Na maandenlange speculatie is er dan eindelijk weer een nieuw instapmodel van de iPhone: de iPhone 16e. Voorheen had Apple de iPhone SE, maar nu heeft Apple voor een andere naam gekozen. De iPhone 16e staat daarom ook wel bekend als de iPhone SE 4 of iPhone SE 2025. Er is een geheel nieuw design, een up-to-date-chip, verbeterde camera en nog veel meer. Lees hier alles over de functies, release, prijs en meer van de iPhone 16e.

iPhone 16e in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de iPhone 16E van 2025:

Vervanger van iPhone SE 2022

Ook wel iPhone SE 4 of iPhone SE 2025 genoemd

Vernieuwd moderner design: volledig scherm aan de voorkant, platte zijkanten, aluminium behuizing

Geen thuisknop meer

6,1-inch OLED scherm met Face ID

Usb-c-poort voor opladen en data

Geschikt voor draadloos opladen (geen MagSafe)

Enkele 48-megapixelcamera aan de achterkant

A18-chip met ondersteuning voor Apple Intelligence

Release op 28 februari 2025

Prijs: vanaf €719,-

iPhone 16e design

Qua design is de nieuwe iPhone 16e gebaseerd op de iPhone 16. Apple heeft het traditionele ontwerp van de laatste iPhone SE, die nog gebaseerd was op de iPhone 8 uit 2017, overboord gegooid. De nieuwe iPhone 16E heeft een aluminium behuizing met platte zijkanten, glazen achterkant en een volledig scherm aan de voorkant. Het model heeft echter niet dezelfde rondingen bij de randen als de iPhone 15 en nieuwer. Apple brengt de nieuwe iPhone 16E uit in twee kleuren, namelijk zwart en wit.

iPhone 16e scherm

Qua display gaat de nieuwe iPhone 16e erop vooruit, al zullen sommige misschien heimwee krijgen naar het vorige scherm. Qua formaat gaat het scherm namelijk van 4,7-inch naar 6,1-inch, doordat er boven en onder geen zwarte balken meer zijn. Voor sommige mensen zal dat wat groot aanvoelen, maar inmiddels is dit al jaren de standaard bij Apple en blijkt dit een populair formaat te zijn. De nieuwe iPhone 16e is daardoor ook groter dan bijvoorbeeld de vroegere mini-modellen.

De beeldkwaliteit gaat er flink op vooruit. De nieuwe instap-iPhone heeft een OLED-scherm in plaats van LCD zoals bij de vorige iPhone SE. Het scherm heeft een resolutie van 2532 x 1170 pixels, met een pixeldichtheid van 460. Er is ondersteuning voor True Tone, P3 brede kleurweergave en 800 nits maximale helderheid. Dat was bij het vorige iPhone SE-model nog 625 nits. Het scherm kan ook HDR-content afspelen. Het scherm heeft een notch voor Face ID. Er zit dus geen Dynamic Island in.

Camera iPhone 16e

De iPhone 16e heeft, net als de laatste iPhone SE, een enkele camera aan de achterkant. Er is dus geen ultra-groothoeklens of een telelens aanwezig, maar gelukkig zijn er nog steeds diverse cameramogelijkheden. Omdat het om een 48-megapixellens gaat, kun je ook optisch inzoomen met de 2x-modus dankzij de Fusion-camera. Door de hoge resolutie kan hij een uitsnede maken voor ingezoomde foto’s, ondanks dat er dus maar een lens in zit. Extra uitgestrekte x0,5 foto’s maken is helaas niet mogelijk.

Aan de voorkant vinden we verder een 12-megapixelcamera, voor het maken van selfies en videogesprekken. De camera aan zowel de voor- als achterkant ondersteunt de portretmodus, nachtmodus, fotografische stijlen en slimme HDR.

iPhone 16e functies

De nieuwe iPhone 16e heeft geen exclusieve nieuwe functies die je niet bij de andere modellen ziet, maar is wel weer helemaal up-to-date als het gaat om mogelijkheden. Dit zijn de belangrijkste nieuwe functies ten opzichte van de iPhone SE 2022:

#1 Groter scherm

De iPhone 16e heeft een groter 6,1-inch scherm gekregen, ten opzichte van de 4,7-inch bij de vorige iPhone SE. Daardoor ziet alles er net wat prettiger uit, doordat er veel meer ruimte is voor content op het scherm. iOS is de laatste jaren steeds vaker aangepast naar de groter wordende schermen, waardoor veel content er op het kleinere 4,7-inch scherm wat opgepropt uit ziet. Door het 6,1-inch formaat hoef je ook minder te scrollen.

#2 Face ID in plaats van Touch ID

Doordat de thuisknop verdwenen is, is dit toestel uitgerust met Face ID in plaats van Touch ID. De TrueDepth-camera aan de voorkant herkent je gezicht zodat je je iPhone kan ontgrendelen zodra je ernaar kijkt. Face ID gebruik je verder voor Apple Pay, het doen van appaankopen en het ontgrendelen van beveiligde apps.

#3 Actieknop

De iPhone 16e heeft, net als de overige iPhone 16-modellen, een Actieknop. Daarmee kun je diverse functies gebruiken, zoals snel de camera openen, de zaklamp laten schijnen of een Siri Shortcut draaien. Deze vervangt de zijschakelaar waarmee je de iPhone op stil zet. Je kan de actieknop ook nog als muteknop gebruiken.

#4 Usb-c in plaats van Lightning

De Lightning-poort is ingeruild voor usb-c, zoals dat inmiddels verplicht is in de EU. De usb-c-poort biedt ook andere toepassingen voor het aansluiten van andere apparatuur, maar gebruik je dus voornamelijk om het toestel op te laden. Als je al een iPad, Mac of ander apparaat met usb-c hebt, kun je dus dezelfde oplader gebruiken. In de doos bij de iPhone 16E wordt ook gewoon een usb-c-naar-usb-c-kabel geleverd. Er zit geen stroomadapter bij.

#5 A18-chip voor betere prestaties

De iPhone 16e heeft de nieuwste A18-chip en staat daarmee qua prestaties op gelijke hoogte met de andere iPhone 16. Er is ondersteuning voor Apple Intelligence en dankzij de A18-chip zien games er mooi uit en draaien ze een stuk beter dan op het vorige model. Bovendien zijn er ook grafisch intensievere games op te spelen, die voorheen alleen op een iPhone 15 Pro of nieuwer werkten.

Prijs en release iPhone 16e

De iPhone 16e is vanaf vrijdag 21 februari te bestellen als pre-order en ligt vanaf vrijdag 28 februari in de schappen. Je kan kiezen tussen 128GB, 256GB en 512GB en is beschikbaar vanaf €719,-.

Lees ook onze iPhone vergelijking om alle huidige modellen te kunnen vergelijken. Als je een nieuwe iPhone wil kopen, zijn er ook nog tal van andere modellen waar je uit kan kiezen.

