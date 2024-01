KPN abonnementen voor de iPhone

In onze prijsvergelijker vind je de beste deals voor een iPhone met KPN-abonnement. Alle interessante aanbiedingen hebben we voor je verzameld, zowel bij KPN zelf als bij telecomwinkels. Er zijn regelmatig leuke iPhone-kortingen bij KPN en wie slim is kan ook nog wat extra besparen als je Internet van KPN of XS4ALL hebt. Je kunt zelf je bundel samenstellen en krijgt korting als je mobiel met vast internet combineert. Hieronder vind je de beste iPhone-abonnementen bij KPN. Zoek je speciale aanbiedingen? Kijk dan eens op deze pagina!

iPhone 15 bij KPN

Wil je de nieuwste iPhone 15 kopen bij KPN, hou dan deze pagina in de gaten. KPN gaat alle iPhone 15-modellen in het assortiment opnemen en heeft regelmatig acties. Ook kun je extra besparen als je internet van XS4ALL hebt. Meer acties vind je op de aanbiedingenpagina bij KPN.

Bekijk hier de iPhone 15 Plus



Bekijk hier de iPhone 15 Pro



Bekijk hier de iPhone 15 Pro Max



Daarnaast is er ook nog een slimme truc met iPhones bij KPN, waardoor je flink kunt besparen.

iPhone 14 bij KPN

Natuurlijk kun je bij KPN ook een abonnement nemen met de iPhone 14. Alle modellen zijn in het assortiment te vinden en de toestelprijs ligt lager dan de adviesprijs Apple! Zo betaal je bij Apple €869,- voor het instapmodel met 128GB opslag, terwijl je bij KPN maar €672,- betaalt. En je kunt ook nog zelf beslissen hoe lang je erover doet om dit bedrag te betalen: in één keer of verspreid over 24 maanden.

Bekijk hier de iPhone 14 Plus



Bekijk hier de iPhone 14 Pro

Bekijk hier de iPhone 14 Pro Max

Goedkopere iPhones bij KPN

KPN heeft ook nog de vorige modellen in het assortiment, waarmee je veel goedkoper uit bent omdat ze al wat langer verkrijgbaar zijn:

KPN-abonnement voor iPhone vergelijken

Met onze handige abonnementenvergelijker kun je KPN-abonnementen voor iPhone gemakkelijk filteren. Kies hoeveel data je nodig hebt, of je een sms- en belbundel nodig hebt en welk toestel je wilt. Je krijgt ook extra voordeel als je andere KPN- of XS4ALL-producten hebt.

Bekijk op deze pagina de KPN-aanbiedingen.

Zelf je KPN-abonnement samenstellen

Wil je zelf een iPhone met KPN-abonnement samenstellen? Dat doe je het snelst via de KPN-site, maar je kunt ook terecht bij diverse webwinkels waarvan je de aanbiedingen via onze prijsvergelijker hierboven kunt vinden.

Wil je geen hoofdbrekens, dan kies je voor een bundel van 20GB of meer, waarbij onbeperkt bellen en sms’en standaard is inbegrepen. Je krijgt dan 5GB extra. Kies je voor Unlimited Data dan kun je tot 50GB per maand delen met al je huisgenoten op hetzelfde adres. Die huisgenoten moeten dan uiteraard wel klant van KPN Mobiel zijn.

Je betaalt bij KPN-abonnementen niets extra voor 5G. Dat geldt trouwens voor alle KPN-abonnementen. Je kunt er ook voor kiezen om je belbundel te verkleinen tot 150 minuten per maand, maar dat levert je slechts €1 korting per maand op, dus dat schiet niet op. Als je écht nooit belt of alleen gebruik maakt van bellen via WhatsApp en FaceTime kan het de moeite zijn.

Voor de bijbetaling van je toestel heeft KPN een handige schuifknop: beweeg de knop heen en weer en je ziet meteen hoeveel je voor je abonnement en toestel gaat betalen.





KPN 5G-netwerk

KPN heeft abonnementen voor consumenten en zakelijke gebruikers. Bij alle KPN-abonnementen krijg je toegang tot het 5G-netwerk.

Bij de iPhone KPN-abonnementen betaal je een vast bedrag per maand, waarbij de databundel het uitgangspunt is. Zoek je een goedkopere provider op het KPN-netwerk? Kijk dan eens naar de iPhone-aanbiedingen van andere providers of naar goedkope abonnementen met sim only.

Voor meer informatie over de KPN iPhone-abonnementen kijk je op de website van KPN, want deze provider heeft alle nieuwe iPhones vrij snel op voorraad.

Verder lezen:

KPN sim only

Heb je al een iPhone en wil je daarbij een KPN sim-only afsluiten? Ook dan hebben we voor jou de beste deals verzameld. Hieronder zie je in onze prijsvergelijker welke KPN sim-onlybundels er verkrijgbaar zijn, zodat je weet wat het beste bij jou past.

KPN-abonnementen in Nederland

KPN is al jarenlang de grootste mobiele provider en Nederland en heeft dat vooral te danken aan de vele zakelijke gebruikers. Het bedrijf werd in de huidige vorm opgericht in 1989 en is gevestigd in Den Haag. Officieel staat de naam voor Koninklijke PTT Nederland NV, maar sinds de verzelfstandiging in 1989 heeft de afkorting geen verdere betekenis meer. KPN voert sindsdien de bedrijfsvoering zelf. De mobiele tak heeft ook nog een aantal dochterondernemingen, zoals Simyo (sim only). Het jongerenmerk Hi en het budgetmerk Telfort bestaan niet meer en zijn opgegaan in KPN. We raden aan om in plaats daarvan een iPhone met Symio te nemen. Ook AH Mobiel, Aldi Talk, Hema Telefonie, Jumbo Mobiel, Kruidvat Mobiel, Lebara, Lycamobile, Yes Telecom en Youfone zitten op het KPN-netwerk.

KPN Compleet

Combineer je Thuis en Mobiel dan krijg je extra voordelen, zoals elke maand €5 korting op je mobiele abonnement, gratis tv-zenders en films, een gratis zenderpakket naar keuze en dubbel zoveel data, ook in de EU. Verder kun je gratis onbeperkt mobiel bellen en kun je onderling MB’s delen. Maak je gebruik van speciale acties, dan krijg je ook verdubbeling van je databundel. Je regelt het via de KPN-app op je iPhone. Check hiervoor de website van KPN.

Zakelijke iPhone met KPN-abonnement

Je kunt bij deze provider ook goed terecht voor een zakelijke iPhone met KPN-abonnement. De bundels zijn in feite hetzelfde, maar de prijzen zijn weergegeven zonder BTW zodat je meteen ziet wat je werkelijk betaalt. Vaak kun je ook korting krijgen of gebruik maken van speciale acties. Bij alle zakelijke bundel kun je onbeperkt bellen en sms’en. Eventueel kun je je belbundel verkleinen naar 150 belminuten per maand, maar dit levert nauwelijks extra voordeel op. Je kunt makkelijker besparen door een deel van de toestelprijs zelf voor te schieten, zodat je maandprijs wordt verlaagd.

