Alles over de Apple Pencil

Om extra nauwkeurig op de iPad te kunnen tekenen en schrijven kun je de Apple Pencil gebruiken. Deze tekenpen is bedoeld voor creatieve toepassingen zoals tekenen en schetsen, maar je kunt de pen ook gebruiken om handgeschreven teksten te maken en de iPad te bedienen.

Alle iPad Pro’s en recente iPads zijn geschikt voor de Apple Pencil, maar je moet wel even goed opletten dat je het juiste model te pakken hebt. Er zijn namelijk twee uitvoeringen verschenen:

Welke variant van de Apple Pencil jij nodig hebt is het gemakkelijkst te zien aan de zijkanten. Heeft jouw iPad een platte zijkant, dan is meestal de Apple Pencil 2 geschikt. De enige uitzondering is de iPad 2022, die weliswaar platte zijkanten heeft maar nog met de originele Apple Pencil werkt.

Beide zijn verkrijgbaar in de Apple Store en bij diverse winkels. Een alternatief is de Logitech Crayon, die in samenwerking met Apple is ontwikkeld.

Wat is een Apple Pencil?

De Apple Pencil is niet zomaar een pen om mee te tekenen. De punt van de Apple Pencil bevat meerdere sensoren, waardoor de pen weet hoe hard je drukt. Druk je steviger op het scherm, dan krijg je dikkere lijnen te zien. Je kunt de Apple Pencil ook kantelen voor typische lijnstreken die je ook met een traditioneel potlood kunt maken. Terwijl je tekent met de Apple Pencil, merk je dat er vrijwel geen vertraging is met de lijn die op het scherm verschijnt. De iPad herkent ook het verschil tussen aanraking met je vinger en met de pen. Je kunt tijdens het tekenen dan ook gewoon met je handpalm op het scherm leunen, want de iPad negeert hierbij de aanrakingen van je hand.

Verschillen Apple Pencil 1 en 2

De originele Apple Pencil is volledig rond en glimmend wit. Hij heeft een zilverkleurige band aan de bovenkant en een los dopje. Je krijgt een extra penpunt en een Lightning-adapter meegeleverd. Losse penpunten kun je in de Apple Store aanschaffen (4 stuks voor 25 euro).

De tweede generatie is te herkennen aan de afgeplatte zijkant en de witte behuizing uit één stuk. Deze Pencil is gemaakt van mat plastic. Op de platte zijkant kun je een inscriptie laten aanbrengen.

Je leest meer over de Apple Pencil 2 in onderstaand artikel.

Dit zijn kort samengevat de belangrijkste verschillen tussen de Apple Pencil 1 en 2:

De eerste generatie heeft een los dopje en zilveren ring.

De tweede generatie heeft een matte afwerking, in plaats van glimmend.

De tweede generatie werkt alleen met de iPad Pro 2018 en nieuwer, iPad Air 2020 en nieuwer en iPad mini 2021 en nieuwer.

De tweede generatie heeft meer sensoren, waaronder een bewegingssensor. Daarmee kun je functies bedienen door er tegenaan te tikken.

De tweede generatie is een paar tientjes duurder.

Apple Pencil: geschikte iPads

Om met de Apple Pencil te kunnen tekenen heb je een geschikte iPad nodig.

Deze iPads werken met de Apple Pencil 2:

Deze iPads werken met originele Apple Pencil:

Het is dus niet mogelijk om de eerste generatie Apple Pencil met de nieuwste iPad Pro’s te gebruiken.

Weet je niet welke iPad je hebt, dan kun je in ons overzicht met iPad-modellen achterhalen of je een geschikte tablet hebt. Staat jouw tablet niet in het lijstje, dan moet je eerst een geschikte iPad kopen, anders heb je er niets aan. Het scherm van de iPhone is niet geschikt.

Apple Pencil opladen en batterij checken

Het opladen van de Apple Pencil is afhankelijk van de generatie. Als je Apple Pencil 2 magnetisch vastklikt aan de zijkant van de iPad, dan zal de pen automatisch worden opgeladen. Je hebt er dus geen omkijken naar. Je kunt de tweede generatie helaas niet opladen met een Qi-lader.

Bij de oorspronkelijke Apple Pencil vind je onder het dopje de Lighting-connector. Die steek je in de Lightning-poort van een iPad of iPhone. Eventueel kun je de meegeleverde Lightning-adapter gebruiken, zodat je met een normale Lightning-kabel kunt opladen. Dit is een klein plastic tussenstukje, die je tussen het pakketje papier in de verpakking vindt. Is de pen helemaal leeg, dan kun je deze in vijftien seconden weer opladen voor een halfuur gebruik.

Om te kijken wat de batterijstatus van de Apple Pencil is gebruik je de Batterij-widget op je iPad.

Apple Pencil gebruiken voor tekenen en schetsen

De Apple Pencil is vooral handig voor ontwerpers, tekenaars, studenten en mensen die veel aantekeningen maken. Met de stylus maak je gemakkelijk tekeningen, tabellen en andere grafische elementen. Apps moeten er wel voor zijn aangepast om de beste gebruikerservaring te bieden.

Standaard kun je de Apple Pencil gebruiken in Mail en Notities en er zijn gaandeweg steeds meer apps geoptimaliseerd voor Apple’s pen. Enkele voorbeelden zijn de notitie-app Paper, tekstverwerker Quip en Adobe Photoshop Fix en Mix. Ook de apps van Microsoft Office zijn bijgewerkt voor de Apple Pencil, waardoor je tekeningen kan maken in je documenten. Apple’s iWork-apps Pages, Numbers en Keynote werken uiteraard ook met de Apple Pencil.

Apple Pencil accessoires

Apple heeft meerdere accessoires voor de Apple Pencil uitgebracht, zoals de al eerder genoemde losse penpunten en het hieronder afgebeelde etui. Daarnaast zijn er Apple Pencil-accessoires van derden. We hebben een round-up waarmee je op ideeën komt om meer met je Apple Pencil te doen.

