Review iPhone 12 Pro: nog steeds high-end, maar is het genoeg?

Introductie

Hij is er, de eerste iPhone met 5G! Toch lijkt alle aandacht vooral uit te gaan naar allerlei andere zaken, zoals het nieuwe uiterlijk, de MagSafe-accessoires en de vele nieuwe camerafuncties. Terecht, vinden wij. Want de iPhone 12 Pro heeft veel meer te bieden dan 5G. Je krijgt ook een extra robuust scherm, een snellere processor, een LiDAR-sensor en nog veel meer.

Is het ‘een flinke sprong voorwaarts’, zoals Apple’s slogan voor dit toestel luidt? Wij hebben de iPhone 12 Pro getest en vertellen je over onze ervaringen. Dit jaar heeft de iPhone 12 Pro geduchte concurrentie van een ander toestel, dat we in een aparte review zullen bespreken: de gewone iPhone 12.

Voor de Pro betaal je 250 euro extra en je krijgt dan meer opslag, iets meer RAM, een stalen rand rondom het scherm, een telefotolens, een LiDAR-sensor en een helderder scherm. Dat roept natuurlijk de vraag op: zijn alle extra’s op de iPhone 12 Pro die hogere prijs wel waard? Daar gaan we in deze review antwoord op geven!

Voor Apple is het in ieder geval een belangrijk jaar: het modelnummer gaat van 11 naar 12 en dat betekent grote veranderingen. De iPhone 12-serie heeft een compleet nieuw design en er zijn dit jaar maar liefst vier nieuwe modellen, met verschillende schermformaten en op verschillende prijsniveau’s. In alle modellen vind je MagSafe, 5G en de snelle A14 Bionic-processor. Al deze toestellen zullen we gaan reviewen, te beginnen met de iPhone 12 Pro.

We hebben getest met een 512GB iPhone 12 Pro in oceaanblauw. Ter vergelijking hebben we een 256GB iPhone 12 in groen gebruikt.



iPhone 12 Pro in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de iPhone 12 Pro:

Nieuw formaat: 6,1-inch (in plaats van 5,8-inch)

Super Retina XDR-display

Ceramic Shield-display, valbestendiger

Drievoudige camera met groothoeklens, ultra-groothoeklens en telelens

Nieuwe LiDAR Scanner voor augmented reality-toepassingen en betere foto’s

Nieuw design met strakke vlakke zijkanten, vergelijkbaar met iPad Pro

Geschikt voor 5G

Pro-modellen gemaakt van roestvrij staal

Glimmende randen, matglazen achterkant

Kleuren: blauw, grafiet, zilver en goud

Verkrijgbaar vanaf €1.159

Design iPhone 12 Pro

Nieuw vierkanter design met platte randen

Gewicht 189 gram

Afmetingen 146,7 x 71,5 x 7,4 mm

Vier kleuren: oceaanblauw, grafiet, zilver en goud

Waterbestendigheid IP68 (30 minuten op een diepte van 6 meter)

De iPhone 12 Pro heeft een compleet nieuw design, dat teruggrijpt op de zo geliefde iPhone 4- en 5-serie en op de iPhone SE. In plaats van de vele rondingen van de iPhone 11-serie is nu vrijwel alles vlak. Bij ons valt het nieuwe design goed in de smaak, zo kon je eerder al in onze eerste indruk van de iPhone 12 (Pro) lezen. Omdat je vingers een groter oppervlak raken, heb je wat meer grip. Toch heeft Apple wel wat aanpassingen gedaan ten opzichte van de iPhone 4 en 5: omdat de toestellen dunner zijn en smallere schermranden hebben, ziet het er een stuk eleganter uit. De platte zijkant heeft Apple de mogelijkheid gegeven om de CE-markering hierop te drukken, zodat het niet op de achterkant staat. Het valt nu iets minder op, zeker op de glimmende randen van de Pro.

Bij het vasthouden doet zich meteen een ander probleem voor: de glimmende randen van de iPhone 12 Pro zien er mooi uit op marketingfoto’s maar in de praktijk zijn ze nogal gevoelig voor vingervlekken.

Bij de gewone iPhone 12 heb je dat probleem niet, omdat de randen van mat aluminium zijn. Maar dat model heeft weer een glimmende achterkant die vlekgevoelig is. Het liefst zouden we een volledig matte behuizing zien. Maar Apple wil met de iPhone 12 Pro de prachtige glans van gepolijst staal benadrukken. Het ziet er mooi uit op marketingfoto’s, maar in de praktijk laat het me eerlijk gezegd wat koud. Zelf heb ik de Pro gekozen vanwege de extra functies, niet vanwege het luxere uiterlijk.

Om die luxe uitstraling nog wat meer te benadrukken heeft Apple dit jaar weer gekozen voor subtiele en toch aantrekkelijke Pro-kleuren: grafiet, zilver, goud en oceaanblauw. Ik heb in de Apple Store alle kleuren vergeleken en de nieuwe oceaanblauwe kleur sprak me daarbij het meest aan. De tint verandert van licht naar iest donkerder blauw, afhankelijk van de lichtinval. Toch had ik liever een wat uitgesprokener kleur donkerblauw gezien, zoals de binnenkant van de siliconencase. Voor een fellere kleur blauw kun je terecht bij de iPhone 12, maar dan mis je wel een paar extra’s. Daarover later meer.

Over de iPhone 12 gesproken: we ontkomen er niet aan om daar constant mee te vergelijken. Veel mensen zullen nauwelijks het verschil zien tussen biede toestellen. Het formaat is hetzelfde (6,1-inch), de vormgeving ook en de hoesjes zijn dan ook verwisselbaar. Ook het handgevoel is hetzelfde, al is de iPhone 12 Pro met z’n 187 gram wel nét iets zwaarder dan de iPhone 12 (162 gram). Dit verschil wordt vooral veroorzaakt door de stalen rand en de complexere camera. Aan de achterkant zijn wat meer verschillen zichtbaar: de iPhone 12 Pro is te herkennen aan de matte achterkant en een volgepakte camerabult met drie lenzen en een LiDAR-sensor.

Al met al zijn we enthousiast over dit nieuwe design. De iPhone 12 Pro weet goed de balans te vinden tussen formaat en comfortabel vasthouden. Toch missen we iets. Toen deze toestellen maanden geleden al in ontwikkeling waren, zag Apple de coronacrisis waarschijnlijk ook niet aankomen. Toch hadden we graag gezien dat er een oplossing was bedacht voor het mondkapjesprobleem, bijvoorbeeld het verwerken van Touch ID in de powerknop, zoals bij de nieuwste iPad Air is gedaan.

Scherm van de iPhone 12 Pro

6.1-inch Super Retina XDR scherm

2532 x 1170 pixels (was: 2436 x 1125)

Pixeldichtheid 460ppi

Voorkant beschermd door Ceramic Shield voor betere valbestendigheid

Maximale helderheid 1.200 nits bij HDR-video, 800 nits bij normaal gebruik

Dit jaar is 6,1-inch hét standaardformaat. Ik heb voorheen de 6,5-inch iPhone 11 Pro Max gebruikt en was snel gewend aan het wat compactere formaat van dit toestel. Het scherm is groot genoeg om lekker af te lezen, terwijl het toestel nog steeds lekker handzaam is. Een prima formaat.

Bij mensen die voorheen de 5,8-inch iPhone 11 Pro gebruikten heb ik geïnformeerd hoe zij het ervaren. Het bleek soms even wennen, maar uiteindelijk valt het grotere schermformaat goed. Zolang Apple het toestel zelf maar niet nóg groter maakt. In vergelijking met de 6,1-inch iPhone 11 is de nieuwe iPhone 12 net wat compacter. Wat dat betreft heeft Apple nog wel wat uitbreidingsmogelijkheden, door de bezels bij volgende generaties nog wat smaller te maken.

De stap van 5,8-inch naar 6,1-inch heeft nauweljks invloed op de hoeveelheid pixels (van 2436 x 1125 naar 2532 x 1170 pixels) en de pixeldichteid is ook vrijwel hetzelfde gebleven (van 458ppi naar 460ppi). De veranderingen bij de standaard iPhone 12 zijn een stuk groter: daar is voor het eerst de overstap gemaakt van LCD naar OLED en is de pixeldichtheid van slechts 326 ppi naar 460 ppi gegaan – een enorme stap!

Dat de twee middenmodellen nu 6,1-inch zijn, maakt het assortiment in ieder geval een stuk overzichtelijker. De standaardkeuze is 6,1-inch, waarbij je keuze hebt uit normaal en Pro. Wie groter wil betaalt meer, wie kleiner wil betaalt minder. Het klinkt allemaal erg logisch.

Apple heeft bij de Pro’s niet gekozen voor ProMotion-scherm met een 120 Hz, waarmee je vloeiender kunt scrollen. Dat vinden we een gemiste kans. Het heeft waarschijnlijk te maken met de batterijduur of met componenten, maar op dit punt had de Pro zich écht kunnen onderscheiden van het standaardmodel.

Het glas aan de voorkant is voortaan volledig vlak, terwijl dit bij eerdere modellen mooi gebogen wegliep naar de achterkant. Dat levert overigens geen smallere schermranden op: ze zijn met z’n 3mm nog steeds duidelijk aanwezig. De notch is ietsje kleiner geworden: die meet nu ca. 34mm op het breedste punt terwijl het voorheen ca. 36mm was.

De voorkant van alle iPhone 12-modellen is nu gemaakt van Ceramic Shield, een nieuw type glas dat versterkt is met nano-keramische kristallen en dat in samenwerking met Gorilla Glass-fabrikant Corning is ontwikkeld. Uit de eerste kras- en valexperimenten blijkt dat het glas inderdaad minder snel beschadigt, maar onverwoestbaar is het nog steeds niet. Ook is het ondanks de vetafwerende coating nog steeds gevoelig voor vingervlekken. Toch zal ik nog steeds een hoesje blijven gebruiken, simpelweg omdat ik mijn toestel gemiddeld één keer per week wel eens uit mijn handen laat vallen. Hoesjes zoals die van Apple en Mujjo hebben me daarbij keer op keer gered en Apple’s marketingpraat over Ceramic Shield heeft me er niet van overtuigd dat ik nu wel zonder kan.

Ceramic Shield verandert niets aan het uiterlijk van het scherm. Het is nog net zo goed afleesbaar en ook de kleurweergave is vergelijkbaar. Of het minder gevoelig is voor krassen, zal nog moeten blijken. Bij mijn iPhone 11 Pro Max zitten er na een jaar gebruik toch een paar voelbare, maar niet storende krassen op het scherm. Apple wekt de indruk dat Ceramic Shield vooral beschermt tegen vallen en minder tegen krassen. Wie het zeker wil weten neemt een screenprotector.

Apple kiest dit jaar voor een OLED-scherm in alle alle modellen. Enerzijds is dat een goede ontwikkeling, omdat de goedkopere modellen nu ook een mooier scherm hebben. Maar het knabbelt wel een beetje aan de high-end status van de Pro-modellen. Als iedereen nu een OLED-scherm krijgt, waarom zou je dan nog voor de Pro kiezen? Daarmee valt één van de belangrijkste koopargumenten voor het Pro-model weg. Dat probleem speelt bij wel meer eigenschappen in de iPhone 12-familie: er zijn zoveel overeenkomsten dat het nog moeilijk is om iemand ervan te overtuigen een iPhone 12 Pro te nemen.

Eigenlijk is het enige verschil dat de iPhone 12 bij normaal gebruik een maximale helderheid van 625 nits heeft, terwijl dat bij de Pro met 800 nits net iets hoger ligt. Beide toestellen hebben overigens bij het afspelen van HDR-video een maximale helderheid van 1.200 nits, dus op dit punt zijn ze weer gelijk. Op beide toestellen zijn de OLED-schermen behoorlijk helder en tonen ze realistische kleuren en donkere zwarttinten, met een contrastratio is 2.000.000:1. De inkijkhoek is ook prima.

Wellicht dat Apple volgend jaar weer meer onderscheid kan geven aan de displays van de pro-modellen en de standaarduitvoeringen. Er gaan nog altijd geruchten over een ProMotion-display, met een hogere verversingsgraad. Dit jaar zit dat er niet in en dat vinden we toch wel jammer.

Hardware: de snelle processor is vanzelfsprekend

A14 Bionic processor

Neural Engine met 16 kernen

Minimaal 128GB opslag

Dat de iPhone 12-serie de krachtigste tot nu toe is, is een dooddoener. Uiteraard is de A14 Bionic dit jaar weer sneller en krachtiger dan die van voorgaande jaren. En die was al heel snel. Als iPhone-gebruikers profiteren we daarbij van de enorme voorsprong die Apple op het gebied van processoren heeft, door alles in eigen huis te ontwikkelen. Apps starten net als voorheen vlot op. Gelukkig heeft Apple die extra power gebruikt om wat extra’s te doen, zoals filmen in Dolby Vision HDR 4K, zonder dat je batterij meteen leegloopt.

De prijs van het instapmodel van de iPhone 12 Pro is dit jaar hetzelfde gebleven: €1.159,-. Maar je krijgt wel meer voor je geld, namelijk tweemaal zoveel opslag. In plaats van 64GB levert Apple de iPhone 12 Pro nu met minstens 128GB en dat is terecht. Veel mensen voelden zich voorgaande jaren gedwongen om toch maar wat extra geld uit te geven voor het model met meer opslag, want 64GB is voor een Pro-gebruiker gewoon te weinig. Zeker als je van plan bent je toestel wat langer te gebruiken.

5G-connectiviteit

Standaard aanwezig op alle iPhone 12-modellen

Europese iPhone 12-modellen bieden alleen Sub-6 support

Werkt met 5G-netwerken van KPN, Vodafone en T-Mobile

De grootste vernieuwing is volgens Apple de 5G-functie. Tijdens de aankondiging werd daar enorm veel nadruk op gelegd, al merken we dat het voor veel mensen nog niet echt speelt. Dat heeft er ook mee te maken dat de 4G-netwerken in Nederland erg goed zijn – in tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland, waar de uitbouw van 4G nog steeds niet helemaal klaar is. Misschien is dat de reden dat het enthousiasme voor 5G in Nederland nog niet zo groot is. We willen het wel in onze toestellen hebben (en dan het liefst de mmWave-variant die in Nederland nog niet beschikbaar is), maar het is meer een fijne zekerheid voor de toekomst dan dat mensen nu al zitten te snakken naar sneller internet.

Omdat Vodafone in Nederland de snelste 5G-snelheid belooft (tot wel 1 Gbps theoretisch) zijn we daarmee flink aan het testen gegaan, op verschillende locaties. Eerlijk gezegd: we merkten weinig verschil bij 4G en 5G. In beide gevallen kwam de snelheid vaak boven de 300 Mbps, maar veel hoger kwamen we niet. Je zult 5G dan ook vooral gaan waarderen vanwege de andere eigenschappen, zoals een stabielere verbinding en lagere latency.

Slim is dat Apple 5G alleen inschakelt als het echt nodig is, dankzij de functie Smart Data. Je hebt er daardoor geen omkijken naar en je weet zeker dat 5G je batterij niet ongemerkt leeg trekt. Minder handig vinden we dat nooit helemaal zeker is op welk netwerk je zit. Apple zou het best beschikbare netwerk op jouw locatie tonen, niet het netwerk waar je daadwerkelijk mee verbonden bent. Het gebeurde regelmatig dat 5G in de statusbalk te zien was, terwijl ik niets met mijn iPhone aan het doen was en de optie 5G Auto had ingeschakeld. Op het moment dat je dringend een bepaalde actie moet uitvoeren moet je vertrouwen op de algoritmes van Apple of ervoor kiezen 5G altijd ingeschakeld te houden – maar dat kost meer batterij.

De iPhone 12 Pro is weliswaar klaar voor 5G, maar of jij er klaar voor bent is nog maar de vraag. Alleen de drie grote providers bieden 5G aan en als je bij Tele2 of een andere aanbieder zit krijg je nog geen 5G-toegang.

Heb je dat wel en haal je zoals wij een snelheid van 300 Mbps gemiddeld, dan kun je bestanden van meerdere gigabytes in een paar minuten downloaden. Hier zijn wat downloadgegevens van Netflix:

SD: ca. 1GB data per uur video

Full HD (1080p): ca. 3GB per uur video

4K Ultra HD: ca, 7GB per uur video

Zou je de theoretisch maximale snelheid van 1Gbps op Vodafone 5G halen, dan kun je dus in een paar seconden een complete film downloaden. Bij ons duurde het iets langer vanwege de iets lagere snelheid die je in de praktijk haalt, maar je kunt in ieder geval binnen een minuut naar de film kijken. Downloaden via Wi-Fi kan nog steeds, maar is met deze snelheden niet meer noodzakelijk. Geweldig natuurlijk maar… hoe vaak heb je dit echt nodig? Een paar keer per jaar misschien, vlak voordat je in een vliegtuig stapt? Zou kunnen, maar nu iedereen continu thuis zit is de behoefte heel wat minder.

Camera van de iPhone 12 Pro

Drie cameralenzen aan de achterkant: Groothoek: 12 megapixel, f/1.6, OIS Telefoto: 12 megapixel, f/2.0, OIS, 2x optisch zoomen Ultragroothoek: 12 megapixel, f/2.4

LiDAR Scanner

12 megapixel selfie-camera aan voorzijde

Videofilmen met Dolby Vision

Tot nu toe hebben we vooral eigenschappen besproken die je ook in de gewone iPhone 12 vindt. De camera is echter een ander verhaal. Die is bij de iPhone 12 Pro beduidend beter en heeft unieke eigenschappen die je alleen op dit toestel vindt. Toch is de iPhone 12 Pro nog steeds niet het summum als het om de camera gaat. Wie echt het maximale eruit wil halen kan beter wachten op de iPhone 12 Pro Max, die qua specs van de camera nog net iets beter scoort. Vandaar dat we het onderwerp camera in deze review summier bespreken en bij onze aanstaande review van de iPhone 12 Pro Max helemaal los gaan met de camerafuncties.

Voor Apple is fotografie altijd een belangrijk onderwerp geweest. Elk jaar wordt er wel weer aan de camera gesleuteld en wordt alles nog beter en slimmer gemaakt. Dit jaar krijg je nachtmodus en HDR op alle cameralenzen aan de achterkant en voorkant. Apple doet niet mee aan de megapixel-race en kiest opnieuw voor 12 megapixel, terwijl er tegelijkertijd meer hard- en softwaretrucs tegenaan worden gegooid om je foto’s mooier uit de verf te laten komen. Wat ons betreft een prima keuze. Daardoor nemen je dagelijkse foto’s weinig ruimte in en zien ze er toch prima uit. Wie meer wil tijdens speciale momenten kan dit jaar voor het eerst kiezen voor ProRAW, waarbij je achteraf meer bewerkingsmogelijkheden hebt.

Op het eerste gezicht ziet de camerabult er hetzelfde uit als vorig jaar, maar de lenzen zijn op een aantal punten verbeterd. Met de Pro krijg je 2x optische zoom en 10x digitale zoom, net als vorig jaar. Wil je meer inzoomen zonder kwaliteitsverlies, dan heb je de Pro Max nodig.

Zoals je op de testfoto’s kan zien komen de kleuren goed uit de verf en krijg je ook bij de portretmodus een mooi effect. HDR zorgt ervoor dat delen van de foto die wat donkerder zijn ook nog veel detail laten zien. En bij de portretmodus merkten we dat de camera nu beter in staat is om het object te scheiden van de achtergrond, waardoor je minder wollige randjes krijgt. Dit is ongetwijfeld te danken aan de LiDAR Scanner, die je alleen op de Pro-modellen vindt. De camera is daardoor beter in staat om diepte te zien, ook bij het maken van portretten in het donker. De camera focust dankzij LiDAR bovendien sneller op het voorwerp – handig als je die ene spannende gebeurtenis snel wilt vastleggen.

Alle camera’s zijn nu voorzien van Night Mode, zodat je ook selfies bij zwak licht goed uit de verf komen. Daarbij viel me wel op dat foto’s die bij schemerlicht zijn gemaakt naar mijn smaak iets te veel worden verscherpt. Storend is het niet, maar het laat goed zien dat Apple het beeld aanpast en mooier probeert te maken dan wat je oog ziet.

Mensen die graag videofilmen met hun iPhone kunnen bij de iPhone 12 Pro aan de slag met Dolby Vision. Dit werkt op alle vier camera’s. Het resultaat is een video die er erg vloeiend en professioneel uit kan zien als je er wat moeite in steekt. We juichen toe dat Apple voor Dolby Vision heeft gekozen en niet voor 8K video, zoals Samsung en Xiaomi hebben gedaan. Videofilmen in 8K heeft nogal wat beperkingen: zo kan je bij de Samsung Galaxy S20 maar maximaal vijf minuten videofilmen in 8K, omdat er anders oververhitting optreedt. Dolby Vision HDR is een veel nuttiger toevoeging, omdat het mooiere beelden oplevert die je op elke 4K-televisie kunt afspelen en niet domweg een hogere resolute met bestanden van gigantische omvang, waar je een 8K-televisie voor nodig hebt. Dolby Vision maakt de kleuren realistischer met genoeg detail – en dat is wat je wil.

Wat we merkten tijdens het filmen is dat de beeldstabilisatie erg goed is. En hoewel we zelf geen professionele videomakers zijn, kunnen we ons wel voorstellen dat er met dit toestel nog beter mogelijk is om een reclamespot of korte speelfilm te maken en het is qua beeldkwaliteit zeker goed genoeg voor de meeste vloggers en YouTubers.

Uiteindelijk draait het bij de keuze tussen iPhone 12 en iPhone 12 Pro vooral om de vraag hoeveel controle je over de camera wil. Bij beide toestellen zijn de camera’s sterk verbeterd, maar de Pro geeft je net wat meer mogelijkheden. Wil je dat alles automatisch gaat, dan heb je genoeg aan de gewone iPhone 12, die ook beschikt over slimme herkenning van scenes op basis van machine learning. De camera weet dus of je een foto van je hond of een landschap maakt en past de instellingen daarop aan. Daar komt een hoop rekenwerk bij kijken, maar dat regelt de iPhone voor je. In alle vier modellen zit dezelfde, snelle A14 Bionic-chip met Neural Engine.

Batterijduur

Dezelfde batterijduur als vorig jaar

Nieuw: opladen met MagSafe

Geen stroomadapter meegeleverd (wel een kabel)

Dat er geen stroomadapter meer bij wordt geleverd vinden we eigenlijk wel wat problematisch. Apple verschuilt zich daarbij achter het argument ‘milieu’, maar vergeet daarbij één ding: heel veel mensen hebben nog helemaal geen usb-c-oplader in huis. Als je vorig jaar de iPhone 11 Pro hebt overgeslagen is dit je eerste iPhone met usb-c-kabel, maar die kun je alleen gebruiken als je nog eens voor 25 euro extra een adapter aanschaft.

We hadden liever gezien dat Apple de adapter optioneel had meegeleverd, door er bijvoorbeeld €10 extra voor te vragen. Nu wordt de gebruiker opgezadeld met een probleem. Apple komt er wel weer mee weg, maar sympathiek is anders.

Helemaal onthand ben je natuurlijk niet: je kunt de iPhone 12 nog gewoon opladen met een Qi-lader, met de oude Lightning-kabel en huidige stekker of door de usb-c-kabel op de MacBook aan te sluiten. Maar ook bij MacBooks geldt: nog niet iedereen is op usb-c overgestapt.

Batterijduur speelt momenteel minder dan gebruikelijk, aangezien de meeste mensen thuis zitten met een stopcontact op een armlengte afstand. Reizen doen we ook nauwelijks en het iets meer energieverslindende 5G zal ook weinig impact hebben als mensen de meeste tijd thuis op een wifinetwerk zitten. We haalden met gemak een hele dag, zonder tussendoor bij te laden. Verschil met de toestellen van vorig jaar merkten we niet.

De batterijduur die Apple belooft voor verschillende scenario’s klopt meestal wel en we hebben onze energie daarom vooral gestoken in een andere kwestie: het opladen. Met name MagSafe roept nog veel vragen op: gaat het sneller dan laden via een kabel, wat moet het wattage van de adapter zijn? Om hier antwoord op te geven hebben we een uitgebreide iPhone 12 laadtest uitgevoerd, waarbij we verschillende scenario’s gemeten hebben.

Wie goedkoop uit wil zijn haalt een snellader bij IKEA voor het snelle werk en gebruikt een gewone Qi-lader voor draadloos opladen. Wil je niet erover nadenken en wil je het meeste gemak, dan is de MagSafe Charger toch wel érg handig. Je weet zeker dat de iPhone altijd goed gepositioneerd op de lader ligt en het gaat tweemaal zo snel. Hiervoor zul je dan wel twee accessoires moeten aanschaffen:

Overigens zijn daarmee je hoofdbrekens nog niet helemaal voorbij, want als je gewend bent om een hoesje te gebruiken, zul je wel ervoor moeten zorgen dat het een MagSafe-compatibel exemplaar is. Bijvoorbeeld Apple’s eigen MagSafe siliconencase, die we gereviewd hebben. Je kunt ook een hoesje nemen dat meedoet aan het nieuwe MFi-programma voor MagSafe-accessoires, maar daarbij betaal je wel een ‘MFi-tax’. Of je kiest een hoesje dat extreem dun is, zodat het de magneten niet in de weg zit. Een groot voordeel van MagSafe is dat je de iPhone gewoon kunt blijven gebruiken tijdens het laden, omdat het aan je toestel vastplakt. Bij normaal draadloos laden is dat altijd een probleem: zodra je de iPhone oppakt om het scherm af te lezen, stopt het laden. Het betekent overigens ook dat je je iPhone niet zomaar van de lader kunt pakken: door de magneten blijft het plakken, dus je zult de lader er met wat kracht vanaf moeten trekken.

De iPhone heeft nog steeds een Lightning-aansluiting aan de onderzijde en dat lijkt niet zo snel te gaan veranderen.

Voor wie is de iPhone 12 Pro?

De belangrijkste concurrent van de iPhone 12 Pro vinden we in eigen huis: het is de gewone iPhone 12. Die is weliswaar gemaakt van wat minder luxe materialen, maar biedt dezelfde performance, 5G-functie, scherm en veel andere functies voor een lagere prijs. Op het gebied van de camera moet je wat inleveren. Maar juist door die camera bevindt de iPhone 12 Pro zich in een wat akelige middenpositie. Wie echt het maximale uit de camera wil halen kiest liever voor de grotere iPhone 12 Pro Max.

Geef je namelijk nog eens €100 extra uit, dan krijg je bij de iPhone 12 Pro Max een groter scherm, een grotere camerasensor en een nieuw sensor-shift stabilisatiesysteem waar we erg benieuwd naar zijn. Dit toestel komt half november op de markt.

Toch is er een doelgroep voor de iPhone 12 Pro, namelijk de groep mensen die zichzelf als Pro-gebruiker ziet en elk jaar (of elke twee jaar) trouw overstapt naar het volgende Pro-model. Het formaat is daarbij ook belangrijk: het moet nog een goed handzaam toestel blijven en dat is bij de 6,1-inch variant het geval.

Score 8.8 iPhone 12 Pro Vanaf €1.159,- Voordelen + Luxe uiterlijk met stalen randen

Snelle A14 Bionic processor

5G ondersteuning

Sneller draadloos opladen met MagSafe

Allerlei MagSafe accessoires

Sterk verbeterde camera met o.a. Dolby Vision en 4K HDR Nadelen – Randen zijn gevoelig voor vlekken

Veel eigenschappen die je ook op de goedkopere iPhone 12 vindt

MagSafe-accessoires zijn duur

Voor sneller opladen moet je zelf alle accessoires aanschaffeni

Biedt geen oplossing voor mondkapjes, bijv. Touch ID in zijknop

Relatief weinig Pro-functies om de aankoop te rechtvaardigen

Geen 120Hz scherm

Conclusie iPhone 12 Pro review

De iPhone 12 is duidelijk een Pro-toestel. De camera biedt deze keer nog meer mogelijkheden en de afwerking ziet er luxe uit. Toch kunnen we ons niet aan de indruk onttrekken dat de gewone iPhone 12 voor veel mensen eigenlijk voldoende is. Veel eigenschappen zijn hetzelfde: het scherm, de processor, de 5G-functie en zelfs het formaat. Het is daarom een lastiger afweging dan ooit welke van de twee je moet kiezen. Er zullen mensen zijn die graag 250 euro extra betalen voor de Pro-ervaring. Maar dat zal lang niet voor iedereen gelden.

Een ander kritisch puntje is dat er met 5G, LiDAR en MagSafe een hoop mooie functies in zitten waar je nu nog niet zoveel mee kunt doen. MagSafe is slim bedacht en werkt erg goed, maar je kunt nu alleen een hoesje en een oplader kopen. De echt leuke toepassingen laten nog op zich wachten. Hetzelfde geldt voor 5G en LiDAR: een geruststelling voor de toekomst dat het erin zit, maar voor nu zal je het nog niet zoveel gebruiken. Als iedereen thuis zit is er minder behoefte aan 5G en voor LiDAR zijn er nog maar weinig toepassingen.

We zijn vooral blij met de verbeteringen op het gebied van de camera en dat zal ook de belangrijkste reden zijn om voor deze Pro te kiezen. Zit er echter nog wat ruimte in je budget en kun je het geduld opbrengen, dan zou je ook kunnen wachten op de iPhone 12 Pro Max, die een nóg betere camera heeft. Uiteindelijk is het vooral een kwestie van formaat: de iPhone 12 Pro is bedoeld voor mensen die Pro willen, maar die de extra grote Pro Max niet zien zitten.

