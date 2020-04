Apple nodigt ontwikkelaars uit voor online WWDC-proefsessie

Online proefsessie voor WWDC

WWDC 2020 vindt dit jaar online plaats, maar de precieze invulling is nog niet bekendgemaakt. In aanloop naar het digitale event heeft Apple nu ontwikkelaars uitgenodigd om een online sessie te gaan volgen. Daarin worden de toegankelijkheidsfuncties van Apple-producten besproken. “Join us for an online event to learn how you can take advantage of the award-winning accessibility features that come standard on Apple devices, zo luidt de uitnodiging, die afkomstig van Apple’s Developer-team. Verder wordt benadrukt dat de sessie interactief zal zijn. Ontwikkelaars kunnen vragen stellen aan de presentator tijdens en na de sessie.



Ook kunnen appontwikkelaars zich aanmelden voor een adviesgesprek, vermoedelijk met Apple’s software engineers. Eén van de grote nadelen van een digitale WWDC is dat er geen persoonlijke contacten mogelijk zijn met de engineers van Apple. Dat lijkt Apple nu met een soort digitaal spreekuur te willen oplossen.

Het is onduidelijk hoe lang de sessie duurt, maar wat we wel weten is dat het plaatsvindt op donderdag 23 april, dus later deze week. Ontwikkelaars moeten zich aanmelden om mee te kunnen doen.

Twee maanden geleden kondigde Apple op vrolijke toon aan dat WWDC voor het eerst digitaal zal plaatsvinden op een geheel nieuwe manier. Net als veel andere bedrijven is Apple gedwongen om naar andere manieren te zoeken, nu het organiseren van grote evenementen onmogelijk is door het coronavirus.

Bekijk ook Apple kondigt WWDC 2020 in vernieuwde vorm aan Apple heeft de WWDC 2020 aangekondigd. De datum staat nog niet helemaal vast, maar het wordt gehouden in juni. Wel gaat alles anders dan voorgaande jaren: er is alleen een online evenement gepland.

Het lijkt erop dat er dit jaar geen verloting van tickets zal plaatsvinden en dat WWDC open staat voor alle ontwikkelaars die willen meedoen. De sessies zijn waarschijnlijk voor iedereen te streamen. Of alle ontwikkelaars ook toegang hebben tot het spreekuur met engineers is echter onduidelijk. Met 20 miljoen geregistreerde ontwikkelaars kan het druk worden.