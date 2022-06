Voor de aankondiging van iPadOS 16 waren de verwachtingen hooggespannen: zou Apple de iPad dit jaar naar een hoger niveau tillen? Van tevoren gingen er al tal van geruchten over betere multitasking en nu Apple de update officieel heeft aangekondigd weten we eindelijk de belangrijkste details. Dit is alles wat je moet weten over iPadOS 16.







Wil je meepraten over deze aankondiging? In onze Praat mee over Apple's WWDC 2022-keynote kun je met andere iCulture-lezers discussiëren over deze en andere aankondigingen en je mening delen.

iPadOS 16 in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van iPadOS 16:

Grote update voor de iPad in 2022

Opvolger van iPadOS 15

Speciale functies die geoptimaliseerd zijn voor de tablet

Verbeterde en nieuwe standaardapps

Nagenoeg alle verbeteringen die je ook in iOS 16 vindt

Eerste beta in juni 2022

Definitieve release in september 2022

Functies van iPadOS 16

Apple heeft tijdens de presentatie aangekondigd welke nieuwe functies je in iPadOS 16 kan verwachten. Naast de iPad-specifieke verbeteringen, vind je in de update ook veel nieuwe functies die Apple in iOS 16 toe gaat voegen. Zie daarvoor ons artikel over iOS 16.

iPadOS biedt allereerst een eigen Weer-app. Het design is gebaseerd op dat van de iOS-versie, maar dan geoptimaliseerd voor de iPad. De verschillende blokken met weerinformatie zijn over de gehele breedte van het scherm verdeeld. De animaties die je kent van de iOS-versie, met regen, bliksem, sneeuw en meer, vind je ook op de iPad.

Het is nu ook makkelijker om samen te werken aan bestanden. Vanuit het deelmenu kun je nu direct tikken op een optie Samenwerken, zonder dat je een kopie hoeft te sturen. Het werkt in Pages en andere Apple-apps, maar ook in standaardapps van Apple zoals Notities. Voor ontwikkelaars komt er een API zodat ze de nieuwe samenwerkfunctie ook kunnen gebruiken in hun eigen apps.

Apple geeft ook alvast een vroege blik op een nieuwe app genaamd Free Form. Dit is een app om samen te werken met andere. Zie het als een soort digitaal schrijfbord, waarin je foto’s, afbeeldingen, tekeningen, geschreven teksten en meer in kan zetten. Iedereen die deelneemt kan dit live doen. Deze app wordt later dit jaar in een extra update voor iPadOS 16 toegevoegd. Ook komt het naar iOS 16 en macOS Venture.

Apple heeft ook de standaardapps op de iPad een update gegeven, door het achterliggende systeem te optimaliseren. Diverse functies in apps zoals Agenda en Bestanden zijn geoptimaliseerd. Er zijn ook nieuwe menu’s voor bijvoorbeeld bestanden, aanpasbare actiebalken, zodat je in apps zelf kan bepalen welke knoppen bovenaan beschikbaar zijn.

Stage Manager, een nieuwe multitaskingfunctie in macOS Venture, komt ook naar de iPad. Daarmee kun je schermen vrijer over het scherm plaatsen. Je kan vensters groter of kleiner maken. Aan de linkerkant staan de recent geopende apps, zodat je sneller kan wisselen. Dankzij Stage Manager is het ook mogelijk om meerdere vensters over elkaar te zetten, vergelijkbaar met de Mac. Met deze functie kan je een iPad ook makkelijker op een extern scherm aansluiten, waarna het volledige display van het externe scherm gebruikt wordt en je veel meer apps in meerdere formaten vensters kan gebruiken vanaf de iPad.

Geschikte toestellen iPadOS 16

iPadOS 16 komt beschikbaar op deze modellen:

Dat betekent dat de iPad Air 2 uit 2014 en de iPad mini 4 uit 2015 dit jaar niet meer mee doen met de grote nieuwe update.

Aankondiging en release iPadOS 16

Apple heeft iPadOS 16 tijdens de WWDC 2022 aangekondigd. In de zomer van 2022 worden er meerdere beta’s van iPadOS 16 uitgebracht, waarmee ontwikkelaars meteen aan de slag kunnen. Later komt er een publieke beta voor wie ook alvast de nieuwe functies wil testen.

De definitieve release volgt dan een paar maanden later, naar verwachting in september 2022. Iedereen met een geschikte iPad kan dan de update installeren.

Dit artikel wordt nog verder aangevuld.