De iPad Air is een van de populairste modellen, omdat deze qua prijs en mogelijkheden precies tussen het instapmodel en de duurdere iPad Pro in zit. Apple brengt dan ook de afgelopen jaren met enige regelmaat nieuwe uitvoeringen van de iPad Air uit en zo ook in 2025. De nieuwe iPad Air 2025 lijkt veel op zijn voorganger, maar heeft ook wat fijne verbeteringen. Lees hier alles over de nieuwe iPad Air 2025 met M3-chip.

iPad Air 2025 in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de nieuwe iPad Air 2025:

iPad Air 2025 verbeteringen

De nieuwe iPad Air is op een paar punten verbeterd. De belangrijkste verbetering is de snellere M3-chip ten opzichte van de M2-chip in het huidige model. De M3-chip zorgt ervoor dat er betere grafische prestaties zijn. Zo zien games er mooier uit dankzij ondersteuning voor ray tracing met hardware-acceleratie, dat bij de M3-chip voor het eerst toegevoegd werd. Maar ook bij zwaardere apps zoals Final Cut Pro levert de nieuwere chip betere prestaties. Met de nieuwe chip staat de iPad Air 2025 nog steeds een stapje onder de M4-chip van de iPad Pro 2024.

Design iPad Air 2025

Het ontwerp van de iPad Air 2025 is onveranderd gebleven. Je kan nog steeds kiezen uit vier kleuren, namelijk blauw, paars, sterrenlicht en spacegrijs. De kleurtinten zijn identiek met de iPad Air 2024. De iPad Air 2025 verschijnt in twee maten, namelijk 11- en 13-inch.

Accessoires iPad Air 2025: nieuw Magic Keyboard

De nieuwe iPad Air 2025 werkt met de Apple Pencil Pro en een vernieuwde versie van het Magic Keyboard. Deze heeft een groter trackpad dan de voorganger en heeft ook een reeks van 14 functietoetsen. Het nieuwe Magic Keyboard voor iPad Air komt daardoor meer overeen met die van het Magic Keyboard voor iPad Pro, die vorig jaar uitgebracht werd. Het enige dat ontbreekt is de aluminium behuizing. Het nieuwe Magic Keyboard voor iPad Air is ook geschikt voor de iPad Air 2024, alsmede de iPad Air van de vierde en vijfde generatie.

iPad Air 2025 specs

Dit zijn alle belangrijke specificaties van de iPad Air 2025:

11- en 13-inch formaat

Liquid Retina-display

Resolutie: 2360 x 1640 (11-inch); 2732 x 2048 (13-inch)

Pixels per inch: 264

True Tone, vingerafdrukbestendige coating, volledig gelamineerd, antireflectiecoating

Maximale helderheid: 500 nits (11-inch); 600 nits (13-inch)

Apple M3-chip

8-core CPU met 4 performance-cores en 4 efficiency-cores; 8GB RAM

9-core GPU

Hardware-accelerated ray tracing

16-core Neural Engine

100 GB/s geheugenbandbreedte

Media Engine (8K HEVC, 4K H.264, ProRes en ProRes RAW)

ProRes encode en decode engine

AV1 decode

12-megapixel groothoekcamera, diafragma f/1.8

Positie frontcamera: landscape (horizontaal op lange zijkant)

Stereospeakers (horizontale stand), twee microfoons

Wifi 6E, Bluetooth 5.3

5G (sub-6 GHz) op Cellular-model (alleen eSIM)

Touch ID-vingerafdrukscanner in de powerknop

Usb-c-poort voor opladen en data-overdracht

Smart Connector voor Magic Keyboard

Ondersteuning voor Apple Intelligence

Werkt met: Apple Pencil Pro, Apple Pencil met usb-c, Magic Keyboard voor iPad

Batterijduur: tot 10 uur internetten via wifi of video’s bekijken

Opslag: 128GB, 256GB, 512GB, 1TB

Kleuren: sterrenlicht, spacegrijs, blauw, paars

Prijs: vanaf €719,- (11-inch); vanaf €969,- (13-inch)

Prijs en beschikbaarheid iPad Air 2025

De nieuwe iPad Air 2025 is vanaf vandaag te bestellen en verschijnt op woensdag 12 maart 2025 in de schappen. De prijzen zijn gelijk gebleven ten opzichte van de voorganger:

Heb je interesse in een nieuwe iPad Air, maar wil je goedkoper uit zijn? Dan kan je ook nog kiezen voor nagenoeg dezelfde iPad Air 2024, die alleen maar een iets minder krachtige chip heeft. Bij Apple is dit model niet meer te koop, maar bij andere winkels is deze nog ruim en voor een lagere prijs op voorraad.

Prijzen 11-inch iPad Air 2024

Prijzen 13-inch iPad Air 2024