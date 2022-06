De opvolger van macOS 12 Monterey staat in de startblokken. Apple heeft zojuist macOS 13 aangekondigd tijdens de keynote van WWDC. Deze grote update voor de Mac bevat allerlei vernieuwingen die we in dit artikel met je langslopen.







macOS 13 in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van macOS 13:

Grote update voor de Mac in 2022

Opvolger van macOS 12 Monterey

Krijgt de bijnaam macOS Ventura, vernoemd naar een badplaats in Californië

Aangekondigd op 6 juni tijdens WWDC 2022

Eerste beta verschijnt in juni/juli 2022

Definitieve release in oktober of november 2022

macOS 13 functies

Het onderwerp waar iedereen het meest naar naar uitkijkt (behalve de naam) is welke functies macOS 13 zal krijgen. Hieronder zetten we de belangrijkste nieuwe functies voor je op een rijtje. De komende dagen zullen we dit verder gaan uitwerken in losse artikelen.

Stage Manger: een single window-modus voor apps. Je klikt op een app en het wordt een enkel venster. Al het andere schuift opzij.

Spotlight krijgt snelle acties, zoals het starten van een timer.

Mail krijgt slimme acties, zoals herinneringen en het inplannen om te versturen. Ook zit er nu autocorrectie in.

Safari biedt je de mogelijkheid om tabbladen te delen, zodat je samen kunt internetten.

Passkeys gaat je wachtwoorden vervangen. We schreven eerder al over Passkeys.

Metal 3 laat je games er nog beter uit zien.

Wanneer is de macOS 13 release?

Apple kent een voorspelbaar ritme wat software-updates betreft, ook voor de Mac. De grote updates worden altijd in juni gepresenteerd, waarna er in de zomermaanden meerdere beta’s verschijnen waarin je de aangekondigde functies alvast kunt testen. De definitieve release volgt dan in het najaar: soms in september, maar het komt bij macOS ook wel eens voor dat het iets langer duurt en je pas in oktober de uiteindelijke update kunt installeren.

Welke naam krijgt macOS 13?

Tijdens de presentatie van macOS 13 werd ook de nieuwe naam bekend gemaakt, uiteraard vergezeld van de nodige grappen en grollen van Apple-topman Craig Federighi. Na macOS 12 Monterey krijgen we macOS 13 Ventura. Apple vernoemt de Mac-updates al lange tijd naar mooie gebieden in Californië en in dit geval is het een verwijzing naar de gelijknamige kustplaats, Ventura.

Wanneer kan ik macOS 13 installeren?

In de zomermaanden zijn er beta’s van macOS 13 beschikbaar. Dit is een periode waarin functies worden getest en verbeterd. Het kan zomaar gebeuren dat bepaalde functies uiteindelijk geschrapt worden, of dat er onverwacht toch nog nieuwe functies bij komen. Voor ontwikkelaars is het een tijd waarin ze hun apps kunnen voorbereiden op de nieuwe update.

Behalve ontwikkelaars kunnen ook publieke testers de beta installeren. Het is voor iedereen mogelijk om de publieke beta’s te installeren, al moet je je wel bewust zijn van de risico’s en mogelijke bugs.

Welke Macs zijn geschikt voor macOS 13?

Het is gebruikelijk dat bepaalde modellen niet meer mee kunnen doen met een nieuwe software-update. Ze zijn dan te oud geworden om het nog zinvol te maken om te updaten. Oudere Macs die wel geschikt zijn om te updaten, krijgen overigens niet altijd alle functies.

Op het moment van schrijven zijn de geschikte Macs nog niet bekendgemaakt, maar we weten wel dat meestal één of twee oudere generaties afvallen. Heb jij een Mac met een jaartal dat genoemd wordt in deze lijst, dan bestaat de kans dat je niet meer kunt updaten naar macOS 13. Kanshebbers voor modellen die afvallen zijn gemaakt in de jaren 2013 t/m 2015.