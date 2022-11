Wat is een Magic Mouse?

De Apple Magic Mouse is een draadloze muis die via Bluetooth in verbinding staat met je computer. Dit kan een Mac zijn, maar ook een iPad of computer van een ander merk. De eerste generatie werkte nog op twee AA-batterijen, terwijl het huidige model een oplaadbare batterij heeft. Kenmerkend voor Apple’s muis is het design en het beperkte aantal knoppen in combinatie met het aanraakgevoelige vlak. Je kunt dus gewoon rechtsklikken, dankzij ingebouwde sensoren. In deze round-up hebben we alles op een rijtje gezet wat je wilt weten over de Magic Mouse.

Magic Mouse in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen:

Draadloze muis voor Mac, iPad en andere computers

Verbinding via Bluetooth

Oplaadbare batterij

Lightning-aansluiting voor opladen aan de onderkant

Standaard verkrijgbaar in wit/zilver en zwart/zilver

Bestaat ook in andere kleuren, geleverd bij de iMac 2021

Twee generaties: Magic Mouse (1) en Magic Mouse 2 (heet sinds augustus 2021 gewoon weer Magic Mouse)

Prijs vanaf €85,- bij Apple

Deze Apple-muis is geoptimaliseerd voor de Mac en iPad, maar werkt ook voor andere computers. Voor de iPad wordt alleen de Magic Mouse met ingebouwde batterij volledig ondersteund, inclusief gebaren op het aanraakgevoelige vlak.

Wat kost een Magic Mouse?

De Magic Mouse is er standaard in twee kleuren:

In het verleden was er ook nog een spacegrijze versie van Apple’s muis. Deze was geheel in het donker uitgevoerd, dus zowel de bovenkant als de aluminium behuizing. Tegenwoordig is de aluminium behuizing van de los verkrijgbare versies altijd zilver, met een witte of zwarte bovenkant.

Bij andere winkels kun je soms iets goedkoper terecht waarbij je ongeveer een tientje kunt besparen.

Wit Zwart Spacegrijs

Magic Mouse in zes kleuren

Je kunt Apple’s muis dus los aanschaffen in wit/zilver of zwart/zilver. Maar er zijn ook versies in allerlei vrolijke kleuren. Bij de iMac 2021 krijg je namelijk een Magic Mouse (of Magic Trackpad) in een bijpassende kleur geleverd. Voor elke kleur iMac is er namelijk ook een kleur van Apple’s muis. Deze gekleurde versies zijn alleen verkrijgbaar bij de aanschaf van een iMac 2021. Je krijgt altijd de kleur van de Magic Mouse die hoort bij de kleur van de iMac zelf. Je kan dus niet zelf combinaties maken.

Het gaat om deze extra kleuren:

Blauw

Groen

Roze

Geel

Oranje

Paars

Magic Mouse design en functies

De Magic Mouse heeft een onderstel van zilverkleurig aluminium en een bovenkant van witte of zwarte kunststof. De muis heeft een gebogen vorm en ziet er stijlvol uit, maar is daardoor niet zo ergonomisch als andere muizen.

De huidige Magic Mouse heeft volgens Apple een lichtere en tegelijk stevigere constructie dan de eerdere versie. Ook glijdt de muis makkelijker over de tafel, dankzij het werk van Apple’s Input Design Lab. Er zitten minder bewegende delen in de muis.

Apple’s muis heeft een groot glimmend gebogen oppervlak waar je je hand op legt. De bovenste helft van dit deel is aanraakgevoelig. Zo kun je met een vinger op het oppervlak tappen om bijvoorbeeld in te zoomen in Safari. Ook gebruik je dit vlak om te scrollen. Er zit dus geen scrollwieltje op, want je veegt gewoon met je vinger over het oppervlak. Hoe harder je veegt, hoe sneller je scrollt. Doordat het een groot oppervlak heeft, kun je zowel horizontaal als verticaal scrollen.

De muis heeft één grote knop, maar afhankelijk waar je drukt weet de muis of je links of rechts klikt. Aan de onderkant zitten twee strips zodat de muis soepel over de tafel glijdt. Apple heeft de constructie zodanig gemaakt, dat er precies het juiste geluidje klinkt, wanneer je met de muis over de tafel beweegt. Ontwerpers bij Apple zijn maanden bezig geweest om dit precies goed te krijgen. Hiervoor moesten de onderkant en de gewichtsverdeling van de muis worden aangepast.

Dankzij het oppervlak kun je ook met twee vingers over de muis vegen. Daarmee wissel je bijvoorbeeld tussen schermvullende apps op je Mac of wissel je tussen de apps op je iPad. Je kan ook dubbeltikken met twee vingers om Mission Control te openen. In de instellingen op de Mac kun je aangeven welke gebaren je wel of niet wil gebruiken. Ook op de iPad zijn voor de muis allerlei instellingen beschikbaar.

De huidige Magic Mouse heeft een ingebouwde batterij die je oplaadt via een Lightning-kabel. De Lightning-poort zit echter aan de onderkant, waardoor je niet tegelijkertijd kunt opladen en gebruiken. Een volledig opgeladen muis kan ongeveer een maand mee. De kabel gebruik je ook om de muis voor het eerst te koppelen met je Mac. Aan de onderkant zit verder nog een aan/uit-schakelaar.

Magic Mouse generaties

Vroeger leverde Apple de Mighty Mouse mee bij elke iMac: een muis met een minuscuul bolletje (trackpoint). Dit was echter gevoelig voor vuil en niet zo gemakkelijk te bedienen.

De Magic Mouse verscheen in oktober 2009. Apple liet de trackpoint helemaal achterwege en maakte het oppervlak van de muis aanraakgevoelig. Je kon vanaf dat moment bedienen met klikken en veegbewegingen. De eerste generatie werkte op twee AA-batterijen.

In 2015 verscheen een nieuwe versie, de Magic Mouse 2. Deze heeft een automatische Bluetooth-koppeling en klinkt iets anders. Ook hoef je geen losse AA-batterijen meer te gebruiken, want je laadt de muis op via een Lightning-aansluiting aan de onderkant. Daarvoor moet de muis wel op z’n rug liggen.

De Magic Mouse 2 uit 2015 is nog steeds de huidige variant. Apple heeft alleen andere kleuren uitgebracht, maar technisch gezien is dit nog steeds dezelfde muis. Sinds augustus 2021 krijg je bij de muis een gevlochten Lightning-naar-usb-c-kabel meegeleverd en heet de muis weer simpelweg Magic Mouse (dus zonder de 2-aanduiding).

Apple zou op den duur over moeten stappen van de Lightning-aansluiting naar usb-c, vanwege nieuwe regelgeving in Europa. Die nieuwe regel geldt namelijk niet alleen voor smartphones, maar ook voor draadloze muizen en toetsenborden. Wanneer Apple met usb-c-versies komt, is nog niet bekend. Mogelijk staat dit voor 2023 of 2024 op de planning.

Magic Mouse 2 review

We hebben de Magic Mouse 2 gereviewd toen deze in 2015 verscheen. Dit is de conclusie van onze review:

Qua functies en uiterlijk is de Magic Mouse 2 nauwelijks veranderd ten opzichte van zijn voorganger. Wel is het gebruiksgemak verbeterd: je hoeft niet meer te klooien met lege batterijen. Wekelijks even aansluiten op de lader is voldoende om ongestoord te kunnen werken. Hou je van strak design, dan is de Magic Mouse 2 een juweeltje op je bureau: onopvallend, strak, hij krijgt geen zichtbare slijtageplekken en hij verkleurt niet. Ondanks de hoge prijs is het op zich een goede investering, want je kunt met zo’n muis makkelijk een jaar of tien vooruit.

Andere Magic-accessoires

Apple verkoopt ook een Magic Keyboard voor Mac en een Magic Trackpad. Er is ook nog het Magic Keyboard (Folio) voor iPad.

