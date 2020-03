De iPad is al jarenlang de beste tablet die je in de winkel kunt vinden, dus de keuze óf je een iPad wilt hebben, is niet zo moeilijk. Maar daarna begint de iPad vergelijking pas echt: er zijn talloze modellen en welke past dan het best bij jou? Haal je de meest uitgebreide iPad Pro 2020 in huis, heb je liever een middenklasse iPad Air 2019, de compacte iPad mini of de standaard iPad 2019 van 10,2-inch? De vier modellen verschillen nogal van elkaar en dan hebben we het niet alleen over formaat en prijs. Ook de technische specs van de iPads lopen sterk uiteen, bijvoorbeeld de eigenschappen van het scherm of de camera. In deze keuzehulp iPad vergelijken proberen we je te helpen met het kiezen van de iPad die het beste bij jou past.

iPad vergelijken: Keuzehulp iPad, Air, Pro en mini

De ene persoon heeft liever een kleine iPad mini in de binnenzak, terwijl de ander graag een grote iPad Pro op de koffietafel heeft liggen. We zetten in deze iPad vergelijking daarom alle voor- en nadelen op een rij, zodat je bij het kopen van je iPad weet welk model je moet hebben.

Bekijk ook iPad kopen in Nederland: prijzen, aanbiedingen en meer Wil je een iPad kopen? Dan vind je in dit artikel alle informatie over iPad-aanbiedingen en prijzen. Met actuele prijzen van de iPad Pro, iPad en iPad mini. We helpen je in dit artikel met het kopen van de iPad die voor jou het meest geschikt is.

Welke iPads zijn er momenteel?

Als we de iPad vergelijken, dan zie je dat je momenteel kunt kiezen uit vier modellijnen:

iPad Pro 2020: het duurste model, vooral gericht op professionals en creatieve beroepen

iPad Air 2019: de middenklasse iPad met veel kracht

iPad 2019: het standaardmodel voor iedereen

iPad mini 2019: een speciaal model voor mensen die een kleine tablet zoeken

iPad vergelijken: Welke iPad past bij mij?

Het vergelijken van de iPad is geen eenvoudige klus. Voor de meeste mensen zal de standaard 10,2-inch iPad het meest geschikt zijn. Dit model biedt eigenlijk alle mogelijkheden die je in een tablet zoekt, voor een sympathieke prijs. Met deze iPad kun je nog jarenlang vooruit. De huidige 10,2-inch iPad verscheen in september 2019 en werkt met de Apple Pencil. De iPad 2019 is de opvolger van de 9,7-inch iPad 2018, met als grootste verschil het iets grotere scherm en de ondersteuning voor het Smart Keyboard. Je bent dus met de iPad 2019 beter uit dan met de iPad 2018, al is deze wel ietsjes duurder

Wil je graag meer met je iPad doen, dan is er sinds maart 2019 ook de nieuwe iPad Air. De iPad Air 2019 is iets groter dan de iPad 2019 en heeft een aantal voordelen. Zo is deze veel krachtiger en is het scherm een stukje beter. Deze iPad Air 2019 is bedoeld voor mensen die meer pro-functies zoeken, maar die niet meteen de hoofdprijs willen betalen. De iPad Air 2019 is dan ook goedkoper dan de Pro-modellen.

Bij de iPad Pro 2020 kun je kiezen tussen twee formaten, namelijk 12,9-inch en 11-inch. Heb je een beperkt budget, dan zou je ook nog de iPad Pro’s van de vorige generatie kunnen overwegen. Die voldoen uitstekend voor toepassingen waar je een groot scherm voor nodig hebt.

Tenslotte is er nog de iPad mini. Je zou misschien denken dat dit de goedkoopste iPad is, maar dat is niet het geval. Deze kleine iPad is speciaal bedoeld voor mensen die een heel erg compacte tablet zoeken. De nieuwste iPad mini 2019 is even krachtig als de nieuwste Air en heeft ook één van de nieuwste chips. Het is dan ook de beste compacte tablet die je zult vinden.

Wat zijn de iPad specificaties?

Ben je benieuwd naar een iPad vergelijking van de iPad-specificaties? Dan vind je hieronder een uitgebreide iPad vergelijkingstabel. In ons artikel iPad-specificaties lees je nog veel meer over de specs.

Toon de vergelijkingstabel ↓

Of bekijk deze tabel via de directe link

Wat is het verschil tussen de iPad Pro 2020 en iPad Air 2019?

Als je op zoek bent naar iets krachtigers dan de standaard iPad, kom je uit bij de iPad Pro 2020 en de iPad Air 2019. De iPad Pro is het echte topmodel voor professionals, terwijl de iPad Air 2019 een stevige middenklasser is. Het grootste verschil is dat de iPad Pro 2020 beschikbaar is in twee modellen: 11- en 12,9-inch. Zoek je de grootste iPad waar je veel op wil werken of wil gebruiken als laptopvervanger, dan kom je automatisch uit bij dit model. De iPad Air 2019 is er alleen in 10,5-inch.

Daarnaast heeft de iPad Pro een strak design met dunne schermranden. De bediening is ook wat anders, want er zit geen thuisknop op. De iPad Pro ontgrendelen doe je dan ook met Face ID, terwijl alle andere modellen nog Touch ID hebben. Voor fotografen is de iPad Pro 2020 ook de beste keuze, omdat daar de meest geavanceerde camera’s in zitten. De iPad Air 2019 maakt ook goede foto’s, maar de mogelijkheden zijn lang niet zo uitgebreid.

Zoek je een iPad die je wil gebruiken ter aanvulling van een laptop, om teksten mee te schrijven, te Netflixen en te surfen, dan is de iPad Air 2019 een prima keuze. Zoek je een echte laptopvervanger, wil je er professioneel op werken en ben je veel met fotografie bezig, dan is de iPad Pro 2020 de betere keuze. Zeker in combinatie met het Magic Keyboard voor de iPad met ingebouwde trackpad heb je bijna geen laptop meer nodig.

Wat is het verschil tussen de iPad 2019 en iPad 2018?

De nieuwste iPad 2019 is de opvolger van de iPad 2018. Het grootste verschil zit hem in het scherm. Apple heeft het schermformaat aangepast van 9,7-inch naar 10,2-inch. 10,2-inch is een geheel nieuw formaat en is net een fractie kleiner dan het scherm van de iPad Air 2019. De resolutie is daarom ook iets hoger, hoewel de pixeldichtheid hetzelfde is. Daardoor si het scherm even scherp. Alles is alleen een fractie groter, hoewel je dit verschil past echt merkt als je de twee naast elkaar legt.

Daarnaast zit er in de iPad 2019 een Smart Connector. Daarmee kan je een Smart Keyboard aansluiten om makkelijker te typen. Verder is de nieuwe iPad vanwege het grotere scherm iets groter, waardoor je hoesjes niet meer passen. Beide modellen zijn op het gebied van chips, camera en ondersteuning voor de Apple Pencil identiek. Het maakt wat dat betreft dus niet uit voor welke iPad je kiest.

Wat is het verschil tussen de iPad 2019 en Air 2019?

Als je een standaardformaat iPad wil, dan kun je het beste kiezen voor de iPad 2019 of iPad Air 2019. Qua formaat lijken beide modellen heel erg op elkaar. Het verschil zit hem vooral in de prijs en in de functies. De iPad Air 2019 heeft veel meer geavanceerde functies, maar deze heb je misschien helemaal niet nodig. De belangrijkste verschillen zijn de snellere chip, het betere en iets grotere scherm en de extra opslagruimte. Voor de meeste mensen die gewoon een iPad zoeken om mee te surfen en Netflix te kijken, is de iPad 2019 genoeg.

Je zou ook nog kunnen kiezen voor de goedkopere iPad 2018, die nog wel bij enkele winkeliers beschikbaar is. Bekijk ook ons eerdere artikel met de iPad Air 2019 vs iPad 2018 verschillen.

Bekijk ook Dit zijn de verschillen tussen de iPad Air 2019 en iPad 2018 Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de iPad Air 2019 en de iPad 2019? In dit artikel zetten we de verschillen en overeenkomsten voor je op een rijtje.

iPad vergelijken: Hoeveel wil je betalen?

De prijzen van de iPad-modellen lopen sterk uiteen, zeker als je de oudere modellen meeneemt in je overweging. Het goedkoopste model is verkrijgbaar voor iets meer dan €380 terwijl je voor de iPad Pro minimaal €900 kwijt bent. Bedenk je daarom goed wat je budget is en hoeveel je wilt besteden. Heb je al die functies van die duurdere iPad echt nodig, of heb je voldoende aan een goedkoper model? Het zou zonde zijn als je uiteindelijk teveel betaalt voor functies die je toch niet gaat gebruiken. Misschien is een refurbished iPad iets voor jou. In onderstaand artikel lees je alles over iPad kopen, prijzen, aanbiedingen en meer.

Wil je een iPad kopen, dan gelden deze prijzen:

Bekijk ook iPad kopen in Nederland: prijzen, aanbiedingen en meer Wil je een iPad kopen? Dan vind je in dit artikel alle informatie over iPad-aanbiedingen en prijzen. Met actuele prijzen van de iPad Pro, iPad en iPad mini. We helpen je in dit artikel met het kopen van de iPad die voor jou het meest geschikt is.

Welke iPad vergelijken voor zakelijk gebruik?

Zoek je een iPad voor zakelijk gebruik, dan is de keuze duidelijk: kies het Pro-model. Voor professioneel gebruik en grafische taken zoals fotografie en videobewerking is de Pro een must. Niet alleen vanwege de opslagruimte en de krachtige processor, die vergelijkbaar is met een laptop, maar ook vanwege de betere kleurweergave op het scherm. Deze iPad heeft het meest geavanceerde scherm, met een snelle reactietijd en een de meest realistische kleuren. Ook vind je hier de beste camera’s. Ideaal als je designer of fotograaf bent en zeker wilt weten dat de kleuren kloppen.

Zakelijke gebruikers die minder met fotografie doen, kunnen ook terecht bij de iPad Air 2019. Deze is een stuk goedkoper en is daardoor voordeliger als je meerdere iPads in het bedrijfsleven nodig hebt. Ook handig is dat deze iPad samenwerkt met de Apple Pencil, waardoor je niet per se een Pro-model in huis hoeft te halen om ermee te kunnen tekenen.

Welke iPad voor kinderen en gezinnen?

Ben je van plan de iPad vooral thuis te gebruiken, dan is een handzaam formaat vaak wat minder belangrijk. In zo’n geval is de standaard 10,2-inch iPad de beste oplossing omdat het een betaalbaar model is, geschikt voor een grote groep gebruikers. Omdat kinderen graag games spelen en video’s kijken is een scherm van normaal formaat wel een aanrader. Met de iPad 2019 kunnen kinderen ook tekenen op het scherm dankzij de Apple Pencil. Met dit betaalbare model kun je nog jaren vooruit.

Welke iPad voor ouderen?

We hebben een apart artikel over het kiezen van een iPad voor ouderen, bijvoorbeeld voor opa of oma. Het ligt er maar net aan welke eisen de oudere gebruiker stelt. Gaat het voornamelijk om FaceTimen met de kleinkinderen, dan is vrijwel elke iPad geschikt. Let bij het vergelijken van de iPad-specs vooral op de kwaliteit van de frontcamera. Voor simpele toepassingen zou je de iPad 2019 kunnen overwegen. Zoeken opa en oma vooral een vervanger voor de computer waar ze iets langer en meer mee willen doen, dan is de iPad Air 2019 een betere keuze. Vinden ze de prijs te hoog, dan zou je ook voor de iPad 2018 kunnen kiezen, want ook die werkt met de Apple Pencil.

Bekijk ook Zo kies je de beste iPad voor ouderen De iPad is ideaal voor ouderen, zoals ouders op leeftijd, opa's en oma's. In deze gids leggen we uit hoe je de beste iPad voor senioren kiest en hoe je zorgt dat ouderen het leuk vinden om een iPad te gebruiken.

Heb ik een iPad met mobiele data nodig?

Als je een iPad koopt, heb je de keuze uit modellen met of zonder mobiele data. De zogenaamde Cellular-modellen met 3G en 4G zijn flink duurder dan de modellen met alleen Wi-Fi, maar hebben verder vrijwel dezelfde iPad-specs. Aan de zijkant zit een simkaartslot, zodat je onderweg gebruik kunt maken van het mobiele datanetwerk. Hierdoor heb je altijd internet op je iPad, zelfs als je buiten de deur zonder Wi-Fi zit.

Voor veel mensen is een model met 3G/4G-data echter niet nodig, omdat je ook de internetverbinding van je iPhone kunt delen via de persoonlijke hotspot. Eén ding om rekening mee te houden: alleen de modellen met 3G/4G hebben een ingebouwde GPS-ontvanger en zijn dus geschikt om mee te navigeren in de auto.

Welk formaat iPad heb ik nodig?

Zoek je een iPad op zakformaat, dan is de keuze duidelijk: je hebt een iPad mini nodig. Deze heeft een 7,9 inch scherm en is zo klein dat hij in de achterzak van je spijkerbroek of in de binnenzak van een jasje past. Zoek je een iPad om vooral ebooks te lezen, dan kan de mini een prettig formaat zijn, vergelijkbaar met de meeste e-readers.

Wil je een zo groot mogelijke iPad, dan weet je waarschijnlijk ook al welke iPad je moet hebben: het model van 12,9 inch. Daar tussenin zitten de formaten 10,2-, 10,5- en 11-inch, die het meest geschikt zijn als je de iPad vooral thuis wilt gebruiken. Neem het formaat zeker mee in je iPad-vergelijking. Er is ook nog een 9,7-inch model in omloop, maar dat model wordt langzaamaan uitgefaseerd.

Welk formaat je ook kiest: alle iPad-apps werken op elk model, mits je over de juiste iPadOS-versie (voorheen iOS) beschikt. Apps passen zich automatisch aan de grotere en kleinere schermen aan. Dus of je een app nu installeert op een iPad mini of iPad Pro, ze zullen allebei gewoon werken. Wel kan een app wat meer functies hebben op bepaalde iPads. Denk bijvoorbeeld aan apps die met Touch ID of GPS werken.

iPad vergelijken: Hoeveel iPad-opslag heb ik nodig?

Een belangrijke vraag bij het kiezen van een iPad is hoeveel opslagruimte je nodig hebt. Het begint bij 32GB en loopt op tot 1TB. Hoeveel je opslag je nodig hebt is uiteraard afhankelijk van het beoogde gebruik. Ben je van plan om maar een paar apps te downloaden en gaat het vooral om internetten, dan moet de versie met 32GB opslagruimte voldoende zijn. Ben je van plan om games te spelen, foto’s en video’s op de iPad te bewerken of ben je grafisch ontwerper, dan zul je behoefte hebben aan meer opslagruimte en is 256GB of zelfs 512GB aan te raden. Ook wat betreft dit onderwerp hebben we een handige gids, waarbij je voor elke iPad opslagcapaciteit kunt lezen wat je ermee kan doen. Zo kun je ook daarop eenvoudig de iPad vergelijken.

Bekijk ook Hoeveel iPad-opslag nodig: kies de opslagruimte die bij jou past! Wil je een iPad, maar twijfel je nog over de hoeveelheid opslagcapaciteit? Deze gids helpt je bij de keuze tussen 32GB, 64GB, 128GB, 256GB, 512GB of zelfs 1TB, afhankelijk van het model. We leggen uit welke capaciteiten er verkrijgbaar zijn en welke het best bij jouw situatie past.

Welke iPad-kleuren zijn er?

Alle recente modellen zijn verkrijgbaar in de kleuren spacegrijs, zilver en goud. Welke kleur je het mooist vindt is sterk afhankelijk van je eigen smaak. Je kunt het beste in de Apple Store de verschillende kleuren vergelijken, zodat je een goede indruk hebt hoe de kleuren er onder wisselende lichtinval uit zien.

Ga je de iPad vaak ‘s avonds gebruiken om bijvoorbeeld films te kijken, dan kan een zwart frontje rustiger zijn voor je ogen. Voor gebruik overdag en bij het lezen van documenten is een wit frontje misschien wat prettiger, net wat je zelf het fijnst vindt.

Is de standaard iPad voldoende voor mij?

Misschien ben je er na het lezen van bovenstaande nog steeds niet helemaal uit of je nu de 9,7-inch of 10,2-inch standaard iPad moet hebben, of een van de speciale modellen: de extra krachtige Pro, de middenklasse Air of de kleinere mini.

De 9,7-inch iPad is het enige model met een 9,7-inch scherm. Het is de goedkoopste iPad die nog bij een aantal winkels verkrijgbaar is en is een echt instapmodel. Dit model is opgevolgd door de 10,2-inch iPad 2019. Voor beide modellen geldt nagenoeg hetzelfde advies. Er zitten geen Pro-functies of ingewikkelde technieken in, waardoor deze goedkopere iPads ideaal zijn om mee te internetten, mailen en af en toe een filmpje kijken. Als je deze modellen vergelijkt met de iPad Pro, dan zijn er behoorlijk wat verschillen. De camera van de iPad Pro is veel geavanceerder en ook het scherm is een stuk beter, onder andere door de antireflectiecoating. Dit zorgt ervoor dat het scherm in de buitenlucht makkelijker te lezen is, omdat er minder spiegeling optreedt. Bovendien is het scherm van de gewone iPad niet volledig gelamineerd en zit er niet de nieuwste processor in. Maar dat zal voor de meeste gebruikers niet de belangrijkste afweging zijn: ze zoeken gewoon een goede en betrouwbare iPad.

Omdat de iPad 2019 en de iPad 2018 dezelfde chips gebruiken, gaan ze vermoedelijk even lang mee. Ze zijn even snel, waardoor Apple aankomende software-updates op beide modellen uitbrengt. Het grootste voordeel is het grotere scherm en de ondersteuning voor het Smart Keyboard.

De 10,2-inch iPad 2019 is dan ook vooral bedoeld voor mensen die hun huidige iPad willen vervangen en toe zijn aan iets nieuws. Deze iPad heeft alle basisfuncties die je van een iPad mag verwachten. Heb je geen betere camera of supersnelle chip nodig, dan is dit een goede keuze. Je hebt een prima iPad tot je beschikking, die nog jarenlang meegaat. Besluit je op een later moment toch de Apple Pencil te kopen, dan kun je deze ook gewoon bij de iPad 2019 gebruiken. Ook voor het onderwijs is dit een uitstekende keuze, omdat je in het klaslokaal toch geen functies zoals een ledflitser nodig hebt en ook geen selfies gaat maken. In onze aparte gids over iPad kopen lees je meer over de mogelijkheden.

iPad kiezen: welke moet ik hebben?

Nu je de belangrijkste verschillen tussen de modellen weet, is het moment om een iPad te kiezen. Bedenkt goed wat je met je iPad wil doen en wat je budget is. De conclusie van deze iPad vergelijken is als volgt:

Ga de iPad Pro 2020 kopen als je…

…een professionele gebruiker bent. Met dit model kan je alles doen wat je hartje begeert.

…prijs voor jou niet uitmaakt en je graag het nieuwste van het nieuwste wil.

…veel offline wil bewaren. Met 1TB neem je al je documenten, video’s en audiobestanden met je mee.

…je fotograaf bent of veel augmented reality-apps gebruikt.

…de meest geavanceerde Apple Pencil wil.

Ga de iPad Air 2019 kopen als je…

…de iPad meer wil gebruiken dan alleen een beetje surfen en filmpjes kijken. Met deze middenklasse iPad kan je ook geavanceerde taken doen.

…iets meer te besteden hebt. Deze iPad Air gaat langer mee dan de standaard 9,7-inch en 10,2-inch iPad.

…de iPad buiten wil gebruiken. Het scherm is beter dan van de standaard iPad.

Bekijk ook iPad Air 2019: alles wat je wil weten over Apple's middenklasse iPad De iPad Air 2019 is Apple's nieuwste middenklasse iPad, met een scherm van 10,5 inch. Deze biedt high-end functies en performance voor een betaalbare prijs. Dit moet je weten over de functies, mogelijkheden en meer van de iPad Air 2019.

Ga de iPad 2019 kopen als je…

…de iPad alleen gebruikt voor internetten en filmpjes kijken.

…een goedkopere iPad wil. Dit budgetmodel kost nog geen €400.

…student bent. Dit model is ideaal voor aantekeningen en het typen van teksten.

…niet meer dan 32GB opslag nodig hebt.

Bekijk ook iPad 2019: alles over de de goedkope 10,2 iPad voor iedereen De 10,2-inch iPad 2019 is het instapmodel van de iPad en heeft bij dit model een groter scherm gekregen. Daarnaast zitten er nog wat andere vernieuwingen in, zoals een Smart Connector voor het aansluiten van Apple's Smart Keyboard. We lopen ze snel met je langs!

Ga de iPad 2018 kopen als je…

…de aller goedkoopste iPad wil. Dit budgetmodel kost iets meer dan €300 (maar wees snel, want de voorraad van dit model raakt op!).

…geen groter scherm hoeft en nooit met een toetsenbord typt.

Bekijk ook iPad 2018: specificaties, functies, deals en meer Lees hier alles over de iPad 2018, de betaalbare 9,7-inch tablet van Apple die voor iedereen geschikt is. Wat heeft deze iPad te bieden en welke functies zitten erin? Check hier alles!

Ga de iPad mini 2019 kopen als je…

…de iPad vaak met je meemeent. Door het handzame formaat past hij makkelijk in elke tas.

…de lichtste iPad zoekt. Door het formaat en gewicht is hij ideaal met één hand te bedienen.

…niet meer dan €500 wil uitgeven voor de nieuwste iPad. Je hebt de beste specificaties voor de laagst mogelijke prijs.

Bekijk ook iPad mini 2019: dit is Apple's nieuwste kleine iPad De iPad mini 2019 is Apple's nieuwste compacte iPad. De iPad mini 5 heeft vernieuwde specs aan de binnenkant. Welke nieuwe functies zitten erin? Je leest hier alles wat je wil weten over de iPad mini 2019.

Verschillen iPad en Samsung Galaxy-tablet

Twijfel je tussen een iPad en een Samsung-tablet, zoals een Samsung Galaxy Note of Tab? Dan zijn dit de belangrijkste verschillen:

Een iPad is veiliger, omdat Apple streng controleert welke apps worden toegelaten.

Een iPad is altijd up-to-date omdat nieuwe iPadOS-versies meteen te installeren zijn.

Een iPad is meestal sneller, omdat Apple de hard- en software op elkaar afstemt en optimaliseert. Bij Samsung-tablets kan dat niet omdat de software door Google wordt gemaakt.

Samsung voegt vaak extra software toe van partners, dat door gebruikers niet altijd als prettig wordt ervaren. Apple doet dit niet en levert een ‘schone’ versie van iPadOS zonder allerlei rotzooi.

Door de verschillende versies van Android treden er soms problemen op bij Samsung-tablets en kan het lang duren voordat er een software-update voor jouw tablet beschikbaar is.

Bij een Samsung-tablet heb je meer mogelijkheden om zelf te bepalen wat je op je tablet installeert en met het systeem te ‘rommelen’. Apple biedt je die mogelijkheid niet.

Verschillen iPad en Android-tablets

De meeste voor- en nadelen die je hierboven leest over Samsung-tablets gelden ook voor de meeste Android-tablets. In het kort komt het erop neer dat je met Android meer vrijheid hebt en dat de tablets vaak goedkoper zijn. Ook heb je keuze uit heel veel merken. Nadeel is dat Android minder veilig is en dat je nooit zeker weet of er nog updates uitkomen voor jouw model. Vooral bij goedkope Android-tablets speelt dit probleem.

Misschien nog wel een groter probleem van Android is dat grote fabrikanten nauwelijks nieuwe tablets meer maken. Vooral de bekende merken zijn afgehaakt, waardoor je voor een A-merk tablet nog vrijwel alleen bij Apple en Samsung terecht kunt.

Verschillen iPad en e-readers

Sommige mensen gebruiken de iPad om boeken te lezen. Er zijn grote verschillen tussen iPads en e-readers:

E-readers zijn vaak voorzien van een E-Ink-scherm. Daardoor zijn ze in fel zonlicht goed te lezen, maar in het donker is het scherm moeilijk af te lezen waardoor je een bureaulampje nodig hebt. Een E-Ink-scherm is vergelijkbaar met een papieren boek.

Dankzij het E-Ink-scherm hebben e-readers een veel langere batterijduur van meerdere weken. Een iPad moet je toch wel eenmaal per week opladen.

Een iPad is veelzijdiger: je kunt er allerlei apps op installeren, gebruiken om video’s te kijken en foto’s te maken én te bekijken. Bij een e-reader kan dat meestal niet.

Het belangrijkste verschil is dat de e-reader een gespecialiseerd apparaat voor één toepassing is (boeken lezen), terwijl een iPad voor veel meer toepassingen geschikt is.

Mis je nog zaken in deze keuzehulp iPad vergelijken? Laat het ons dan weten via de link onderaan dit artikel.