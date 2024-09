De iPhone 15 Plus abonnementen zijn af te sluiten bij alle grote providers. Zo kun je goed de tarieven vergelijken en met onze prijsvergelijker de beste deal vinden en betaal je niets te veel voor je iPhone 15 Plus. We vertellen alles over de (verlaagde) toestelprijzen bij providers en laten zien met welke databundels je de beste aanbiding krijgt. Een abonnement geeft je de mogelijkheid om de kosten wat meer te spreiden over een langere periode, zodat je er geen omkijken naar hebt en jij kunt genieten van je nieuwe toestel.

iPhone 15 Plus is goedkoper bij je provider

We hebben het al eens vaker gezegd: bij de providers betaal je de laagste toestelprijs. En dat geldt ook voor de iPhone 15 Plus, want nu Apple de adviesprijzen in de winkel heeft verlaagd, zijn de providers hierin meegegaan. Je betaalt nu een paar tientjes minder voor het toestel en dat is mooi meegenomen.

Dit zijn de huidige toestelprijzen:

Kortom, het maakt niet uit bij welke provider je je toestel bestelt, want je krijgt altijd de verlaagde prijs van €912. Daardoor ben je vrij in het kiezen van het meest gunstige abonnement, waarbij je databundel en maandprijs kunt afwegen.

Bij deze aanbieders kun je iPhone 15 Plus abonnementen afsluiten:

iPhone 15 Plus met abonnement

De iPhone 15 Plus heeft dezelfde eigenschappen als de iPhone 15, maar met een groter scherm van 6,7-inch. Door het grotere formaat zit er ook een grotere batterij in waardoor de Plus de langste afspeelduur voor muziek heeft van de iPhone line-up van 2023. Behalve rechtstreeks bij de provider kun je ook via telecomwinkels een iPhone 15 Plus kopen. Je hebt dan wat meer vrijheid om met abonnementen van budgetproviders te combineren, zoals Ben en Simyo.

iPhone 15 Plus abonnement bij KPN

128GB iPhone 15 Plus met KPN Unlimited 300

Toestelkosten eenmalig €24 + maandelijks €35

5G internet tot 300 Mbps

Onbeperkte data (Unlimited 300)

Onbeperkt bellen en sms’en

50 GB per maand in de EU

Tijdelijk geen aansluitkosten

Abonnementskosten: €32,50

In combinatie met KPN of XS4ALL betaal je maar €25,- per maand!

iPhone 15 Plus abonnement bij Odido

128GB iPhone 15 Plus met Odido Unlimited Basis

Toestelkosten eenmalig €24 + maandelijks €35,50

5G internet tot 300 Mbps

Onbeperkte data

Onbeperkt bellen en sms’en

40 GB per maand in de EU

Tijdelijk geen aansluitkosten

Abonnementskosten: €32,50

In combinatie met Odido vast internet betaal je maar €25,- per maand!

iPhone 15 Plus abonnement bij Vodafone

128GB iPhone 15 Plus met Vodafone Unlimited

Toestelkosten eenmalig €24 + maandelijks €35

5G internet zonder snelheidsbeperking (max. 1 Gbps)

Onbeperkte data

Onbeperkt bellen en sms’en

40 GB per maand in de EU

Tijdelijk geen aansluitkosten

Abonnementskosten: €32,50

In combinatie met Ziggo betaal je maar €25,- per maand!

Zoals je ziet zijn de kosten per maand en de toestelbijbetaling bij alle providers vrijwel hetzelfde, waardoor je vooral op de details moet letten: hoe snel is de 5G-verbinding, hoeveel GB mag je in de EU gebruiken en bij welke provider is de dekking op jouw locatie het beste?

iPhone 15 Plus abonnementen in Nederland

Ben je toe aan een nieuwe iPhone met een groot scherm en loopt je huidige abonnement binnenkort af? Dan moet je zeker eens gaan kijken naar de iPhone 15 Plus. Dit nieuwe toestel is sinds het najaar van 2023 beschikbaar. Je kunt terecht bij alle providers en diverse webwinkels. Dankzij zijn 6,7-inch display kun je foto’s en films kijken op een groot scherm zonder dat je aan het veel grotere Pro Max-model vast zit. Je krijgt het strakke design van de iPhone 15-familie en kunt kiezen uit meerdere kleuren. Dat maakt dit toestel extra aantrekkelijk.

Hier zie je de toestelprijzen bij Apple ten opzichte van de drie grootste providers:

Opslag iPhone 15 Plus Apple KPN Odido Vodafone 128GB €969,- €864,- €876,- €864,- 256GB €1.249 €984,- N.v.t. €984,- 512GB €1.609 N.v.t. N.v.t. €1.200,-

Je bent dus bij de providers goedkoper uit!

Je hebt bij dit toestel zoals gebruikelijk twee mogelijkheden: je kiest voor een losse iPhone 15 Plus en sluit er zelf een sim-only bij af. Of je kiest voor een iPhone 15 Plus met abonnement, zoals we op deze pagina bespreken.

Via de provider betaal je dan een vast maandbedrag per toestel en dat kan prettig zijn voor mensen die liever voorspelbare maandlasten hebben en niet in één keer een groot bedrag willen uitgeven. Zo hou je meer geld over voor andere leuke dingen.

Waar vind je de iPhone 15 Plus met abonnement het goedkoopst?

Twijfel je nog of een iPhone 15 Plus met abonnement wel zo’n goed idee is? Dan is het goed om de officiële abonnementsprijzen te bekijken en te checken of je bij een telecomwinkel zoals Belsimpel of Mobiel.nl wellicht goedkoper uit bent. Bij een iPhone 15 Plus met abonnement heb je beter zicht op je maandlasten en je weet of dit voor jou haalbaar is. De toestelprijs die je via een provider betaalt is vrijwel altijd lager dan de adviesprijs bij Apple. Je bent via een provider dus altijd goedkoper uit en hebt ook nog de mogelijkheid om de kosten over een langere periode te spreiden.

Hou er echter rekening mee dat je bij toestellen boven €250 te maken krijgt met een inkomenstoets en BKR-registratie. Dit kun je voorkomen door een deel van het toestelbedrag vooraf te betalen.

iPhone 15 Plus: voor wie?

De iPhone 15 Plus is perfect voor mensen die de normale iPhone 15 te klein vinden. Je maakt graag foto’s, kijkt veel video’s en bent altijd druk in de weer met je iPhone. Dit toestel is bedoeld voor mensen die een groot scherm willen hebben maar de iPhone 15 Pro Max te duur vinden en geen behoefte hebben aan de geavanceerde functies op dit toestel.

iPhone 15 Plus bij providers

Alle Nederlandse providers hebben de iPhone 15 Plus met abonnement in het assortiment opgenomen, zodat je flink wat keuze hebt en de aanbiedingen goed kunt vergelijken. Onze prijsvergelijker helpt je hierbij. Je ziet in één oogopslag welke providers een databundel hebben die bij jouw behoeften aansluit. Zo kun je goed maandbedragen en bundels vergelijken.

De iPhone 15 Plus is standaard voorzien van 5G-functie. Dit betekent echter niet dat je altijd een abonnement met 5G nodig hebt. Voor veel mensen is 4G-netwerk voldoende en zeker als je buiten de grote steden woont zijn er nog maar weinig plekken waar je écht van de snelle 5G-netwerken profiteert. Sommige providers bieden 5G gratis bij hun (duurdere) abonnementen aan. Budgetproviders zoals Ben en Hollandsnieuwe hebben vaak geen 5G-mogelijkheid.

iPhone 15 Plus abonnement of niet?

Kies je voor een iPhone 15 Plus met vast contract of heb je liever een losse iPhone 15 Plus in combinatie met een sim only abonnement? Het ligt er maar net aan wat jij het prettigst vindt en wat je budget is. Daarbij spelen meerdere factoren mee.

Bij een iPhone 15 Plus met abonnement heb je een vast maandbedrag en wordt de aankoop wat meer gespreid over de hele periode van het contract. Met onze iPhone-prijsvergelijker vind je de beste aanbieding die binnen jouw budget past. Wil je liever een losse iPhone 15 Plus kopen, dan moet je er rekening mee houden dat je het bedrag in één keer moet afrekenen.

Bekijk ook ons overzicht voor het goedkoopste iPhone abonnement of ons overzicht met alle iPhone-aanbiedingen als je op zoek bent naar een koopje.

Waarop letten bij een iPhone 15 Plus abonnement?

Kies je voor de iPhone 15 Plus, dan loont het de moeite waard om je goed te verdiepen in de geschikte abonnementen en bundels. Providers hebben regelmatig acties of geven extra MB’s bij hun databundels. Je kunt bij veel providers combivoordeel krijgen. KPN, Vodafone en Odido geven je leuke extra’s als je naast een internet- en tv-bundel ook een mobiel abonnement afsluit. Denk daarbij aan extra korting, gratis onderling bellen, meer MB’s of meer zenderpakketten.

De iPhone 15 Plus heeft een relatief groot scherm, waardoor je dit toestel vaker zult gebruiken voor video’s afspelen en andere content die veel data kost. Daarom zul je vaak een wat grotere databundel nodig hebben. We raden je dan ook aan om te kiezen voor een provider met een goed dekkend 4G- en 5G-netwerk. Een onbeperkte databundel kan handig zijn, maar soms zijn de databundels al zo groot (mede dankzij verdubbelaars) dat het helemaal niet nodig is om voor onbeperkt te kiezen. Mocht je je iPhone 15 Plus abonnement toch iets te krap hebben gekozen, dan kun je bij de meeste providers op elk moment overstappen naar een grotere databundel.

Twijfel je over de bundel die je nodig hebt? Check dan eens de facturen van je huidige abonnement en kijk hoeveel je maandelijks ongeveer gebruikt. Je krijgt dan een betere indruk wat bij jou past. Niet iedereen heeft een abonnement met onbeperkte data nodig en voor veel mensen kan 10GB al genoeg zijn.

Liever een gewone iPhone 15, die wat handzamer is? Kijk dan eens bij de iPhone 15 abonnementen. En wil je toch iets meer geavanceerde functies, dan is er de iPhone 15 Pro Max met abonnement.

