WWDC 2020 nieuwe stijl heeft allerlei voordelen

Erg veel moeite zal Apple niet hoeven te doen om op WWDC nieuwe stijl over te stappen. De gebruikelijke keynote was altijd al via een livestream te kijken en de sessies waren via de Apple Developer-app te streamen. Wat zal er dit jaar dan echt nieuw zijn, behalve dat de ontwikkelaars niet meer naar San José hoeven te komen?

Met de nieuwe aanpak zal er waarschijnlijk nog steeds iemand op een podium staan om een workshop te geven, maar hopelijk gaat Apple er meer interactiemogelijkheden aan toevoegen.Net als bij online seminars hoop ik dat je kunt reageren en vragen stellen, terwijl de presentatie nog loopt. Dat maakt het mogelijk om de sessies voor een grotere groep ontwikkelaars interessant te maken.

Maar WWDC nieuwe stijl heeft niet alleen voordelen; er zijn ook wat nadelen die we verderop bespreken.



Voordeel #1: Toegankelijker voor iedereen

Wat mij betreft voldeed de aanpak van WWDC van de afgelopen jaren al niet meer. Er kunnen maar 5.000 ontwikkelaars bij het event aanwezig zijn, die moeten worden ingeloot en vervolgens voor veel geld een ticket mogen kopen. Daar komen nog de kosten van een vlucht en de onbetaalbare hotelkamers in San Francisco bij. Voor sommige ontwikkelaars is dat niet haalbaar.

Daar komt bij dat sommige prominente ontwikkelaars altijd worden ingeloot, terwijl andere steeds misgrijpen. Er zijn studenten die elk jaar ‘gratis’ naar WWDC mogen, terwijl anderen de kans niet krijgen.

Begin maart maakte Apple bekend dat er nu 23 miljoen developers in meer dan 155 landen zijn. Dat betekent dat 0,02% van de ontwikkelaars bij WWDC aanwezig kan zijn. Dus geen 2%, maar een honderdste daarvan. De persoonlijke contacten en de mogelijkheid om Apple-engineers persoonlijk aan te spreken zijn ongetwijfeld heel waardevol, maar alleen de very happy few hebben er iets aan.

Met zoveel ontwikkelaars moet Apple de mogelijkheden tot interactie verder open zetten en meer mensen de mogelijkheid bieden om vragen te stellen en hun codeprobleem voor te leggen. Er zijn sessies over elk denkbaar subonderwerp, dus iedereen kan hopelijk in de toekomst meepraten bij de digitale sessie over het onderwerp dat hem of haar aanspreekt.

Voordeel #2: Spreiding over langere periode

Apple heeft nog geen concrete datum bekendgemaakt voor WWDC nieuwe stijl, maar spreekt alleen over “juni”. Mogelijk is er een keynote op maandag 1 of 8 juni, maar als ontwikkelaars en media niet fysiek aanwezig zijn in San Jose, hoeft Apple het programma ook niet heel dicht opeen te plannen. Het kan desnoods over twee weken of langer worden verspreid, zonder dat de ontwikkelaars meteen aan twee weken hotelkosten vastzitten.

Bovendien zou Apple de aankondigingen wat meer over de maand juni kunnen verspreiden. Nu is het nog zo dat er tijdens de keynote zoveel informatie over iedereen wordt uitgestort, dat mensen nog een week bezig zijn om alles te behappen. Voordat je het weet is het event alweer voorbij en is ook je kans om rechtstreeks vragen te stellen verkeken.

Voordeel #3: Meer transparantie

Dit is er eentje waar we erg op hopen, maar waarbij we nog een slag om de arm houden. Als Apple de interactiemogelijkheden voor meer ontwikkelaars open zet heeft dat hopelijk ook gevolgen voor het developerprogramma gedurende de rest van het jaar. Nu is het nog zo dat het lastig is om met Apple in contact te komen, omdat er te veel ontwikkelaars zijn om allemaal persoonlijk contacten mee te onderhouden.

Maar als Apple expertisegroepjes rondom bepaalde onderwerpen opzet, is het misschien toch mogelijk om bijvoorbeeld een wekelijks spreekuur te organiseren, waar je die ene Apple-expert op een heel specifiek gebied toch te spreken kunt krijgen.

Waarom WWDC nieuwe stijl géén goed idee is

Er zijn ook allerlei redenen te verzinnen waarom Apple WWDC het bij één uitzondering moet laten en volgend jaar weer gewoon op traditionele wijze een WWDC zou moeten organiseren.

Dit zijn een paar nadelen van WWDC nieuwe stijl:

Geen sociale interactie. Niets is te vergelijken met iemand zelf de hand schudden (zodra dat weer mag) en iemand in levenden lijve te ontmoeten.

Geen leuke events en feestjes eromheen. Tijdens WWDC zijn er altijd diverse andere evenementen waar je ook naartoe kan als je uitgeloot bent voor WWDC, zoals AltConf. Ook dat zal bij een online WWDC niet meer gebeuren.

Het is niet dezelfde legendarische ervaring als een echte WWDC. Mensen die voor het eerst naar WWDC gaan, ervaren het als de tijd van hun leven. Dat is met een online meeting niet na te doen.

Geen vragen stellen aan Apple-engineers. Al is dit maar voor een kleine groep ontwikkelaars weggelegd, het is wel heel waardevol.

Geen hands-on ervaringen. De media kan na de keynote altijd de nieuwe producten bekijken, waardoor de eerste opinie wordt gevormd. Dat vervalt bij een online only-evenement.

Geen stickers, shirts en andere memorabilia. Het lijkt onbeduidend, maar het kan een leuk souvenir zijn voor mensen die erbij zijn geweest.

Meer controle vanuit Apple. Als ontwikkelaars fysiek bij elkaar komen kunnen ze praten, samenwerken en overleggen naar eigen behoeften en inzicht. Wordt het een online event, dan zal een groot deel van de interactie en communicatie via Apple-systemen verlopen. Dat werpt extra drempels op en is minder spontaan.

Verder zijn we erg benieuwd hoe vernieuwend WWDC 2020 daadwerkelijk zal zijn. Gaat Apple echt iets innovatiefs organiseren, of zijn het gewoon de bestaande labs en sessies, zoals ze altijd al werden gegeven. Maar dan zonder een keynote en een zaal vol klappende mensen? Het is moeilijk te raden wat Apple nu eigenlijk van plan is. Veel meer dan dat het event online gaat plaatsvinden, weten we niet.

Ik sluit dan ook af met een puntje van kritiek: in plaats van een vage aankondiging had Apple best wat meer details kunnen geven wat we kunnen verwachten. Erg concurrentiegevoelig lijkt mij dat niet.

Lees alles over de WWDC 2020 datum in ons artikel rondom de aankondiging.