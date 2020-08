In Nederland zijn er inmiddels drie providers die de eSIM aanbieden voor gewone gebruikers: T-Mobile, Simyo en sinds deze zomer ook Vodafone. Simyo is een dochteronderneming van KPN, maar KPN bood tot op heden zelf nog geen eSIM aan. Vanaf nu kunnen grootzakelijke gebruikers de eSIM bij KPN aanvragen. Dat kan ook goed van pas komen voor gewone gebruikers, die voor hun werk een zakelijk nummer van KPN hebben.



KPN zakelijk nu met eSIM

De eSIM verschilt nauwelijks iets van een gewone simkaart. Je kan ermee bellen, sms’en en internetten, net zoals je met een gewone simkaart doet. Het verschil zit hem vooral in het activeren en het combineren met een gewone simkaart. Een eSIM activeren doe je door een QR-code te scannen, waarna het profiel van je simkaart en het bijbehorende abonnement op je toestel gezet wordt. De eSIM werkt momenteel op de iPhone XS (Max) en nieuwer. Ook de iPhone SE 2020 is geschikt.

Het grootste voordeel van de eSIM is dat je deze kan combineren met je gewone simkaart. Je kan daardoor gebruikmaken van dualsim op je iPhone. Als je zelf bijvoorbeeld bij een provider zit die nog geen eSIM aanbiedt, maar voor je werk een aparte telefoon met KPN-simkaart hebt, kun je dat KPN-nummer via de eSIM op je eigen toestel zetten. Je hebt dan dus maar één iPhone nodig voor zowel je particuliere als zakelijke nummer.

Bekijk ook Dualsim op de iPhone gebruiken: zo doe je dat De recente iPhones beschikken over een dualsim-functie. Naast het normale simkaartslot zit er ook een eSIM in, waarmee je een tweede nummer kunt toevoegen. In deze tip leggen we je uit hoe je de eSIM dualsim instelt en gebruikt.

Momenteel geldt de zakelijke eSIM bij KPN alleen voor Grootzakelijk. Kleinzakelijk en MKB krijgen over een paar maanden de eSIM. Je kunt het beste bij je werkgever informeren of het omzetten van je zakelijke KPN-nummer naar de eSIM mogelijk is. Op de speciale pagina geeft KPN aan dat het in MijnKPN Zakelijk nog niet mogelijk is om nummerbehoud aan te vragen voor de eSIM.

Waar blijft de KPN eSIM voor gewone consumenten?

Het is nog niet bekend wanneer KPN met de eSIM voor gewone consumenten komt. Bij de introductie van de eSIM bij Simyo gaf KPN wel aan de ontwikkelingen bij de provider te zullen volgen. Wij hebben bij KPN navraag gedaan wanneer de eSIM breed uitgerold wordt. Woordvoerder Renée Schnitzler zegt daarover:

We kunnen nog geen exacte datum geven voor de introductie van e-sim voor consumenten. De grootzakelijke markt is nu aan de beurt.

Een ander interessant feitje is dat KPN op haar pagina laat weten dat ze binnenkort ook smartwatches willen ondersteunen. Maar om dit mogelijk te maken, is er meer nodig dan alleen de eSIM. Op bijvoorbeeld de 4G Apple Watch wordt hetzelfde nummer gebruikt als op je iPhone. Naast de eSIM moet dus ook multi-sim aangeboden worden.