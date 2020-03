Apple blijft iOS steeds verder uitbreiden en in iOS 14 kunnen we dan ook weer een flinke berg verbeteringen en nieuwe functies verwachten. In dit overzicht praten we je bij over de eerstvolgende grote update voor de iPhone. Deze iOS-versie zal standaard voorgeïnstalleerd staan op de 2020 iPhones van het najaar. Er zijn al een aantal functies die we uit de ontwikkelingen kunnen afleiden, zoals ondersteuning voor 5G.

iOS 14 releasedatum

iOS 14 zal worden aangekondigd op WWDC 2020, de jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie van Apple. We verwachten dat dit tegelijk zal gebeuren met iPadOS 14, tvOS 14, macOS 10.16 en watchOS 7. Het is echter nog de vraag hoe Apple de WWDC 2020 vorm gaat geven vanwege het coronavirus. Waarschijnlijk kiest Apple voor een andere invulling, waarbij persoonlijke sessies plaatsmaken voor online streams. We verwachten dat de aankondigingen via een livestream te volgen zullen zijn.

In de zomer van 2020 zullen er volgens planning meerdere betaversies van iOS 14 verschijnen voor ontwikkelaars en publieke betatesters. De definitieve versie van iOS 14 verwachten we traditiegetrouw in september 2020. Dit is het gebruikelijke tijdschema dat Apple volgt bij nieuwe iOS-releases.

Dit zijn belangrijke data op weg naar de definitieve release van iOS 14:

Begin juni: aankondiging en bekendmaking belangrijke functies

Begin juni: eerste beta voor ontwikkelaars

Eind juni: eerste publieke beta

Begin september: Golden Master, de laatste versie voordat de uiteindelijke release uitkomt

Half september: officiële release voor iedereen met een geschikt toestel

iOS 14 geschikte toestellen

Bij iOS 13 vielen er enkele toestellen af: de iPhone 5s, iPhone 6 en iPhone 6 Plus kregen geen update meer. Mogelijk gaat dit bij iOS 14 opnieuw gebeuren. Als Apple toestellen wil laten afvallen, dan zullen dit waarschijnlijk de iPhone 6s, iPhone 6s Plus en iPhone SE zijn. Alledrie zijn voorzien van dezelfde chip en interne technologie. Als de iPhone 6s afvalt, geldt dat ook voor de iPhone SE. Toch is er ook een gerucht dat stelt dat alle huidige toestellen iOS 14 krijgen, dus ook de iPhone SE.

Van deze iPhones weten we zo goed als zeker dat ze een update krijgen naar iOS 14 (nog niet officieel):

Voor de iPad geldt een ander lijstje, omdat hiervoor iPadOS 14 verschijnt.

iOS 14 functies

De afgelopen tijd zijn er al flink wat geruchten geweest over de functies die we in iOS 14 kunnen verwachten. Deze ontdekkingen zijn gedaan in de code van een vroege versie van iOS 14. Hou er wel rekening mee dat het nog niet duidelijk is welke functies er daadwerkelijk beschikbaar komen. Apple’s plannen kunnen nog altijd wijzigen en de ontwikkeling van iOS 14 is nog volop gaande. Daarnaast is er een aantal ontwikkelingen die we nu alvast zien aankomen:

Standaardapps aanpassen

Apple laat je al een aantal jaar standaardapps verwijderen, maar je zou daar in iOS 14 ook een andere voor in de plaats kunnen instellen. Dat zou betekenen dat zodra je op een link tikt, niet automatisch Safari maar een andere browser naar keuze geopend wordt. Ditzelfde zou mogelijk zijn voor bijvoorbeeld de Mail-app of de Agenda-app. Tegelijkertijd speelt Apple met het idee om gebruikers een andere muziekdienst te kiezen voor de HomePod, bijvoorbeeld Spotify. Je bent dan niet meer verplicht om Apple Music te gebruiken.

Bekijk ook Gerucht: 'Apple laat gebruikers zelf standaardapps kiezen' Apple zou plannen hebben om apps van concurrenten een prominentere plek op de iPhone en iPad te geven. Ook de Homepod zou verder opengezet kunnen worden, bijvoorbeeld voor muziekdiensten zoals Spotify. Apple reageert daarmee op kritiek dat de eigen diensten worden voorgetrokken.

Lijstweergave voor apps

Apple experimenteert met een nieuwe manier om apps weer te geven. In plaats van de bekende indeling van het beginscherm, zou Apple ook een aparte lijstweergave overwegen, vergelijkbaar met die van de Apple Watch. Dat betekent dat je apps ook op een andere manier gesorteerd kunnen worden, bijvoorbeeld alfabetisch. Ook werkt Apple aan een manier om apps in deze weergave op een bepaalde manier te filteren, waardoor je bijvoorbeeld alleen maar apps ziet die en melding hebben. Siri zou de lijst slim moeten maken door apps te tonen op basis van locatie of moment van de dag.

Bekijk ook 'iOS 14 krijgt lijstweergave van apps' Al sinds het prille begin zijn we gewend aan de appicoontjes op het beginscherm van de iPhone. Maar daar zou in iOS 14 wel eens verandering in kunnen komen. Apple zou bezig zijn met een lijstweergave van alle apps die je hebt geïnstalleerd.

Fitness-app op komst

Apple heeft natuurlijk al de Activiteit-app, maar met de Fitness-app zou je complete uitlegvideo’s krijgen hoe je oefeningen moet doen. Behalve op de iPhone zou de app ook komen naar de Apple Watch en Apple TV in respectievelijk watchOS 7 en tvOS 14. De app met codenaam Seymour zou uiteindelijk Fit for Fitness kunnen heten. Met de Apple Watch worden de activiteiten daadwerkelijk gemeten.

HomeKit-verbeteringen

Ook HomeKit krijgt volgens de gelekte informatie aandacht in iOS 14. Zo zou je je lampen automatisch van kleur kunnen laten veranderen op basis van het moment van de dag. Je kan dat nu al met een automatisering regelen, maar met deze “Night Shift voor je lampen” gaat dit geleidelijk gedurende de dag. Hierdoor is de wisseling van de kleurtemperatuur een stuk minder abrupt. Andere verbeteringen zijn gezichtsherkenning voor camera’s, zodat je niet alleen een melding krijgt als er een persoon gezien is maar ook wié er in beeld is. Tot slot zou het streamen van audio van de Apple TV naar een set HomePods beter moeten gaan. Je kan dan instellen dat de HomePod de standaard speakers is, zonder dat je telkens opnieuw deze als bron hoeft te selecteren.

Bekijk ook 'Deze nieuwe HomeKit-functies komen naar iOS 14' HomeKit krijgt in iOS 14 diverse nieuwe functies. Zo zit er gezichtsherkenning aan te komen en kun je je lampen 's avonds iets warmer laten kleuren met de Night Shift-functie.

Verbeterde muis-ondersteuning

In iOS 13 kun je al een muis gebruiken met je iPhone, maar dat zit nog verstopt onder de toegankelijkheidopties. In de aankomende update krijgt dit een prominente plek in de instellingen en komen er meer opties. Zo zou het verplaatsen van de cursor nauwkeuriger gaan en verdwijnt de muispijl automatisch uit beeld als je de muis of trackpad niet aanraakt. Wel lijkt de werking op een aantal vlakken op de muiscursor van de Mac, bijvoorbeeld met een pijltje en een handje.

Bekijk ook Gerucht: 'iOS 14 makkelijker te bedienen met muiscursor' Er komt verbeterde ondersteuning voor muizen aan in iOS 14 en iPadOS 14. Uit gelekte code blijkt dat het makkelijker wordt om de cursor aan te sturen. Nu is het gebruiken van een muis nog vooral gericht op mensen met een beperking, maar dat kan gaan veranderen.

AR-app en ondersteuning voor de bril

Op het gebied van augmented reality zijn er twee ontwikkelingen. Allereerst lijkt Apple te werken aan een nieuwe augmented reality-app voor iOS 14. Daarmee zou je informatie over je omgeving kunnen verkrijgen, bijvoorbeeld in de Apple Store. Je ziet dan op je iPhone direct meer informatie over het product waar je bij staat. Apple zou dit ook testen in samenwerking met Starbucks, maar wat de mogelijkheden precies zijn is nog de vraag.

Bekijk ook Gerucht: 'Apple werkt aan nieuwe augmented reality-app voor iOS 14' Apple werkt aan nieuwe toepassingen op het gebied van augmented reality. Er zou druk gewerkt worden aan een nieuwe augmented reality-app in iOS 14, waarmee je informatie over je omgeving kan bekijken.

We verwachten ook dat iOS 14 meer ondersteuning brengt voor de AR-bril van Apple. Apple waren geruchten dat Apple plannen zou hebben om deze in de loop van 2020 uit te brengen, maar wij denken niet dat de bril nog dit jaar komt. Wel kan Apple hem mogelijk in het najaar nog aankondigen.

Een dergelijke bril zal waarschijnlijk sterk afhankelijk zijn van de iPhone, dus Apple moet er in iOS al rekening mee houden. De bril kan bijvoorbeeld tekstberichten en navigatie-aanwijzingen geven. De iPhone zorgt daarbij voor alle computerbewerkingen. Op een later moment zou dit kunnen veranderen. Net als bij de Apple Watch zou de bril dan een zelfstandige App Store kunnen krijgen, met apps die je meteen op de bril kunt downloaden.

Apple zal het waarschijnlijk wel voorzichtig aanpakken. Google Glasses en Snapchat Spectacles zijn geen groot verkoopsucces geweest. Amazon probeert het nu meet de Amazon Echo Frames, maar doet dit als experimenteel product om niet te hoge verwachtingen te wekken. Bij Apple hebben we zo’n experimenteel product nog niet eerder gezien, dus het is mogelijk dat Apple het uiteindelijk nog uitstelt omdat ze vinden dat de markt er nog niet klaar voor is.

Bekijk ook Apple AR-bril: alles wat we nu al weten over Apple's slimme bril Apple is volgens geruchten bezig met het ontwikkelen van een AR-bril, of augmented reality-bril. Wij vertellen je alles wat je moet weten over deze bril. Wat kun je ermee en waarom is Apple bezig met een AR-headset? Wij vertellen je alles!

Shot on iPhone in Foto’s-app

Apple heeft inmiddels twee keer een Shot on iPhone-challenge georganiseerd: vorig jaar voor een algemene wedstrijd en dit jaar voor de mooiste nachtfoto’s. Deelnemen kon door de foto te posten op social media met de juiste bijbehorende hashtags, maar in iOS 14 zou Apple het serieuzer aan willen pakken. Apple wil dergelijke wedstrijden in de Foto’s-app integreren, zodat je direct je foto kan insturen. Dit zou vergelijkbaar kunnen zijn met de Apple Watch-uitdagingen, die automatisch in de Activiteit-app verschijnen.

iMessage-verbeteringen

iMessage laat je niet alleen één-op-één gesprekken voeren, maar ook grote groepsconfersaties houden. Daar kan het soms nog rommelig aan toe gaan en daar zou Apple iets aan willen doen. Met vermeldingen kan je je dan direct tot iemand richten. Dit kan nu ook al in WhatsApp, maar in iMessage nog niet. Het voordeel is dat diegene dan wel een melding krijgt, ook al is dat gesprek stilgehouden. Daarnaast wil Apple gebruikers berichten laten terugtrekken, bijvoorbeeld als blijkt dat iets in het bericht onjuist is.

Of het ook mogelijk wordt om berichten te citeren, is nog niet duidelijk. Heel veel berichten-apps bieden die optie wel, waardoor het een stuk overzichtelijker is op welk bericht je precies gereageerd hebt. In groepsgesprekken kan dat soms nogal hectisch zijn, zeker als er nog veel nieuwe berichten binnenkomen terwijl jij nog aan het typen bent.

Nieuwe wallpaper-functies

Je kan natuurlijk je eigen foto als achtergrond op je iPhone instellen, maar standaard biedt Apple ook al een hele reeks achtergronden. Apple zou deze in iOS 14 meer willen sorteren op thema, bijvoorbeeld Aarde & maan, Bloemen of Abstract. Ontwikkelaars kunnen dan ook zelf zulke verzamelingen maken en uitbrengen, zodat je een mooie collectie aan achtergronden kunt opbouwen. Er zijn natuurlijk wel speciale wallpaper-apps, maar die kunnen allemaal nog niet nauw samenwerken met de Instellingen-app.

Nieuwe toegankelijkheidsfuncties

Voor doven, slechthorenden en slechtzienden werkt Apple ook aan nieuwe functies. Zo zou de iPhone automatisch bepaalde geluiden kunnen herkennen en door middel van haptische feedback kunnen aangeven of er een alarm klinkt. Denk aan een sirene van een ambulance, een deurbel of gehuil van een baby. Als je dit vanwege slecht gehoor zelf niet hoort, blijf je met de trillingen die je iPhone geeft alsnog op de hoogte.

Daarnaast krijgen ontwikkelaars mogelijk de optie om zelf stemmen aan hun apps toe te voegen. Standaard levert Apple al een aantal stemmen die apps kunnen gebruiken, maar met het Apple Voice Provider-framework zouden ontwikkelaars ook zelf een stem kunnen toevoegen. Dit kan handig zijn voor talen die Apple zelf niet ondersteunt.

Ondersteuning voor 5G-functies

Er is nog een andere verbetering die we kunnen verwachten: Apple zal de eerste stappen nemen om iOS geschikt te maken voor 5G-netwerktechnologie. Dit is een functie die alleen op de nieuwste toestellen zal werken, aangezien het afhankelijk is van hardware. 5G-netwerken vereisen een specifieke modemchip en dat betekent dat je zult moeten upgraden als de iPhones van 2020 inderdaad ondersteuning voor 5G krijgen. Het lijkt nu misschien nog wat vroeg om het toe te voegen, maar andere fabrikanten zijn er ook al mee bezig. En gezien het feit dat iPhones vaak vijf jaar of langer meegaan, is het een functie waar Apple nu al rekening mee moet houden.

Er zijn nog wel meer functies die we hopen, zoals een kleiner bel-scherm zodra je je iPhone gebruikt en iemand je belt, een kleiner Siri-scherm, de citeer-functie in iMessage en de verdere uitbreiding van Apple-functies die niet in Nederland werken. Check ook onze iOS 14 vooruitblik voor meer info.

Bekijk ook Vooruitblik op iOS 14: welke functies kunnen we voor de iPhone verwachten? Apple gaat dit jaar hoogstwaarschijnlijk iOS 14 aankondigen. Maar welke functies komen er dit jaar naar je iPhone? In deze vooruitblik op iOS 14 zetten we de recente geruchten, verwachtingen en wensen op een rij.

iOS 14 concepten

Inmiddels zijn er ook al iOS 14-concepten verschenen, waaronder deze gemaakt door ‘Hacker 34’. Hierin zien we een aantal functies die we mogelijk terug gaan zien in iOS 14, waaronder een kleiner belscherm, meerdere gebruikers, een standaard GIF-toetsenbord en een always-on scherm.