AirPods Pro 2022 officieel

Apple bracht in 2019 de allereerste generatie AirPods Pro uit, dus het is inmiddels wel weer tijd voor een nieuwe generatie. En die komt er nu: de AirPods Pro 2 zijn tijdens het september 2022-event officieel aangekondigd. De AirPods Pro 2022 hebben wat nieuwe functies, waar je in dit artikel alles over leest. Ook de prijs, release en andere informatie over de AirPods Pro 2 lees je hier.







AirPods Pro 2 in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de AirPods Pro 2022:

Opvolger van de AirPods Pro uit 2019

Verbeterd geluid

Nagenoeg hetzelfde design

In-ear oordopjes met rubberen oortips

Met ruisonderdrukking en transparantiemodus

Verbeterde draagdetectie met huiddetectiesensor

Langere batterijduur tot 6 uur zonder bijladen, 36 uur met bijladen

Geleverd met MagSafe-oplaadcase

AirPods Pro 2 design

Het ontwerp van de AirPods Pro 2 grotendeels gelijk gebleven. Apple brengt de AirPods Pro 2 nog steeds alleen uit in een witte variant. Voor de meer kleurrijke draadloze Apple-oordopjes moet je bij de modellen van Beats zijn, zoals de Beats Studio Buds.

Bij de AirPods Pro 2022 gaat het nog steeds om een model met in-ear design. Dat betekent dat de AirPods Pro 2 rubberen oordopjes hebben die verder je gehoorgang in gaan dan bij de gewone AirPods. Apple levert meerdere maten van deze vervangbare oortips mee, zodat je zelf kan kiezen welke maat het beste past bij jou gehoorgang. Er is ook een extra kleine oortip bij gekomen, zodat het model bij meer mensen past.

Nieuwe functies in tweede generatie AirPods Pro

De AirPods Pro 2 krijgen voor het eerst sinds 2019 een nieuwe chip die speciaal voor hoofdtelefoons ontworpen is: de H2-chip. Dit is de opvolger van de H1-chip die nu nog in de gewone AirPods en AirPods Max zitten. De nieuwe H2-chip levert een betere geluidskwaliteit, maar is ook energiezuiniger. Daardoor kun je een stuk langer doen met een volledig opgeladen setje AirPods Pro, zonder dat je hoeft bij te laden via de meegeleverde MagSafe-oplaadcase.

Andere functies van de eerdere AirPods Pro zijn behouden gebleven. Denk aan ruisonderdrukking en de transparantiemodus. Met laatstgenoemde kun je belangrijke omgevingsgeluiden zoals stemmen nog wel horen, zonder dat je last hebt van andere vervelende omgevingsgeluiden. De H2-chip zorgt voor Adaptieve Transparantiemodus, waardoor plotselinge harde geluiden niet zomaar hoorbaar zijn. Zonder je je liever af, dan kun je de actieve ruisonderdrukking gebruiken. Er wordt bij de AirPods Pro 2 twee keer zoveel ruis onderdrukt. Ondersteuning voor Siri, adaptieve EQ en de meerdere microfoons vind je ook nog gewoon in dit model.

In de stokjes zit nu ook aanraakbediening. Bij de druksensor kun je nu ook vegen om bepaalde acties uit te voeren.

De oplaadcase is ook vernieuwd. Er zit een speaker in de oplaadcase, zodat je hem makkelijker kan vinden met de ingebouwde U1-chip. De speaker speelt een hard geluid af als je de AirPods Pro kwijt bent. Behalve opladen met MagSafe en Lightning, kun je hem ook opladen met de Apple Watch-lader.

Prijs en beschikbaarheid AirPods Pro 2

De AirPods Pro 2 komen beschikbaar vanaf 23 september en kost in de VS $249,-. Ben je nog op zoek naar de huidige eerste generatie AirPods Pro, dan vind je in de prijsvergelijker de beste huidige deals. Check ook ons artikel met AirPods-aanbiedingen voor andere kortingen op AirPods-modellen.

