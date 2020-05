Ieder jaar kijken heel veel mensen uit naar september, het moment dat Apple de nieuwe iPhones presenteert. Maar eens in de zoveel tijd komen er ook tussendoor nieuwe iPhones uit. Na de iPhone SE in 2016 is de iPhone SE terug in 2020. Dezelfde naam, maar een geheel nieuw toestel met supersnelle prestaties, een groter scherm, een betere camera en nog veel meer. De iPhone SE 2020 is zeker niet voor iedereen, maar is wat ons betreft wel de beste instap-iPhone die Apple ooit uitgebracht heeft. Waarom dat is, lees je in deze review van de iPhone SE 2020.

Op het eerste gezicht lijkt de iPhone SE 2020 een doorsnee iPhone 8, maar het toestel biedt toch genoeg verbeteringen om enthousiast over te zijn. Zeker voor de vanafprijs van €489. De iPhone SE 2020 blaast vele concurrenten van dit prijsniveau omver en is daarom voor heel veel mensen het perfecte model. Je hebt niet de allernieuwste technieken, maar hoe erg is dat eigenlijk? In deze iPhone SE 2020 review bespreken we alle voor- en nadelen en lees je ons eindoordeel.

Reviewtekst en fotografie: Benjamin Kuijten (@BenjaminRK) en Gonny van der Zwaag (@gonny). Ons testexemplaar is een zwarte iPhone SE 2020 met 256GB opslag en is beschikbaar gesteld door Apple.

Design iPhone SE 2020

Zelfde design als iPhone 8

Glazen achterkant met aluminium behuizing

4,7-inch formaat met thuisknop

Drie kleuren: zwart, wit en rood

Het 4,7-inch formaat wordt door Apple omschreven als ‘ons populairste formaat’. Niet zo gek ook, als je weet dat 4,7-inch iPhones van 2014 tot en met 2017 uitgebracht werden. Toch zullen veel vroegere iPhone SE-gebruikers het hier niet mee eens zijn: zij verlangden vooral naar een nieuwe iPhone in die compacte behuizing. Voorlopig is dit het formaat waar we het mee moeten doen en dat is wat ons betreft absoluut geen straf. Het 4,7-inch formaat is handzaam genoeg om makkelijk met je mee te nemen en tegelijkertijd prettig om op te werken. De iPhone SE 2020 is met gemak met één hand te bedienen en stop je eenvoudig in je broekzak. Een kleinere behuizing voelt wat ons betreft wat krampachtig aan.

Aan de andere kant geldt het maar net wat je gewend bent. Kom je van een 4-inch iPhone SE, dan zal de nieuwe iPhone SE 2020 in het begin best even wennen zijn. Maar we denken dat zelfs de grootste voorstanders van het oude iPhone SE-formaat aan de nieuwe iPhone SE kunnen wennen.

De achterkant van de iPhone SE 2020 is net als bij de iPhone 8 gemaakt van glas, zodat draadloos opladen mogelijk is. We vinden zelf nog altijd de aluminium achterkant van bijvoorbeeld de iPhone 7 net wat mooier, maar dat design is niet geschikt voor draadloos opladen. De rand van het toestel is van hoogwaardig aluminium en voelt meteen vertrouwd. De glimmende roestvrij stalen rand van de Pro-iPhones vinden we wel net wat mooier, maar dat maakt het toestel ook meteen een stuk zwaarder en duurder.

Het 4,7-inch design betekent ook dat er aan de boven- en onderkant van het toestel flink wat zwarte schermranden zit. Als je al een tijdje een iPhone met Face ID gebruikt, is dat in het begin wel even schrikken. Het design kan daardoor wat achterhaald overkomen, maar wij hebben hier helemaal geen problemen mee. Het design van de iPhone SE is eigenlijk nog steeds tijdloos en kan ook anno 2020 nog prima mee, zeker voor de doelgroep waar dit toestel voor geschikt is. Apple heeft nu dan ook voor ieder wat wils in het assortiment.

Om de schermrand toch nog wat te verhullen, zijn alle modellen voorzien van een zwart frontje. Zelfs de witte iPhone SE 2020 heeft een zwarte voorkant, voor het eerst bij een iPhone met dit ontwerp. Dat is wat ons betreft ook wat rustiger aan de ogen, dan het felle wit van bijvoorbeeld de voorgaande modellen.

Kleuren

Qua kleuren heeft Apple gekozen voor drie variaties: zwart, wit en rood. Het gaat nadrukkelijk niet om spacegrijs en zilver, zoals bij de iPhone 8 bijvoorbeeld het geval is. Wij hebben de zwarte iPhone SE 2020 getest en deze vergeleken met een spacegrijze iPhone 8. Aan de achterkant zien we qua kleur eigenlijk nauwelijks verschil, maar de aluminium rand van de iPhone SE is aanzienlijk donkerder. Het lijkt daardoor meer op de kleuren van de iPhone XR en iPhone 11. De rode versie vinden we het mooiste, omdat die er wat meer uitspringt. Zwart en wit zijn wat dat betreft wat minder spannend. Vooral omdat het design van zichzelf al niet zo vernieuwend is, vinden we een opvallend kleurtje juist wat leuker.



iPhone SE 2020 (boven) vs iPhone 8: zwart en spacegrijs

Een ander leuk detail is dat Apple het Apple-logo aan de achterkant heeft verplaatst, zodat deze net als op de nieuwste iPhones precies in het midden zit. Ook het woordje ‘iPhone’ is weggehaald, waardoor de achterkant een veel cleanere look heeft. Het is jammer dat er bij de Europese versie nog een CE-keurmerk en een prullenbakje op zit.

Scherm iPhone SE 2020

4,7-inch LCD-scherm

Retina-resolutie van 1334 x 750 pixels

True Tone en Haptic Touch

Brede schermranden

Beeldverhouding 16:9 (identiek aan video’s)

Geen notch, geen Face ID

Een 4,7-inch scherm in een hedendaagse iPhone lijkt misschien wat klein, maar het kleine formaat is nou juist de reden waarom veel mensen de vorige iPhone SE wilden hebben. Deze keer heeft Apple gekozen voor een iets groter Retina-scherm, die ook buitenshuis prima is af te lezen. Het scherm ondersteunt True Tone, zodat de kleurtoon zich automatisch aanpast aan het omgevingslicht.

Omdat we op de iCulture-redactie inmiddels de grotere schermen gewend zijn, waren we benieuwd hoe het is om een stap terug te doen naar een 4,7-inch scherm. Maar dat valt gelukkig erg mee. Als je de iPhone op z’n kant houdt om een film te kijken scheelt het niet zoveel met het 6,1-inch scherm van een iPhone 11. Het is vooral zo, dat het scherm in de breedte wat minder uitgestrekt is dan de nieuwere modellen. Er gaat aan beide zijkanten een strookje vanaf, maar dat merk je niet omdat de beeldverhouding 16:9 precies identiek is aan die van veel films. Dat strookje mis je niet. Je krijgt daardoor ook geen zwarte balken aan de zijkanten. Recente iPhones (met Face ID) hebben een beeldverhouding van 19,5:9 en zijn daardoor wat langgerekter. Ter vergelijking: het 4,7-inch scherm van de iPhone SE meet 104,1 x 58,5 mm en die van de 6,1-inch iPhone 11 meet 139,7 x 64,6 mm. Het schermoppervlak is zo’n 33 procent kleiner.

Nu we het toch over films hebben: verwacht geen indrukwekkende HD-ervaring op de iPhone SE 2020. Het scherm heeft een resolutie van 1334 x 750 pixels en dat is nog lang geen Full HD of 1080p. Het komt eerder in de buurt van de 720p. Qua helderheid hebben we echter geen klachten en ook wat de kleurweergave betreft vinden we het prima in orde.

Dat er in dit toestel geen high-end OLED-scherm zit, vinden we begrijpelijk. De doelgroep van deze smartphone zijn mensen die aan een nieuwe iPhone toe zijn en niet te veel willen betalen. Een OLED-scherm had het toestel onnodig duurder gemaakt; voor veel mensen voegt het niet zoveel toe. Wel moet je er rekening mee houden dat dit toestel nog de brede schermranden (bezels) heeft. Veel mensen die overstappen van een oudere iPhone zijn hier al aan gewend, dus het hoeft geen probleem te zijn. Maar als je toe was aan een model met smallere randen, dan zul je bij de andere modellen moeten kijken.

Feit is dat je bij Android-fabrikanten in dezelfde prijsklasse toestellen kunt krijgen met een groter scherm tot wel 6,5-inch en soms zelfs OLED. Alleen dan heb je niet het gebruiksgemak en de lange levensduur van een iPhone.

Hardware en prestaties iPhone SE 2020

Nieuwste generatie A13 Bionic-chip, dezelfde als in iPhone 11-serie

Neural Engine van de derde generatie

Spat- water- en stofbestendig (IP67)

Tweede generatie Touch ID

64GB, 128GB of 256GB opslag

Wi-Fi 6 en 4G

Geen U1-chip

Het uiterlijk dateert misschien uit 2017, maar aan de binnenkant krijg je de technologie van 2019. Apple heeft dezelfde A13 Bionic-chip gebruikt die je ook in de iPhone 11 (Pro) vindt. Dat is misschien wat overkill voor een budgettoestel, maar het betekent meteen ook dat je nog heel lang updates krijgt. Alle updates die voor de high-end iPhone 11 Pro zullen verschijnen, krijgt de SE ook. Het betekent ook dat je je geen zorgen hoeft te maken over performance: games, fotobewerking, alles werkt even vlot.

We hebben nu al een paar maanden de iPhone 11 Pro (Max) in gebruik op de redactie en het voelde qua prestaties niet als een stap terug om de iPhone SE 2020 te gaan gebruiken. Je kunt alle apps en games installeren, het werkt perfect met Apple Arcade en apps laden lekker snel. Dit is een groot pluspunt ten opzichte van de iPhone 8, die toch wel minder toekomstproof is. Android-toestelmakers stoppen in hun instapmodellen vaak een oudere of zwakkere processor, maar Apple doet dat niet.

In Geekbench 5 haalden we een score van rond de 1330 op single-core en 3250 op multi-core. Dit is vergelijkbaar met de iPhone 11, nog eens een extra bewijs dat je écht dezelfde perfomance krijgt. Dit ligt qua prestaties op het niveau van de Samsung Galaxy S20, die met 3.150 punten (multi-core) net iets lager scoort.

Ook fijn is dat Apple de nieuwste versie Wi-Fi 6 erin heeft gestopt en dat er 4G met dualsim en eSIM-ondersteuning in zit. Let er wel even op dat je geen 4G-topsnelheden krijgt. De SE heeft 2×2 MIMO-antennes en kan maximaal 600 Mbit/s aan terwijl de iPhone 11-serie beschikt over 4×4 MIMO. Al vragen we ons af hoe vaak de doorsnee gebruiker van de SE gebruik zal maken van een netwerk dat snelheden hoger dan 600 Mbit/s aanbiedt. Geen dealbreaker dus.

Wat er mist

Dat betekent overigens niet dat je alles krijgt wat je op de iPhone 11 vindt. Je krijgt geen dubbele camera’s, geen Face ID, geen U1-chip en er zit ook geen 5G en LiDAR Scanner in, die volgens bronnen dit najaar naar de iPhone komen. Apple beschouwt de U1-chip en de LiDAR Scanner blijkbaar niet als noodzakelijk. Toch vinden we het jammer dat de U1-chip ontbreekt. Daarmee was de iPhone SE nog toekomstbestendiger geweest.

Wat Apple wél belangrijk vond is dat dit toestel geschikt is voor de eigen betaaldiensten Apple Arcade en Apple TV+ en dat verklaart misschien ook de keuze voor het wat grotere scherm en de snelle processor, ten opzichte van het 2016-model. En omdat de processor minder pixels aan hoeft te sturen, profiteer je van een lekker lange batterijduur van 13 uur. Met 3GB RAM kan het toestel prima uit de voeten.

Meer opslag

We hebben het onlangs al bij andere producten zoals de iPad en MacBook gezien: een verdubbeling van de opslag. Ook bij de iPhone SE 2020 krijg je meer opslag voor je geld. In 2016 had het instapmodel nog een schamele 16GB, nu krijg je minstens 64GB en als dat niet genoeg is kun je voor vijf tientjes upgraden naar het model met 128GB opslag. Als je met je huidige iPhone al tegen de opslaglimieten zat en van plan bent om er heel veel mee te doen, raden we het model met 128GB aan.

Had je voorheen een iPhone SE met vingerafdrukscanner, dan zul je merken dat Touch ID in het nieuwe toestel een stuk sneller is geworden. Apple heeft de tweede generatie gebruikt. Het is geen fysiek indrukbare knop meer, maar een rond oppervlak met haptisch effect, veroorzaakt door een trilmotor. Deze geeft een realistisch gevoel, waardoor het lijkt alsof je echt op een knop drukt. Je vindt dezelfde niet-indrukbare knop in de iPhone 7 en 8, dus Apple heeft er al veel ervaring mee.

De speakers zitten aan de onder- en bovenkant en klinken luid genoeg om even een kort YouTube filmpje te kijken. Ook stereo wordt ondersteund. Ruimtelijke audio, een functie die Apple bij de iPhone 11-serie introduceerde, ontbreekt. Wil je wat langer gaan kijken, dan zul je dat meestal via oordopjes gaan doen. Dat kan met de meegeleverde EarPods, voorzien van Lightning-aansluiting. Er zit geen 3,5mm koptelefoonaansluiting meer op deze smartphone, iets waar Apple al bij de iPhone 7 mee is gestopt. Wil je dit wel, dan ben je aangewezen op een adapter of Android-toestellen.

Tot slot nog de water- en stofbestendigheid. Die is nu opgetrokken naar IP67 en dat betekent dat je iPhone niet meteen waterschade is als je hem per ongeluk in het water gooit – een goede ontwikkeling.

Camera iPhone SE 2020

Enkele camera aan de achterkant: 12-megapixel groothoeklens

7-megapixel camera aan de voorkant

Portretmodus via software (voor en achter)

4K-videofilmen in 60 frames per seconde

Ondersteuning voor QuickTake en Smart HDR

De iPhone SE 2020 heeft nagenoeg dezelfde camera als de iPhone 8, maar toch heeft Apple enkele aspecten weten te verbeteren. Aan de achterkant vinden we een enkele camera van 12-megapixel. Je hebt dus geen ultra-groothoeklens of telelens om extra mee in of uit te zoomen. Dat hadden we ook niet verwacht, want voor de doelgroep van dit toestel is dat wat teveel van het goede. Met de enkele camera maakt de iPhone SE dan ook prima foto’s. In normaal daglicht zijn de foto’s vergelijkbaar met die van de iPhone 11 of iPhone 11 Pro, al heeft de iPhone SE wel wat meer moeite met lichtinval. Dat heeft mogelijk te maken vanwege het ontbreken van Deep Fusion, de techniek die we dankzij de krachtige A13-chip en Neural Engine alleen op de iPhone 11-serie vinden. Ondanks dat de iPhone SE 2020 dezelfde chip heeft, zit er dus geen Deep Fusion in. Deze techniek analyseert elke pixel van een foto en levert plaatjes met meer textuur, details en verminderde ruis. Het ontbreken van Deep Fusion is voornamelijk bij foto’s met minder goede belichting merkbaar.

Daarover gesproken: de iPhone SE heeft ook geen ondersteuning voor de nachtmodus van de iPhone-camera. Op de iPhone 11-serie maak je mooiere foto’s in een donkere setting en dat levert vaak erg mooie plaatjes op. Dat betekent dus dat foto’s in het donker er met de iPhone SE een stuk minder mooi uit zien en vaak ruis bevatten. Wil je vaak in het donker fotograferen, dan is de iPhone SE niet voor jou. Waarom Apple de iPhone SE niet uitgerust heeft met een nachtmodus, is voor ons onduidelijk. Mogelijk heeft het te maken met mindere sensoren, want aan de processor ligt het niet. We vinden het jammer dat deze modus ontbreekt, want dit maakt voor een goede nachtfoto écht het verschil. Voor gemiddeld gebruik maakt de iPhone SE prima foto’s. Geef je niet om de allerbeste specificaties en maak je slechts sporadisch foto’s, dan kan je hier prima mee uit de voeten.

Dat komt onder andere door ondersteuning voor Smart HDR, dat niet beschikbaar is op bijvoorbeeld de iPhone 8. De processor combineert de belichting van meerdere foto’s tot één mooier plaatje. Een nadeel hiervan is dat dit alleen beschikbaar is op de achterste camera.

Voor de frontcamera maakt Apple namelijk gebruik van dezelfde 7-megapixel camera als in de iPhone 8. Foto’s daarbij vallen nogal tegen, helemaal als je dit vergelijkt met de iPhone 11-serie. Ook de extra wijde kijkhoek ontbreekt, bijvoorbeeld bij het maken van groepsselfies.

Portretmodus op beide lenzen

Wel is het Apple gelukt om zowel op de voorste als achterste camera de portretmodus toe te voegen. Daarmee kan je mooie portretfoto’s maken van mensen, waarbij de achtergrond wazig wordt en de persoon scherp in beeld komt. Je kan daarbij kiezen tussen meerdere belichtingseffecten. Dat levert vaak wat vreemde uitgesneden afbeeldingen op, al vinden we dat ook bij de iPhone 11-serie. Een LiDAR Scanner zou dit een stuk beter kunnen maken, maar die vinden we voorlopig nog niet op de iPhone.

De portretmodus op de iPhone SE maakt volop gebruik van de Neural Engine en de A13 Bionic-chip. Het diepte-effect wordt namelijk nagebootst met behulp van software. Uit een analyse van de portretmodus van de iPhone SE blijkt dat de Neural Engine goed in staat is om diepte in te schatten en voorwerpen op de voorgrond duidelijk in beeld te brengen, zonder dat extra cameralenzen daarbij kunnen helpen. In de praktijk levert dat ook best mooie plaatjes op, zelfs met de voorste camera. Omdat Apple met de middelen die de iPhone SE biedt het beste resultaat wil geven, is de portretmodus beperkt tot mensen. Wil je ook van dieren en voorwerpen een portretfoto maken met dit toestel, dan kun je daar bijvoorbeeld de fijne camera-app Halide voor gebruiken.

Voor videofilmen maakt de iPhone SE 2020 mooie video’s. De camera ondersteunt 4K-videofilmen tot 60 frames per seconde. Video’s zien er daardoor vloeiend uit, zelfs op de hoogst mogelijke resolutie. Ook het bewerken van een video gaat in een fluitje van een cent, al merkten we wel dat dit de iPhone SE veel kracht en energie kost.

Batterij en accuduur

Zelfde batterijduur als iPhone 8 (13 uur video afspelen)

Geschikt voor draadloos opladen op 7,5W

Geleverd met standaard 5W-lader en Lightning-naar-USB-kabel

Bij de iPhone 11-serie wist Apple de batterijduur met een paar uur te verlengen. Is dat bij dit toestel ook gelukt? Helaas niet, want de iPhone SE 2020 gaat ongeveer even lang mee als de iPhone 8. In cijfertjes betekent dat 13 uur video of 40 uur audio afspelen. We hadden toch wat meer verwacht, zeker gezien de optimalisaties in de A13 Bionic-chip. Hoewel je zonder problemen de dag door komt met de iPhone SE 2020 bij gemiddeld gebruik, merkten we wel dat de batterij bij zwaardere taken sneller leeg loopt. We zijn al met al tevreden over de batterijduur van de nieuwe iPhone SE, maar vinden het wel jammer dat Apple toch niet nog een tandje extra gegeven heeft.

Opladen doe je met de meegeleverde 5W-oplader en Lightning-kabel. Zelfs voor zo’n betaalbare iPhone vinden we de meegeleverde oplader aan de zwakke kant. De iPhone SE is geschikt voor snelladen en het kost Apple nauwelijks iets om die ook gewoon meteen mee te leveren. Momenteel doen ze dat nog alleen bij de iPhone 11 Pro, dus het is dan ook geen verrassing dat de iPhone SE dat niet heeft. Ondanks dat zijn we hierin toch een tikkeltje teleurgesteld.

Voor wie helemaal zonder kabel wil opladen, kun je de iPhone SE ook gebruiken met een draadloze Qi-oplader. Elke Qi-lader is geschikt, tot een maximale snelheid van 7,5W. Dat is even snel als bij alle andere iPhones die draadloos opladen ondersteunen, waaronder de iPhone 11-serie. Die snelheid mag wat ons betreft anno 2020 wel verhoogd worden naar minimaal 10W, zeker omdat veel draadloze opladers dit zonder moeite aan kunnen. Desalniettemin is het fijn om het gemak van draadloos opladen achter de hand te hebben, hoewel je daar dus wel een aparte lader voor moet kopen.

Voor wie is de iPhone SE 2020 geschikt?

Het is niet moeilijk om te voorspellen wie het meest gecharmeerd zal zijn van deze instap-iPhone: mensen die niet zo vaak overstappen naar een ander toestel, maar nu toch echt aan een nieuwe toe zijn. Apple heeft een aantal serieuze prestatieverbeteringen doorgevoerd en tegelijk gezorgd dat de kosten van deze telefoon zo laag mogelijk zijn gebleven, door gebruik te maken van bestaande componenten. Het zal dan ook vooral de no-nonsense iPhone-gebruiker aanspreken, die op de centen let en een goed toestel wil hebben, die nog jarenlang meegaat.

Er blijven natuurlijk altijd mensen die het beste en het nieuwste willen, maar voor alle andere mensen (en dat zou wel eens de overgrote meerderheid kunnen zijn) is dit hét ideale toestel. Zelf zouden we de iPhone SE 2020 meteen aanbevelen bij familie en vrienden die naar iets nieuws op zoek zijn en het wat kleinere scherm geen probleem vinden.

Alternatieven zijn er zeker, ook bij Apple zelf. Je zou kunnen kiezen voor de iPhone 7 of iPhone 8, maar die zijn qua technologie alweer een stuk ouder en zullen minder lang updates krijgen. Bovendien zagen we nog niet echt goede deals. Voor een 64GB iPhone 8 (uit 2017) betaal je op het moment van schrijven nog steeds rond de 530 euro. Voor minder geld heb je een iPhone SE 2020 die er precies hetzelfde uitziet, maar van binnen veel nieuwer is.

Je zou ook kunnen kiezen voor de iPhone XR, als je een iets groter 6,1-inch scherm met Face ID wilt. Die kun je voor rond de 600 euro in de winkel vinden, ook met 64GB opslag. Check ook onze iPhone vergelijking met alle modellen op een rij.

Alternatieven bij de concurrentie

Kijken we naar de concurrentie, dan komt de Google Pixel 3a in de buurt, een Android-telefoon voor de kleinere beurs. Deze heeft een groter scherm en is voor rond de 350 euro te krijgen, meer dan honderd euro minder dan je voor de iPhone SE 2020 betaalt. De iPhone is echter sneller en heeft een betere camera. Je zou ook nog kunnen wachten op de Google Pixel 4a, die nog niet is aangekondigd en waarschijnlijk een betere camera heeft. Maar we kunnen nu al met zekerheid zeggen dat Google de performance van de A13 Bionic niet gaat verslaan. Dat geldt ook voor alle andere Android-toestellen die je voor minder geld in de winkel ziet liggen.

De iPhone SE is een toestel waar je zo’n vijf jaar mee gaat doen. Updates zullen nog veel langer binnen blijven komen, want als het toestel ooit uit de winkel wordt gehaald, gaat Apple nog vijf jaar door met updates. Hou er rekening mee dat je na zo’n drie jaar de accu wilt laten vervangen (dit kost je slechts €55), want over een paar jaar zal niet de performance maar slijtage aan de batterij je grootste probleem zijn.

Dit is een prima toestel voor mensen die een toestel willen kopen en er verder niet meer over na willen denken. Is de iPhone voor jou maar een gewoon gebruiksvoorwerp, dan is de SE echt iets voor jou.

Score 8 iPhone SE 2020 Vanaf €489 Voordelen + Betaalbaar, zonder in te leveren op prestaties

Krachtige processor

Prima camera

Nog jarenlange ondersteuning met software-updates

Mooi scherm Nadelen – Batterijduur had langer gekund

Nachtmodus voor camera ontbreekt

Niet voor iedereen de beste keuze

Middelmatige selfiecamera

Conclusie iPhone SE 2020 review

De iPhone SE is voor een duidelijke doelgroep gemaakt: iedereen die op zoek is naar een betrouwbare en betaalbare iPhone die lang mee gaat en geen behoefte heeft aan drievoudige cameralenzen en spetterende technieken als Deep Fusion en Face ID. De iPhone SE 2020 is niet het toestel dat barst van de innovatie, maar dat hoeft ook helemaal niet. Hij vult het gat in de line-up dat door het stopzetten van de eerdere iPhone SE achtergelaten is. De iPhone SE 2020 is razendsnel, vertrouwd en van een kwaliteit die je van Apple voor deze prijs verwacht. Dat het toestel daarbij lijkt op een ouder model, vinden we niet erg. De iPhone SE 2020 trekt misschien niet iedereen aan, maar daar is deze iPhone dan ook niet voor bedoeld.

Wel vinden we het jammer dat Apple enkele steekjes heeft laten vallen. Het gemis van de nachtmodus bij de camera vinden we zelfs bij deze prijs zonde en een langere batterijduur was zeker welkom geweest. Desalniettemin maakt het hele pakket bij elkaar dit de beste instap-iPhone die Apple ooit heeft gemaakt. Qua prijs-kwaliteit verhouding zit het daarom helemaal goed.

