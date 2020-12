Max Stand is een nieuw accessoire voor de AirPods Max. Hiermee kun je je hoofdtelefoon draadloos opladen. Maar je moet wel geduld hebben, want er wordt eerst geld ingezameld via Kickstarter.

Max Stand voor je AirPods Max

Max Stand is bedacht door een kleine Duitse designstudio, genaamd Floating Pixels. Zij waren niet zo enthousiast over het feit dat je de AirPods Max nog steeds met een Lightning-kabel moet opladen, waardoor hij op je bureau ligt. De oplossing is de Max Stand, een houder waarmee je je AirPods Max staand kunt opladen. Daarmee is het gemakkelijker geworden om ze op te pakken en weer te gebruiken, zonder dat je steeds een kabel moet in- en uitpluggen. “Je pakt simpelweg de AirPods op om te gaan luisteren en zet ze weer terug op de Max Stand als je klaar bent”, aldus Stefan Krüger van Floating Pixels. “Op de stand worden ze draadloos opgeladen via een magnetische connector en staan ze stijlvol uitgestald. Geen gedoe met een case of kabel.”



Bij de Max Stand krijg je een kleine connector geleverd, die je in de Lightning-poort steekt. De AirPods Max worden via deze connector opgeladen. Je kunt ook onderweg laden, zonder dat je de stand hoeft mee te nemen. Hiervoor krijg je een USB-C-kabel meegeleverd die magnetisch verbinding maakt met de connector. Uiteraard kun je ook de connector eruit halen en tijdens het reizen gebruik maken van de gewone Lightning-kabel.

Je kunt kiezen uit vijf kleuren, passend bij de AirPods Max. Zo kun je bijvoorbeeld ook een contrasterende kleur kiezen. Maar let op: het product is nog in het prototype-stadium en de makers hebben nog niet het definitieve product op voorraad liggen. De eerste exemplaren worden vanaf maart 2021 verwacht. Je kunt via Kickstarter in het idee investeren en betaalt voor de Super Early Bird €59. Dit is zo’n 40% onder de verwachte winkelprijs als de Max Stand uiteindelijk gewoon verkrijgbaar is. Als Floating Pixels de pre-orders niet rondkrijgt om de productkosten te financieren krijgt iedereen z’n geld terug.