvoudig aan de achterkant te bevestigen is. De gevlochten kabel loopt naar een stroomadapter, die je op de grond kan leggen. Daar kan je ook een ethernetkabel in steken, waarbij de verbinding via de stroomkabel gaat.

Bij de nieuwe iMac hoort ook een nieuw los Magic Keyboard. Sommige toetsen zijn opnieuw ontworpen en er zit een Touch ID-knop op. De Touch ID-vingerafdrukscanner wordt draadloos naar de iMac verzonden, zodat je eenvoudig Apple Pay-aankopen kan doen.

Prijs en beschikbaarheid iMac 2021

De nieuwe iMac komt beschikbaar in mei, in ieder geval in de VS. Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe iMac in Nederland uitkomt. De iMac komt in vier kleuren vanaf $1.299 en zeven kleuren en extra functies vanaf $1.499. Zodra de Nederlandse prijzen bekend zijn, werken we dit artikel bij.

