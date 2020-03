Apple heeft weerapp Dark Sky overgenomen

Meestal valt er een grote stilte als een appontwikkelaar wordt overgenomen en blijkt het vooral uit LinkedIn: medewerkers blijken opeens op de loonlijst bij Apple te staan. Bij Dark Sky zijn de ontwikkelaars er echter open over: het is gewoon op de website te lezen. Dark Sky is een app met hyperlokale weerinformatie. Je krijgt tot op de minuut nauwkeurige voorspellingen over regen en zon. Dark Sky heeft een eigen weerdienst en beweert de meest nauwkeurige voorspellingen te kunnen leveren.



Dat klinkt natuurlijk geweldig, maar als je snel van plan was de app nog even te downloaden, dan hebben we slecht nieuws. Dark Sky werkte alleen in de Verenigde Staten en kost geld. De kans is groot dat je er niet meer zoveel aan hebt als je nu haastig tot aankoop overgaat.

Dark Sky bood ook een API voor ontwikkelaars, een Android-app en een app voor Google-horloges. Die gaan nu verdwijnen.

Volgens de ontwikkelaars hebben ze altijd al de wereld willen voorzien van de beste weerinformatie, met respect voor je privacy. Ze denken dat Apple de beste plek is om dat te realiseren, omdat ze daarmee meer mensen kunnen bereiken en meer impact kunnen maken dan als zelfstandig bedrijf.

Dark Sky voor iOS zal gewoon blijven bestaan, maar de Android en Wear OS-app gaan sneuvelen. Gebruikers kunnen tot 1 juli 2020 gebruik blijven maken van de app, daarna stopt het. Mensen die een langer lopend abonnement hadden krijgen een deel van hun geld terug.

De website met kaarten en dergelijke zal blijven bestaan. De API blijft ook, maar er kunnen zich geen nieuwe klanten aanmelden. De API zal in ieder geval tot eind 2021 blijven functioneren.

Hieronder kun je de mededeling van Dark Sky lezen:

Today we have some important and exciting news to share: Dark Sky has joined Apple.

Our goal has always been to provide the world with the best weather information possible, to help as many people as we can stay dry and safe, and to do so in a way that respects your privacy.

There is no better place to accomplish these goals than at Apple. We’re thrilled to have the opportunity to reach far more people, with far more impact, than we ever could alone.

What happens to our existing products?

iOS App

There will be no changes to Dark Sky for iOS at this time. It will continue to be available for purchase in the App Store.

Android and Wear OS App

The app will no longer be available for download. Service to existing users and subscribers will continue until July 1, 2020, at which point the app will be shut down. Subscribers who are still active at that time will receive a refund.

Website

Weather forecasts, maps, and embeds will continue until July 1, 2020. The website will remain active beyond that time in support of API and iOS App customers.

API

Our API service for existing customers is not changing today, but we will no longer accept new signups. The API will continue to function through the end of 2021.

As part of this transition, use of Dark Sky by Apple is subject to the Apple Privacy Policy, which can be found at apple.com/privacy.

Thank you!

To our customers, family and friends, we are grateful for your support over the past eight years. We look forward to continuing to build great products, so stay tuned…

The Dark Sky Team