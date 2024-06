Tijdens WWDC 2024 komt er een nieuw softwareplatform bij: visionOS krijgt dan de eerste grote update. Wat kunnen we verwachten van visionOS 2? Op deze pagina blikken we alvast vooruit naar mogelijke nieuwe functies en verbeteringen. Zo hebben nog niet alle standaardapps uit iOS de overstap gemaakt naar en valt er op het geied van toegankelijkheid nog wel het een en ander te verbeteren. Wat je kunt verwachten van visionOS 2.0 lees je hieronder!

visionOS 2.0 in het kort

Dit kun je globaal verwachten van de eerste grote update van visionOS:

Nieuwe functies voor de Vision Pro-headset

Breder beschikbaarheid van de Vision Pro-headset

Meer standaard apps aangepast voor visionOS

Ademfrequentie-meting in de Mindfulness-app

Eerste beta verschijnt vlak na de WWDC 2024-keynote

Officiële release in het najaar van 2024

Vision Pro demo in de Apple Store.

Verdere uitrol Vision Pro

Hoewel het niet direct met visionOS 2.0 te maken heeft, is het wel iets wat op WWDC 2024 kan worden onthuld: de verdere uitrol van Vision Pro. Eerder schreven we dat de verdere uitrol van Vision Pro wel eens vanaf eind juni in Frankrijk van start zou kunnen gaan. Elders lezen we dat de verdere uitrol van Vision Pro buiten de VS waarschijnlijk in de derde of vierde week van juli gaat plaatsvinden en dat het Verenigd Koninkrijk, Canada en China als eerste aan de beurt zullen zijn. Dat is later dan verwacht, want analisten zoals Ming-Chi Kuo zeiden dat de Vision Pro nog vóór WWDC in meer landen te koop zou zijn.

Apple Stores in het Verenigd Koninkrijk zouden onlangs pallets met grote leveringen hebben gekregen, waarschijnlijk banken voor de Vision Pro-demo’s. Medewerkers mogen de verpakkingen nog niet openen. Apple Retail Managers in het Verenigd Koninkrijk moeten al wel beginnen met het voorbereiden van de Avenues, zodat ze klaar zijn voor Vision Pro-accessoires. Nieuwe visuals voor de winkels staan gepland voor juli. Dit zijn allemaal geruchten; het is te hopen dat Apple tijdens WWDC 2024 meer opheldering geeft.

De verpakking van de Apple Vision Pro: een behoorlijk grote doos.

(c) Glenn Haak voor iCulture.nl

Release en beta’s visionOS 2

Lang hoef je niet te wachten op de nieuwe functies van visionOS 2. We verwachten dat Apple vlak na de keynote van WWDC 2024 al de eerste beta uitbrengt, zowel voor visionOS als voor de andere platformen die zijn besproken tijdens het event. De meeste aandacht zal daarbij uitgaan naar de iOS 18 beta, simpelweg omdat die de meeste nieuwe functies bevat. Maar ook bij de visionOS 2.0 beta verwachten we nog wel wat verrassingen die Apple niet op het podium heeft verteld.

De officiële release van visionOS 2 zal waarschijnlijk samenvallen met de grote updates van iOS, iPadOS en macOS in het najaar van 2024. Mensen die al beschikken over een Vision Pro-headset kunnen dan zonder risico updaten.

visionOS 2 functies: dit verwachten we

De eerste grote update van visionOS geeft Apple de mogelijkheid om de puntjes op de i te zetten. Er zijn meerdere nieuwe functies en verbeteringen mogelijk ten opzichte van de 1.0 release. Er zijn ook al wat geruchten geweest over nieuwe functies en Apple heeft zelf al wat verbeteringen aangekondigd.

Meer standaardapps voor visionOS

De Vision Pro bevat een aantal standaard apps die je ook van de iPhone en iPad kent, zoals Foto’s, Safari, Mail, Keynote, Muziek en TV. Er ontbreken ook een paar die nog niet native beschikbaar zijn, zoals:

Aandelen

Agenda

Boeken

Dictafoon

Herinneringen Kaarten

News

Opdrachten

Podcasts

Woning

Volgens Mark Gurman van Bloomberg gaat Apple in ieder geval een paar apps aanpassen voor visionOS. Het is moeilijk voor te stellen dat je met Vision Pro een boek gaat lezen, maar een route bekijken of iets in de Woning-app regelen is een logische handeling.

De standaardapps in visionOS 1.0

Ademhaling meten in de Mindfulness-app

In de code van Apple zijn nieuwe regels ontdekt die verwijzen naar de Mindfulness-app in visionOS. Deze code wekt de indruk dat Apple de ademhalingsfrequentie van de gebruiker wil meten in een komende software-update. Waarschijnlijk werkt dit op de huidige Vision Pro, maar het is ook mogelijk dat je er een Apple Watch voor nodig hebt. Veel Vision Pro-gebruikers zullen al wel een Apple Watch hebben.

De Mindfulness app op Vision Pro.

Realtime bijschriften

Apple heeft vorige maand al nieuwe toegankelijkheidsfuncties aangekondigd in het kader van Global Accessibility Awareness Day. Daarbij werd onthuld dat we in visionOS 2 een nieuwe functie krijgen voor realtime bijschriften en ondertiteling. Er zullen in het hele systeem zogenaamde Live Captions te zien zijn. zodat dove en slechthorende gebruikers beter gesprekken kunnen volgen. Zo kun je meedoen aan een FaceTime-gesprek, ook als je alles niet goed kunt verstaan. Kijk je naar een video, dan krijg je een bijschrift te zien wat er gezegd wordt. Het kan ook nuttig zijn voor mensen die het liefst bijschriften hebben bij elke video, zoals we in Nederland gewend zijn bij het kijken van een film.

Live ondertiteling in visionOS 2.0

Puntjes op de i

In visionOS zal Apple veel “ontbrekende functies van de eerste release aanpakken”, zegt Mark Gurman van Bloomberg. Hij geeft niet aan om welke aanpassingen het precies gaat, maar het zal duidelijk zijn dat niet alles in de eerste release kon worden meegenomen. Sommige functies waren nog niet af of werken nog niet goed genoeg, waardoor Apple ze voorlopig achterwege heeft gelaten. visionOS 2 biedt Apple dé mogelijkheid om te laten zien hoe visionOS had moeten zijn. Eén van die mogelijkheden is dat je bijvoorbeeld de volgorde van apps op het beginscherm kunt aanpassen, zodat je je favoriete apps vooraan kunt zetten.

Een immersive beeld bij Apple Vision Pro.

Met visionOS 2.0 kan Apple laten zien in welke richting het Vision-platform zich gaat ontwikkelen. Tijdens WWDC 2024 horen we alles!

Lees ook onze andere verwachtingen over WWDC 2024:

