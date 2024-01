Hoe zit het met iPhone-garantie? Klopt het dat je bij Apple maar 1 jaar garantie krijgt? En hoe zit het dan met de Europese wetgeving rondom garantie? Dat zijn vragen waar we op deze pagina antwoord op gaan geven. Je hebt wat iPhone-garantie betreft vaak op meer recht dan je denkt.

Hieronder lees je over de volgende onderwerpen:

Hoe controleer ik of mijn iPhone garantie heeft? Je kunt op verschillende manieren controleren of jouw iPhone nog garantie heeft: Ga naar de webpagina checkcoverage.apple.com en vul het serienummer van je iPhone in. Je krijgt dan meteen te zien of er nog garantie op je toestel zit.

Ga in de Instellingen-app naar AppleCare en garantie. Tik op jouw toestel en je ziet bij het kopje ‘Beperkte garantie’ hoe lang je nog garantie hebt. Hieruit kun je ook meteen de activatiedatum aflezen, die vrijwel gelijk zal zijn aan de aankoopdatum. Wil je de exacte aankoopdatum weten, dan kun je het beste even in je Apple Store-account of op de factuur van je provider of (web)winkel kijken.

De garantieperiode die je te zien krijgt, valt misschien een beetje tegen. Apple zegt dat je maar 1 jaar beperkte iPhone-garantie hebt. Maar voor consumenten die de iPhone in de EU hebben gekocht geldt er een langere garantieperiode van 2 jaar.

Voor zakelijke aankopen en iPhones die buiten de EU zijn gekocht, geldt de langere termijn niet en heb je recht op maximaal 1 jaar garantie.

Hoe zit het met iPhone garantie?

Je hebt als consument in de EU recht op minimaal 2 jaar garantie, ongeacht of je de iPhone bij Apple, Amac of een andere winkel hebt gekocht. Dit houdt in dat je standaard 1 jaar garantie en 2 jaar technische ondersteuning krijgt.

Tijdens het eerste jaar kun je bij Apple aankloppen voor garantie. Als er in het tweede jaar schade optreedt zul je terug moeten naar de winkel waar je het product gekocht hebt. Dat kan dus ook MediaMarkt, Coolblue of een andere winkelketen zijn. Heb je de iPhone via een illustere koopjessite in het buitenland gekocht, dan kan het lastig zijn om de garantie te krijgen waar je recht op hebt.

Als de iPhone binnen een jaar defect raakt, buiten jouw schuld om, dan zal Apple het toestel vervangen of de iPhone repareren. Het defect moet dan wel door Apple worden erkend en daarover is nog wel eens discussie mogelijk. Als je het scherm kapot hebt laten vallen of als er waterschade is, dan valt dit duidelijk niet onder de garantie en zul je de iPhone reparatie uit eigen zak moeten betalen. Je kunt je hiertegen verzekeren door AppleCare+ of een iPhone-verzekering af te sluiten. Is er sprake van een productiefout dan kun je hier uiteraard niets aan doen en zal Apple het toestel meestal zonder verdere discussie in reparatie nemen. Dit is bijvoorbeeld het geval als een knopje gaat loszitten, het scherm flikkert of het toestel om onverklaarbare redenen uitvalt.

Deze garantie geldt bij de aankoop van een iPhone:

1 jaar fabrieksgarantie via Apple

Tweede jaar: Europese consumentengarantie via verkopende partij (indien particulier gekocht)

Voor schade die je zelf veroorzaakt kun je AppleCare+ afsluiten.

Prijzen AppleCare+ voor iPhone

iPhone AppleCare+ kan alleen worden aangeschaft voor modellen die Apple zelf nog verkoopt. Apple rekent voor aanvullende AppleCare+ voor iPhone de volgende prijzen.

Prijzen van AppleCare+ voor overige iPhones vind je hier.

iPhone garantie op refurbished exemplaren

Heb je een refurbished iPhone gekocht, dan is het grote voordeel ten opzichte van normale tweedehands exemplaren, dat je garantie op refurbished iPhones krijgt. Aanbieders die bij het Refurbished Keurmerk zijn aangesloten geven 2 jaar garantie op toestel en batterij. Bij andere aanbieders tref je garantietermijnen van 12, 24 of 36 maanden aan.

Er zijn heel veel aanbieders van refurbished producten. Je kunt onder andere terecht bij de volgende adressen:

(๐Ÿ aangesloten bij Keurmerk Refurbished)

Lees meer over refurbished iPhone garantie in ons uitgebreide artikel!

Garantie bij Apple

Of Apple je toestel gratis repareert is afhankelijk van een aantal factoren:

Er mag geen sprake zijn van waterschade. Apple controleert hierop en zal de reparatie weigeren als de ‘verklikker’ in het toestel laat zien dat de interne componenten in contact met water zijn geweest. Ook al belooft Apple dat huidige iPhones waterbestendig zijn, eventueel schade valt niet onder de garantie.

Er mag geen sprake zijn van andere beschadigingen, zoals een gebroken scherm. Als dit de reparatie in de weg staat, kan het zijn dat je zelf voor de kosten van deze extra reparaties moet opdraaien.

Er moet een originele batterij in zitten. Als je je batterij door een andere partij hebt laten vervangen, weigert Apple verdere service, ook als de reparatie niets met de batterij te maken heeft.

Over schermreparaties door derde partijen doet Apple minder moeilijk.

Ook kan Apple lastig doen als je toestel eerder door een niet-geautoriseerde partij is gerepareerd, of wanneer je zelf hebt geprobeerd een reparatie uit te voeren. Het is daarom beter om in de garantieperiode altijd naar een Apple Store of Erkende Apple serviceprovider te gaan.

Europese garantie en consumentenrecht

Apple geeft dus zelf 1 jaar garantie op een gekocht product. Heb je het toestel rechtstreeks bij Apple gekocht, dan kan je ook na dat eerste jaar nog bij Apple terecht. Europese consumenten hebben namelijk recht op 2 jaar garantie voor producten zoals de iPhone en iPad. De garantie geldt voor bepaalde schades die buiten jouw schuld om zijn ontstaan, maar alleen als je als particulier hebt gekocht. Voor zakelijke aankopen geldt dit niet.

Heb je de iPhone bij een andere winkel gekocht, dan moet je bij dergelijke defecten langs bij die winkelier. Apple kan dan zelf niets meer voor je betekenen. Apple geeft je dus 1 jaar fabrieksgarantie en na dat eerste jaar moet je aankloppen bij de verkopende partij.

Apple mag de iPhone-garantie beperken tot de Europese landen. Het kan daardoor gebeuren dat je geen garantie krijgt op een iPhone die je buiten Europa hebt gekocht, bijvoorbeeld in de VS of Hongkong waar Apple-producten meestal wat goedkoper zijn. Met AppleCare+ kun je zorgen dat je wereldwijde garantie krijgt.

Bekijk ook AppleCare+: de complete uitleg over Apple's verlengde garantie Wat is AppleCare+, de verlengde garantie voor iPhones, iPads en andere Apple-producten? In dit uitlegartikel lees je over AppleCare+, of je het nodig hebt en welke Apple-gebruikers er het meest van profiteren.

Apple-producten met 3 jaar garantie

Bij sommige winkels kreeg je voorheen drie jaar garantie op je Apple-producten, bijvoorbeeld bij Amac. Dit is momenteel niet meer het geval. Tegenwoordig geldt een garantieperiode van 2 jaar. Had je nog een product gekocht vóór juni 2018, dan heb je mogelijk nog wel recht op 3 jaar garantie via een van de genoemde partijen. Maar ook voor deze producten geldt dat de periode van 3 jaar inmiddels voorbij is.

AppleCare: extra garantie bijkopen

Met AppleCare kun je de garantie op je Apple-producten verlengen met een extra jaar. In plaats van 1 jaar krijg je dus 2 jaar garantie op een iPhone. Bij de Mac geldt nog een iets langere garantieperiode.

Aanvankelijk was dit een vrij slechte deal, aangezien je als Europese consument toch al recht hebt op 2 jaar garantie. Vandaar dat Apple de invulling van AppleCare iets heeft aangepast en nu AppleCare+ aanbiedt. Dit biedt ook dekking voor schades die je zelf hebt veroorzaakt. Hoe duurder de iPhone, hoe meer je betaalt voor deze garantie. Voor het huidige vlaggenschip-model betaal je daarom een stuk meer dan voor de iPhone SE.

Het werkt als volgt:

Bij aankoop van een iPhone of ander Apple-product schaf je binnen 60 dagen AppleCare+ aan.

De dekking geldt gedurende 2 jaar voor maximaal twee schadegevallen, dus ook vallen, stoten waterschade.

Bij elk schadegeval geldt een eigen risico van €99. Bij een kapot display is dit slechts €29.

De dekking geldt ook voor de batterij, meegeleverde usb-kabel en lichtnetadapter.

Bij AppleCare+ krijg je bovendien ondersteuning bij problemen met software, zoals iCloud, iOS, iOS-apps van Apple.

AppleCare+ geldt wereldwijd en is verkrijgbaar voor iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch, Apple TV en diverse Mac-modellen. De prijs varieert, maar je bent het meeste geld kwijt bij de Mac. Toch kan AppleCare+ voor de Mac een zinvolle investering zijn, omdat reparaties al snel in de honderden euro’s lopen.

Bekijk ook AppleCare+: de complete uitleg over Apple's verlengde garantie Wat is AppleCare+, de verlengde garantie voor iPhones, iPads en andere Apple-producten? In dit uitlegartikel lees je over AppleCare+, of je het nodig hebt en welke Apple-gebruikers er het meest van profiteren.

Garantie bij andere winkels

Koop je je iPhone via je provider of een telecomwinkel, dan is dit het eerste aanspreekpunt bij defecten. Bij deze winkels krijg je meestal ook de wettelijke Europese garantie van 2 jaar. Er waren in het verleden wel eens winkels waar je 3 jaar garantie kreeg (zoals bij het inmiddels failliete Dixons), maar de looptijd van die garanties is inmiddels al afgelopen.

Het je je spullen online gekocht, dan heb je de mogelijkheid om je aankopen binnen de wettelijke zichttermijn terug te sturen als het product tegenvalt of niet goed functioneert. Dit geldt ook bij Apple. Bij retouren in de winkel kunnen andere regels gelden.

iPhone-garantie in België

Sinds 2013 krijg je in België 2 jaar garantie op de iPhone. Voorheen gold een maximale garantieperiode van 1 jaar voor aankopen, maar dat was in strijd met de Belgische wetgeving. Het nieuwe garantiebeleid geldt voor producten zoals de iPhone, iPad en Mac. De garantie van 2 jaar is van toepassing op producten die je via de Belgische Apple Store en via erkende winkels hebt gekocht.

Garantie en onofficiële reparaties

Als je batterij of je scherm kapot is kan het aantrekkelijk zijn om naar een goedkope telefoonzaak te gaan, maar hou wel rekening met de consequenties daarvan. Vooral als je je batterij laat vervangen door een niet-erkende partij kan Apple in de toekomst verdere service en reparaties weigeren. Je verliest dus de garantie. Dat geldt ook als je zelf hebt geprobeerd je iPhone te repareren. Als je later een probleem met bijvoorbeeld de camera of een ander onderdeel krijgt, dan kan Apple weigeren om je toestel nog te repareren omdat er een niet-originele batterij in zit. Zelfs als je klachten helemaal niets met de batterij te maken hebben.

Daarom ons advies: laat de eerste twee jaar je iPhone altijd repareren door een Apple Store of erkend Apple-reparatiebedrijf, zeker als je je iPhone als consument hebt gekocht. Voor zakelijke aankopen geldt de 2-jarige consumentenbescherming niet. Heb je geen recht meer op garantie, dan kan het schelen om naar een goedkope telefoonreparateur te gaan. Hou daarbij rekening met het feit dat er niet altijd originele onderdelen worden gebruikt. Daardoor kan de kwaliteit minder zijn.

Heb je andere aanpassingen gedaan, zoals een jailbreak, dan adviseren we om een backup te maken en de iPhone terug te zetten naar een normale iOS-versie zonder jailbreak, voordat je je iPhone ter reparatie aanbiedt. Gelukkig kun je een jailbreak altijd weer gemakkelijk verwijderen.

Bij verzekeringen wordt minder streng gekeken of je een jailbreak hebt uitgevoerd en of er originele onderdelen zijn gebruikt. Zeker bij verlies en diefstal is toch niet meer te achterhalen wat de conditie van het toestel was. Bovendien dekken verzekeringen vooral uiterlijke schade, terwijl Apple ook naar waterschade en de juiste werking van het toestel kijkt door speciale testjes uit te voeren.

Toestelverzekering afsluiten

Fabrieksfouten en gebreken die plotseling optreden, vallen meestal onder de garantie. Dat geldt niet voor valschade, waterschade en diefstal. Je kunt je hiervoor AppleCare+ of een speciale iPhone-verzekering afsluiten. Soms valt valschade en diefstal ook onder je inboedelverzekering, maar steeds meer verzekeraars beperken de dekking van deze schades, omdat er teveel misbruik van werd gemaakt. Meer hierover lees je in onze uitleg iPhone verzekeren.

Bekijk ook iPhone verzekeren: heb je een iPhone-verzekering nodig? Moet je je iPhone verzekeren en welke iPhone-verzekeringen zijn er dan zoal? Wij hebben in dit artikel alle afwegingen op een rij gezet: bij schade, diefstal en verlies van je iPhone komt een toestelverzekering van pas, maar je iPhone verzekeren is lang niet altijd nodig.

Garantie op buitenlandse iPhones en iPads

Heb je garantie op een buitenlandse iPhone of iPad? De situatie is sinds begin 2013 nogal veranderd. Voorheen kon je vrijwel zonder problemen bij een Apple Store binnenstappen, ook met een iPhone, iPad of Mac die je in de Verenigde Staten had gekocht. Er moest dan nog wel sprake zijn van garantie: binnen de 1-jarige termijn van Apple of binnen de 2-jarige termijn van AppleCare. Ook moet het product al in het betreffende land zijn geïntroduceerd. Als de HomePod alleen in de Amerikaanse Apple Stores ligt, kun je voor garantiegevallen NIET naar de Nederlandse Apple Store. Dat is logisch, omdat er nog geen onderdelen en vervangende producten op voorraad zijn.

In februari 2013 heeft Apple de garantievoorwaarden aangepast. Apple mag zich volgens de voorwaarden beperken tot producten die in de Europese Economische Ruimte en Zwitserland zijn gekocht. Een iPhone of iPad uit de Verenigde Staten of een ander niet-Europees land mag Apple afwijzen bij garantiegevallen. Dit heeft er ook mee te maken dat toestellen uit de VS werken op andere frequenties. Soms wordt daar coulant mee omgesprongen en krijg je toch een vervangend toestel, maar je kunt ook tegen problemen aanlopen. Bij AppleCare+ geldt wel wereldwijde garantie.

Revisiegeschiedenis: 2016 - 12 juli, 15:04: Uitspraak van rechtbank over refurbished iPhone toegevoegd.