De WWDC is Apple’s jaarlijkse conferentie voor ontwikkelaars. Terwijl veel andere bedrijven hun presentaties vanwege het coronavirus schrapten, gaat Apple door in een gewijzigde vorm. De WWDC 2020 is dit jaar geheel online, dus je kan alles eenvoudig vanaf je iPhone, iPad, Mac en Apple TV volgen. Kun jij niet wachten totdat de WWDC 2020 van start gaat? Dan ben je hier aan het juiste adres! Check deze pagina ook op de dag van de WWDC 2020-keynote, want dan vind je hier de liveblog én de samenvatting.

Deze pagina zal tijdens de keynote worden bijgewerkt zodra de aankondigingen bekend worden.

Waar en wanneer is de WWDC 2020 keynote?

Op 22 juni 2020 om 19:00 Nederlandse tijd gaat Apple van start met de WWDC 2020. Het evenement draait voor een groot deel om software, omdat het in eerste instantie bedoeld is voor appontwikkelaars. Hierdoor weten we welke functies we dit najaar kunnen verwachten op onze iPhone, iPad, Apple Watch, Mac en Apple TV. Op deze pagina houden we je op de dag van het event op de hoogte van alle aankondigingen met links naar al het nieuws wat Apple tijdens de presentatie onthult. Zodra het event van start gaat kun je live meekijken naar de Apple-livestream van de keynote. Bewaar deze pagina dus in je bookmarks, want je mist geen enkel moment van de aankondigingen als je deze pagina regelmatig checkt.

De rest van de week houdt Apple ook nog aparte sessies en kortere technische presentaties voor ontwikkelaars. Soms komt daar nog nieuwe informatie uit, die we gedurende de week op iCulture zullen bespreken.

Bekijk ook Officieel: dit is het WWDC 2020-programma vanaf 22 juni Apple heeft de WWDC 2020 aangekondigd. Het evenement gaat van start op 22 juni en duurt een week. Dit jaar gaat het er anders aan toe dan in voorgaande jaren, omdat alles online plaatsvindt. Elkaar ontmoeten is er niet bij.

Je kan de Apple-keynote live kijken op al je Apple-apparaten. Uiteraard houden we je op iCulture op de hoogte van alle aankondigingen en vind je de onthullingen zodra ze gepresenteerd worden. Kun je het event zelf niet live kijken? Geen nood, want de livestream is na het evenement gewoon terug te kijken. Bovendien vind je op iCulture een overzichtelijke samenvatting van het event in dit artikel, zodat je alles nog eens rustig kan nalezen.

Verwachtingen WWDC 2019 in het kort

Dit zijn onze verwachtingen voor Apple’s WWDC 2020 in het kort:

Voor meer voorspellingen bekijk je onze grote artikel met verwachtingen van Apple’s WWDC 2020 en onze losse vooruitblikken op de aankomende software-updates.

Bekijk ook Aftellen naar WWDC: dit zijn onze verwachtingen van de keynote 22 juni gaat de WWDC 2020 van start, maar wat kunnen we hiervan verwachten? In deze WWDC 2020 vooruitblik lees je onze verwachtingen voor deze speciale editie.

Poll: waar kijk jij het meest naar uit?

We zijn ook benieuwd waar jij het meest naar uitkijkt. In onze iCulture peilt over de WWDC 2020 kun je de drie aankondigingen aangeven waar je het meest om staat te springen. Is het iOS 14, watchOS 7 of toch een nieuw hardware-product?

Poll niet (goed) zichtbaar? Invullen kan ook hier!

Mee discussiëren over de poll kan in ons aparte artikel.

Bekijk ook iCulture peilt: naar welke WWDC-aankondiging kijk jij het meest uit? Binnenkort gaat de WWDC 2020 van start. We hebben de afgelopen weken al flink vooruit gekeken, maar we zijn nu vooral benieuwd waar jij naar uitkijkt. Welke aankondiging staat bovenaan jouw lijstje? Laat je stem horen in deze nieuwe iCulture peilt!

Fleur je iPhone op met een WWDC-achtergrond

Om al helemaal in de stemming te komen, kun je op je iPhone een passende WWDC 2020-wallpaper instellen. We hebben drie versies, zowel voor iPhone als iPad. De achtergronden zijn in de stijl van de WWDC 2020-stickers, die Apple onder andere op de uitnodiging gebruikt heeft.

Alle links en instructies om de WWDC 2020 wallpapers te downloaden, vind je in ons eerdere artikel

Bekijk ook Kom alvast in de stemming met deze WWDC 2020 wallpapers Behoefte aan een nieuwe wallpaper voor je iPhone of iPad? Met deze WWDC 2020 wallpapers geef je je iPhone of iPad alvast een likje WWDC-verf.

Memoji met WWDC-stickers

Er is ook een trucje waarmee je zelf je eigen WWDC-memoji inclusief stickers kan maken. Deze kun je bijvoorbeeld gebruiken als profielfoto op je sociale kanalen, om iedereen te laten weten dat je er klaar voor bent. Of als profielfoto in iMessage of profielfoto in WhatsApp, zodat je vrienden en familie weten dat er toffe Apple-aankondigingen aan zitten te komen. In een apart artikel leggen we je uit hoe je zo’n WWDC Memoji met stickers maakt.

Bekijk ook Maak je eigen WWDC Memoji met stickers Apple gebruikt dit jaar voor WWDC leuke Memoji van mensen die achter een MacBook zitten. Die kun jij ook zelf maken, met stickers waarbij je zelf achter een MacBook zit.

Wil je meer achtergrondinformatie? Lees dan onze uitleg over de WWDC 2020!