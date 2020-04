Plastic ‘face shield’ tegen corona

Apple CEO Tim Cook maakte vannacht via Twitter bekend wat Apple aan het doen is om het coronavirus tegen te gaan. Dat er veel gezichtsmaskers zijn gedoneerd wisten we al: alleen al in werden 100.000 mondkapjes aan de zorg gedoneerd. Ze waren bedoeld voor het eigen (winkel)personeel, maar nu de Apple Stores al wekenlang gesloten zijn en kantoormedewerkers vanuit huis werken heeft Apple ze zelf niet meer nodig. Wereldwijd zijn er via Apple’s toeleveringsketen nu meer dan 20 miljoen mondkapjes gedoneerd, vertelt Cook in een 2 minuten durende video.



“Dit is werkelijk een wereldwijde inspanning en we werken continu nauw samen met overheden op elk niveau, om te zorgen dat ze worden gedoneerd op de plekken waar ze het meest nodig zijn”, aldus Cook in zijn thuis opgenomen video.

Apple is dedicated to supporting the worldwide response to COVID-19. We’ve now sourced over 20M masks through our supply chain. Our design, engineering, operations and packaging teams are also working with suppliers to design, produce and ship face shields for medical workers. pic.twitter.com/3xRqNgMThX — Tim Cook (@tim_cook) April 5, 2020

Daarnaast zijn productdesigners, engineers en toeleveranciers betrokken bij het maken van plastic gezichtsschermen. Deze zijn niet gemaakt van textiel, maar van helder plastic en bedekken het hele gezicht. Medewerkers hoeven dan geen pijnlijke beschermende brillen meer op en hoeven ook niet de ski- en duikbrillen van zolder te halen. Apple heeft vorige week al een eerste lading gezichtsschermen afgeleverd bij ziekenhuizen in Santa Clara Valley, vlakbij het Apple hoofdkwartier. Er zou positief op zijn gereageerd op artsen. “Je kunt ze plat verpakken, 100 stuks per doos”, vertelt een praktisch ingestelde Cook in de video. “Elk scherm wordt in minder dan twee minuten gemaakt en is volledig instelbaar. We halen de materialen en productiemiddelen uit de VS en China.”

Het plan is om voor het einde van de week meer dan 1 miljoen plastic gezichtsschermen te verschepen. In de weken daarna moeten er minstens zoveel worden verstuurd. In samenwerking met overheden en de zorg probeert het bedrijf te kijken waar ze het meest nodig zijn. Binnenkort zouden ze ook naar landen buiten de VS gaan.

Cook roept in zijn video verder op om thuis te blijven en je aan de regels te houden. Ook bedankt hij de medewerkers die in de frontlinie aan het werk zijn en hoopt dat ze allemaal veilig en gezond zullen blijven.

Beademingsmachines van Tesla

Niet alleen Apple draagt een steentje bij: ook bij Tesla zijn ze aan de slag gegaan. Op YouTube tonen medewerkers van de autofabrikant een prototype van een beademingsmachine. Er is een groot tekort aan dergelijke machines. In het ontwerp van de machines is gebruik gemaakt van onderdelen uit de Tesla-auto’s, aldus een engineer. Zo kan bestaande voorraad worden gebruikt en is het mogelijk de machines snel te produceren. Twee weken geleden kondigde CEO Elon Musk plannen aan om een fabriek in New York te heropenen, om beademingsapparatuur te gaan produceren.

“Er is nog veel werk te doen”, aldus een engineer. “Maar we doen ons best.” De Financial Times zegt echter dat de apparaten die Musk al aan ziekenhuizen in New York City heeft gedoneerd niet het meest gewilde type zijn. Ze werden voorheen alleen gebruikt bij slaapstoornissen, maar zijn recent goedgekeurd als een alternatief als er een tekort is aan beademingsapparatuur.

Wereldwijd zijn fabrikanten uit bijvoorbeeld de auto- en vliegtuigindustrie ingeschakeld om beademingsapparatuur te maken. Zo is Ford van plan om in 100 dagen tijd rond de 50.000 machines te maken in een fabriek in Michigan. Ze werken daarbij samen met de gezondheidsdivisie van General Electric. Ook stofzuigerfabrikant Dyson is aan de slag gegaan met het fabriceren van beademingsapparatuur.