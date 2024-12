Normaal gesproken komt Apple ieder jaar met een nieuwe versie van de standaard iPad, maar 2023 én 2024 waren daarop een uitzondering. Dat betekent dat de kans groot is dat Apple in 2025 weer een nieuw instapmodel gaat uitbrengen. Na de iPad 2022, wat een grote update was, verwachten we voor de elfde generatie iPad 2025 wat kleinere verbeteringen. Op deze overzichtspagina lees je alles wat we al weten en verwachten over de iPad 2025.

iPad 2025 in het kort

Dit zijn de belangrijkste verwachtingen van de iPad 2025:

Nieuwe elfde generatie van het instapmodel van de iPad

Strak design met behuizing van aluminium met platte zijkanten

10,9-inch Liquid Retina Display

Snellere chip: A17 Pro of A18-chip

Usb-c-aansluiting

Touch ID in de powerknop

Werkt met Apple Pencil

Frontcamera aan de lange kant, 12-megapixel ultragroothoeklens

12-megapixel groothoekcamera aan de achterkant

Stereospeakers en twee microfoons

Mogelijke verbeteringen: verbeterd scherm, snellere chip, meer opslag, nieuwe kleuren

Verwachte release: voorjaar 2025

Mogelijke prijs: vanaf €409,-

Hoe zit het met de iPad 2024?

In de eerste helft van 2024 waren er geruchten dat Apple in 2024 een nieuwe instap-iPad uit zou brengen. Dat klonk ook aannemelijk: Apple had immers al sinds september 2022 geen nieuw model meer uitgebracht. En lange tijd leek het er ook op dat we in september of oktober een iPad 2024 zouden krijgen. Maar dat gebeurde niet. In plaats daarvan heeft Apple in mei 2024 de prijs van de iPad 2022 officieel verlaagd. In oktober 2024 werd deze prijsverlaging opgevolgd door weer een nieuwe lagere prijs voor de iPad 2022, waarbij er geen oplader meer in de doos zit. Er is dus geen iPad 2024 verschenen.

Bekijk ook Apple maakt instap-iPad goedkoper (maar je levert er wel wat voor in) Apple heeft in Nederland en België stilletjes de prijs van de 10e generatie iPad uit 2022 verlaagd. Je levert er echter wel wat voor in. Tegelijkertijd maakt deze prijsverlaging de kans dat er spoedig een nieuw model komt nihil.

iPad 2025 design

In 2022 gaf Apple het standaardmodel van de iPad al een flinke update. Het oudere ontwerp met thuisknop maakte plaats voor een strak en plat design, zoals we die al jaren gewend waren van de iPad Pro en iPad Air. Omdat Apple het design nog niet zo lang geleden vernieuwd heeft, denken we niet dat er bij de iPad 2025 iets zal veranderen op dit gebied. De elfde generatie iPad krijgt daarom hetzelfde design. We verwachten dat bestaande hoesjes daardoor ook zullen passen.

De iPad 2025 komt waarschijnlijk weer in meerdere felle kleuren. Bij het 2022-model kon je kiezen uit zilver, roze, blauw en geel, waarbij de laatste drie kleuren vrij fel waren. We verwachten dat Apple de kleuren ook bij het 2025-model ook zo uitgesproken laat, maar welke kleuren het worden is nog niet duidelijk. Er zijn nog geen geruchten geweest over nieuwe kleuren.

iPad 2024 scherm

De huidige instap-iPad heeft een 10,9-inch Liquid Retina LCD-scherm. Aan het formaat en de schermtechniek zal waarschijnlijk niet veel veranderen. Verwacht dus geen 11-inch OLED-scherm zoals in een iPad Pro, want Apple moet met de instap-iPad de prijs laag houden. Dat betekent ook dat je op andere vlakken concessies moet doen.

In het instapmodel ontbreken altijd diverse schermeigenschappen. Zo is het scherm niet gelamineerd (er zit meer lucht tussen het glas en het scherm zelf), de antireflectiecoating ontbreekt en de kleurweergave is minder. We verwachten dat de eigenschappen van het scherm van de iPad 2024 nagenoeg gelijk blijft, al kan Apple wel een enkele eigenschap een update geven. Daar zijn nu nog geen berichten over geweest.

Verwachte functies iPad 11e generatie

Maar wat wordt er dan nieuw? Apple kan de standaard iPad op een paar vlakken verbeteren, om een nieuwe versie te verantwoorden. Dit zijn de verwachte en mogelijke verbeteringen:

#1 Snellere chip (verwacht)

De grootste kans op een verbetering vinden we in de chipset. De instap-iPad heeft nu nog een A14-chip, die in 2020 geïntroduceerd werd bij de iPhone 12-serie. Maar inmiddels zijn we heel wat jaren verder en hebben diverse andere modellen veel betere chips. We verwachten dat Apple op zijn minst de upgrade naar een A16-chip doorvoert, maar Apple zou ook nog een stapje verder kunnen gaan door bijvoorbeeld een A17 Pro-chip in te bouwen. Daardoor is ook ondersteuning voor Apple Intelligence mogelijk, iets wat Apple het liefst in zoveel mogelijk modellen stopt. Een A18-chip is ook nog een mogelijkheid, al zou dat betekenen dat het goedkoopste iPad-model een betere chip heeft dan de onlangs vernieuwde (en duurdere) iPad mini 2024 met A17 Pro-chip.

Bekijk ook Dit is Apple Intelligence, Apple’s eigen variant van AI: alles wat je moet weten Apple Intelligence is Apple’s eigen variant op kunstmatige intelligentie, ook wel bekend als AI. Apple Intelligence vind je in veel van Apple’s aankomende software-updates. Lees hier wat Apple Intelligence is en wanneer jij het kan gebruiken.

Apple zou ook nog wat andere specs kunnen verbeteren, zoals de Bluetooth- en wifi-versies. Momenteel heeft de iPad 2022 nog wifi 6 en Bluetooth 5.2. Dat zou verbeterd kunnen worden naar wifi 6E en Bluetooth 5.3, maar veel zal je daar in de praktijk niet van merken.

#2 Beter scherm (mogelijk)

We noemden het al even: Apple kan dit jaar het scherm een kleine update geven. In 2021 deed Apple dat voor het laatst, met de toevoeging van True Tone. Apple zou bijvoorbeeld de beeldkwaliteit kunnen verbeteren door te kiezen voor een scherm met brede kleurweergave (P3). We verwachten niet dat Apple het scherm vanaf de elfde generatie gaat lamineren, omdat dat de prijs verder op zou drijven.

#3 Meer opslag (mogelijk)

Eveneens in 2021 verdubbelde Apple de hoeveelheid opslag van het instapmodel van de iPad. Sindsdien heeft elke instap-iPad 64GB of 256GB interne opslag. Daarbij stond dit model op een lijn met bijvoorbeeld de iPad Air en iPad mini. Bij zowel de iPad Air als iPad mini is dat in 2024 weer verhoogd, naar minimaal 128GB opslag. Het zou ons niet verrassen als Apple dat in 2025 ook bij de instap-iPad gaat doen. Een model met 1TB opslag verwachten we echter niet, dus wellicht dat het alleen bij 128GB en 256GB blijft.

Accessoires iPad 2024

Qua geschikte accessoires denken we niet dat er veel gaat veranderen. De iPad 2024 blijft daardoor geschikt voor de eerste generatie Apple Pencil en de Apple Pencil met usb-c. Apple zou ervoor kunnen kiezen om de Apple Pencil 1-support te laten vallen, zodat ze dit model uit het assortiment kunnen halen. Maar ondersteuning voor de veel geavanceerdere Apple Pencil Pro verwachten we niet.

Verder zal ook het Magic Keyboard Folio geschikt zijn voor dit model. Omdat het design van de iPad en de afmetingen gelijk blijven, zal het huidige model waarschijnlijk gewoon blijven werken. Daarmee tover je de iPad meer om in een laptopvervanger, met een volledig toetsenbord en trackpad.

Bekijk ook Review Magic Keyboard Folio voor iPad 2022: duur, maar toch een aanrader Apple heeft voor de iPad 2022 een speciale toetsenbordhoes uitgebracht. In deze review van de Magic Keyboard Folio vertellen we of deze hoes z’n geld waard is en of er misschien goede alternatieven zijn.

Verwachte prijs en release iPad 2025

Volgens bronnen gaat Apple de nieuwe iPad 2025 in voorjaar 2025 aankondigen. Vermoedelijk vind de aankondiging in maart plaats, zoals dat in het verleden ook al gebeurde. Er zijn ook al geruchten geweest over de release van de iPad 2025. Er is echter ook een bron geweest die zei dat Apple pas eind 2025 een nieuwe instap-iPad gaat uitbrengen, maar dat vinden wij rijkelijk laat.

Bekijk ook Gerucht: ‘Nieuwe 11e generatie instap-iPad komt voorjaar 2025’ Het lijkt er meer en meer op dat we langer moeten wachten op de nieuwe generatie instap-iPad, ook wel de 11e generatie iPad genoemd. Voor wanneer staat de release van de iPad 11 gepland?

Qua prijs denken we niet dat er veel zal veranderen ten opzichte van het 2022-model. In het najaar van 2024 voerde Apple nog een prijsverlaging door, waardoor de iPad 2022 uit kwam op een prijs vanaf €409,-. Dat zal bij de iPad 2025 waarschijnlijk gelijk blijven. De iPad 2022 verdwijnt vermoedelijk uit het assortiment om plaats te maken voor het nieuwe, iets verbeterde model.

Nu een nieuwe iPad nodig? In onze iPad-vergelijking lees je de verschillen en check je de prijzen.

Bekijk ook iPad vergelijken: dit is jouw iPad-keuzehulp! Welke iPad past bij jou? Welke iPad past bij jou: de grote iPad Pro 2024, de kleinere iPad mini 2024, de supersnelle iPad Air 2024 of toch de betaalbare iPad 2022? We vergelijken de iPads en zetten de verschillende modellen en afwegingen op een rijtje.