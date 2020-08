Apple heeft vandaag aangekondigd dat Phil Schiller een nieuwe rol krijgt als Apple Fellow. Dit is een persoon die door Apple is erkend voor bijzondere bijdragen op het gebied van techniek of management. Zijn rol wordt overgenomen door Greg Jozwiak, die al werkzaam was in een marketingrol.

Phil Shiller wordt Apple Fellow

Guy Kawasaki is een andere bekende persoon die is erkend als Apple Fellow. Verder staan Bill Atkinson, Rod Holt, Rich Page en Steve Wozniak op de lijst. Namen als Al Alcorn, Steve Capps, Alan Kay, Don Norman, Gursharan Sidhu en Gay Starkweather zijn namen die mensen weinig zullen zeggen maar ze zijn wel belangrijk geweest in de geschiedenis van Apple. Het is een grote eer om Apple Fellow te worden.



Er is geen algemene definitie van Apple Fellow, maar het houdt ongeveer het volgende in:

An Apple Fellow is a person who has been recognized by Apple Inc. for their extraordinary technical or leadership contributions to personal computing while at the company. Each Apple Fellow acts as a leader and a visionary, guiding the company in their particular area of expertise.

Op de website van Andy Hertzfeld is te lezen hoe Bill Atkinson en Rich Page werden benoemd tot Apple Fellow, als erkenning van hun werk voor de Apple Lisa. Dit fragment gaat over een situatie in 1983:

Apple Fellow was the most prestigious technical position at Apple, awarded to only two employees so far: Steve Wozniak and Rod Holt. Now there would be two more, Bill Atkinson and Rich Page.

Phil Schiller was jarenlang Apple’s senior vice-president van wereldwijde marketing. Die rol schuift nu door naar Greg Joswiak. Schiller gaat ondertussen wat meer tijd vrijmaken voor familie, vrienden en een aantal persoonlijke projecten die hem nauw aan het hart liggen.

Vanaf zijn 27e staat Schiller al op de loonlijst bij Apple. Het was ooit zijn droom om bij Apple te gaan werken en dat is gelukt: hij is bij heel veel producten betrokken geweest en werkte nauw samen met Steve Jobs en Tim Cook. Schiller is ondertussen 60 jaar en vindt het tijd om wat veranderingen door te voeren in zijn leven.

Schiller krijgt daarom de rol van Apple Fellow. Daarin zal hij betrokken blijven bij het bedrijf, maar meer in een coachende en adviserende rol.

Volgens Tim Cook heeft Phil Schiller ervoor gezorgd dat Apple het bedrijf is geworden zoals het nu is. Zijn bijdragen zijn breed en diep. Jozwiak heeft al jarenlang een verantwoordelijke rol in productmarketing en is daarmee de perfecte opvolger. Schiller blijft nog wel verantwoordelijk voor de App Store en Apple Events.

De volledige aankondiging is hier te lezen.