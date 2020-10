Wat is Apple MagSafe op de iPhone 12 en welke accessoires kan je kopen? In dit overzicht vertellen we alles over de magnetische aansluiting achterop de iPhone 12 en wat je ermee kan doen.

MagSafe, niet MacSafe

Tijdens de aankondiging van de iPhone 12 legde Apple grote nadruk op twee onderwerpen: 5G en MagSafe. Wat je met 5G kunt doen is voor de meeste mensen wel duidelijk, maar wat is MagSafe (of MacSafe, zoals sommige mensen het onterecht schrijven). MagSafe is meer dan een magneetsysteem voor draadloos opladen. Het zal volgens Apple leiden tot een nieuw ecosysteem van accessoires, waaronder de reeds aangekondigde MagSafe Charger en diverse MagSafe-hoesjes voor de iPhone. Er zijn eigenlijk twee varianten van MagSafe (voor Mac en iPhone), die we hieronder zullen bespreken.

Er zijn ook nog een paar vragen die nog onbeantwoord blijven, aangezien nog niemand de iPhones met MagSafe heeft kunnen testen. Bijvoorbeeld: kun je de iPhone aan de koelkast plakken? Hoe sterk zijn de magneten? En hoe snel gaat het opladen op de MagSafe Charger in de praktijk?





#1 Wat is MagSafe voor iPhone?

Op de iPhone is MagSafe een systeem voor het opladen en bevestigen van de iPhone 12-serie. Rondom de spoel voor draadloos opladen zijn magneten aangebracht. Het opladen gebeurt nog steeds volgens de Qi-standaard, waarbij de magneten zorgen dat de iPhone altijd goed op de lader ligt. Voorheen was het zo, dat als je iPhone niet goed uitgelijnd op de lader lag, dat het opladen veel trager ging dan normaal. De oplader van de Apple Watch maakt ook al gebruik van magneten.

MagSafe maakt het ook mogelijk om allerlei magnetische accessoires aan je iPhone vast te maken, bijvoorbeeld een hoesje voor pasjes. Je kunt de iPhone ook makkelijker vastkleven aan een houder, bijvoorbeeld in de auto.

#2 Wat is MagSafe voor de Mac?

Ken je MagSafe nog? Apple gebruikte deze term jarenlang voor de magnetische aansluiting van de oplaadkabel van MacBooks. Sinds de 12-inch MacBook in 2015 en de MacBook Pro uit 2016 heeft Apple afstand gedaan van deze praktische en geliefde aansluiting.

MagSafe op de Mac werd in 2006 geïntroduceerd op de MacBook Pro. Het is in feite een magnetische stroomaansluiting voor MacBooks. Het idee is, dat als iemand over de kabel struikelt, dat je laptop niet wordt meegesleurd en op de grond valt. De MagSafe-adapter zit stevig vast in de laptop, zonder eruit te vallen, maar als er een korte en hevige ruk aan wordt gegeven schiet de kabel los. Zo treedt er geen schade op, niet aan de laptop maar ook niet aan de kabel of de stroomaansluiting.

Apple is in 2016 begonnen met het vervangen van MagSafe door USB-C. Dit had onder andere te maken met het steeds dunner worden van MacBooks, waardoor er geen plaats meer was voor MagSafe. Microsoft Surface-apparaten maken nog wel gebruik van een magnetische aansluiting met de naam Surface Connect, maar de uitvoering daarvan is minder mooi dan bij Apple.

#3 Hoe zit MagSafe voor iPhone technisch in elkaar?

MagSafe voor iPhone omvat nieuwe componenten en verbeterd draadloos opladen. Achterop de iPhone zijn magneten, een magnetometer en een NFC-lezer met één spoel toegevoegd. Een magnetometer (ook wel Gaussmeter of Teslameter genoemd) is een component dat metingen doet aan een magneetveld.

MagSafe zorgt er ook voor dat je met 15 Watt draadloos kunt opladen. Bij normaal opladen op een Qi-geschikte lader is de iPhone beperkt tot 7,5 Watt. Draadloos opladen gaat dus veel sneller, ook omdat de iPhone altijd perfect op de lader ligt.

#4 Welke MagSafe-accessoires zijn er?

Er zijn in feite twee soorten MagSafe-accessoires: opladers en allerlei andere accessoires zoals hoesjes, pasjeshouders, docks en houders.

Apple heeft zelf de MagSafe Charger uitgebracht, waarvan er ook een dubbele variant zal verschijnen. De oplader kost 45 euro en is al direct leverbaar.

Leuk om te weten: deze MagSafe Charger is óók geschikt voor de iPhone 8, X, XR, XS en 11-serie maar zal dan functioneren als een gewone Qi-lader van maximaal 7,5 Watt. De iPhone zal in dat geval niet magnetisch op z’n plek worden gehouden.

Ook zijn er MagSafe-hoesjes van Apple zelf: de technologie zit ingebouwd in de siliconenhoesjes en lederen hoesjes en in het transparante exemplaar van Apple. Dit geeft je de mogelijkheid om MagSafe te gebruiken als de iPhone in de hoes zit.

Third party-accessoiremakers kunnen ook gebruik maken van MagSafe-technologie, waardoor allerlei mogelijkheden ontstaan. Zo heeft PopSockets aangekondigd om de houders geschikt te maken voor MagSafe. Je hoeft dan niet meer de PopSocket achterop de iPhone te plakken, maar het werkt magnetisch. Zo kun je accessoires ook weer gemakkelijk verwijderen.

Belkin heeft een reeks MagSafe-accessoires aangekondigd, waaronder een magnetische autohouder en een dock voor op je nachtkastje. Hierbij was de fabrikant vroegtijdig op de hoogte van Apple’s plannen, zodat de accessoires al meteen bij aankondiging van MagSafe klaar waren:



Belkin MagSafe-accessoires. De autohouder dient alleen om te bevestigen, hij laadt de iPhone niet op. De dock voor je nachtkastje laadt wel op.

#5 Moet je accessoires verwijderen voordat je met MagSafe kunt upladen?

De speciale MagSafe-geschikte hoesjes kun je laten zitten als je wilt opladen. Maar allerlei andere accessoires zul je moeten verwijderen. Dat geldt bijvoorbeeld voor het portefeuillehoesje dat Apple zelf op de markt brengt. Dit mapje beschermt de pasjes tegen elektromagnetische straling en voorkomt dat de magneetstrips op pasjes kapot gaan. Maar wil je opladen, dan zul je het pasjesmapje moeten verwijderen. Dat geldt ook voor de eerder genoemde PopSockets.

Wat nog niet bekend is, is hoe dik niet-ondersteunde hoesjes maximaal mogen zijn. Bij superdunne hoesjes zoals die van Totallee is het materiaal dun genoeg om nog draadloos te kunnen opladen. Maar bij de wat dikkere hoesjes van Mujjo is dat nog de vraag. We hebben hierover een vraag uitstaan en zullen het uiteraard ook zelf testen, zodra dat kan.

Pas dus op met overhaast aanschaffen van hoesjes voor de iPhone 12, want mogelijk zijn ze te dik om ze met MagSafe te kunnen opladen. Als een hoesje geschikt is voor normaal draadloos laden is het meestal ook dun genoeg om op de MagSafe-lader te kunnen gebruiken. Alleen krijg je door het dikkere materiaal misschien wat meer warmte-ontwikkeling en minder efficiënt opladen.

#6 Heb je speciale MagSafe-hoesjes nodig?

Op dit punt zal er veel verwarring ontstaan. Bij extreem dunne hoesjes zullen de magneten sterk genoeg zijn om door het materiaal te gaan. Deze fabrikanten zullen hun hoesjes waarschijnlijk ‘MagSafe-geschikt’ noemen.



Deze Totallee-hoesjes zijn volgens de fabrikant extreem dun, waardoor ze geschikt zijn voor MagSafe. Maar ze bevatten geen speciale componenten.

Maar het lijkt erop dat fabrikanten nauw met Apple moeten samenwerken om échte ondersteuning voor MagSafe te kunnen bieden. Hierbij speelt de Accessory Identification NFC van het MagSafe-systeem een rol. Als je een officieel MagSafe-hoesje om de iPhone doet, zal deze worden herkend en krijg je een animatie te zien. Ook bij het plaatsen van je iPhone op een MagSafe-geschikte oplader of dock krijg je de animatie te zien.

Plaats je de transparante hoes van Apple op je iPhone, dan zal deze door de magneten worden aangetrokken. Bij extreem dunne hoesjes zonder speciale MagSafe-componenten is dat niet het geval.

Er is nog wat verwarring in hoeverre er toestemming van Apple nodig is om MagSafe-geschikte accessoires te maken. Apple kan het gebruik van magneten niet verbieden of patenteren en de Qi-standaard is ook geen eigendom van Apple. Maar Apple kan er wel voor zorgen dat alleen officiële accessoires het snelle opladen op 15 Watt ondersteunen. Apple houdt hier control over dankzij de Accessory Identification NFC van het MagSafe-systeem.

Apple heeft jarenlang geld verdiend met Made for iPhone (MFi) en dat is een lucratief licentie- en certificeringsprogramma dat Apple niet zo snel zal opgeven.



Deze opvallende Otterbox Figura-hoesjes zijn MagSafe-compatibel.

#7 Hoe herken je een officieel MagSafe-accessoire?

Officiële accessoires maken gebruik van Accessory Identification NFC van het MagSafe-systeem.

Bij gebruik van een officieel ondersteund hoesje krijg je een animatie te zien, zoals hierboven aangegeven. Dit is om duidelijk te maken dat de iPhone de case heeft herkend. Dit zou in de toekomst nieuwe functies mogelijk kunnen maken. Als de iPhone bijvoorbeeld herkent dat je een blauw hoesje gebruikt, kan je wallpaper erop worden aangepast. Of wanneer je de iPhone aan een autohouder vastmaakt, schakelt automatisch CarPlay in. Dit is echter toekomstmuziek; Apple heeft er nog niets over bekendgemaakt.

Wat wel mogelijk wordt is een sleeve die de klok laat zien, als je de iPhone erin steekt. De iPhone herkent de sleeve en schakelt de klok in, die je door een venster in de hoes kunt aflezen. Deze klok past zich aan de kleur van het hoesje aan. Dit hoesje komt later dit jaar op de markt.

Waarschijnlijk zijn de meeste toekomstige accessoires van Apple MagSafe-geschikt. Bij andere accessoiremakers zal dat niet het geval zijn.

Er is bijvoorbeeld al een patent van Apple opgedoken, waarbij MagSafe is verwerkt in een batterijhoes. Bovendien kun je er AirPods mee opladen:

#8 Welke iPhones zijn geschikt voor MagSafe?

Deze vraag is gemakkelijk te beantwoorden: alleen de modellen uit de iPhone 12-serie. Het gaat dan concreet om de:

Dit zijn de nieuwe modellen in de 2020 iPhone line-up van Apple. Sommige MagSafe-accessoires kun je ook gebruiken in combinatie met eerdere iPhones, maar je mist dan wel bepaalde functies zoals het magnetisch vastplakken en het sneller opladen met 15 Watt.



Bij de DJI Osmo Mobile 4 is een magnetische bevestiging toegevoegd, maar je hebt er (nu nog wel) een speciale houder voor nodig. In de toekomst zullen dit soort houders kunnen verdwijnen dankzij MagSafe.

#9 Wat zijn de voordelen van MagSafe?

MagSafe heeft een aantal voordelen:

Door de magneten ligt de iPhone altijd goed op de lader

Door optimale positionering gaat het opladen efficiënter, er treedt minder verlies op

Met MagSafe kun je opladen met 15 Watt (in plaats van 7,5 Watt)

Er zijn nieuwe typen hoesjes mogelijk, die niet meer om het scherm heen hoeven te grijpen maar bijvoorbeeld alleen de achterkant bedekken

Je hebt geen lelijke grote klemmen meer nodig om je iPhone vast te maken aan een selfiestick, drone, gamecontroller, fiets, dashboard of ander accessoire

Er zijn allerlei accessoires mee mogelijk, zoals docks en (de horror!) holsters voor aan je riem

Het is een snelle tijdelijke bevestigingsmethode

Je hebt geen plakstrips of klemmen nodig om accessoires te bevestigen

Het maakt modulaire smartphones mogelijk, waarbij je extra componenten er gemakkelijk op vast klikt

Het maakt een toekomstige iPhone zonder oplaadpoort mogelijk (omdat snelheid van opladen geen probleem meer is)

Je kunt je iPhone nog verder personaliseren

Het laatste punt vraagt misschien wat toelichting. Met iOS 14 heeft Apple het mogelijk gemaakt om met widgets en appiconen de iPhone helemaal aan te passen naar eigen smaak. Vooral de app Widgetsmith kreeg daarbij veel aandacht. De buitenkant van je iPhone kan dankzij MagSafe in de toekomst ook veel meer aangepast worden aan je persoonlijke voorkeur. Er zijn maar weinig mensen die hun iPhone volplakken met stickers, maar met magnetische accessoires is er veel meer mogelijk. En in plaats van één hoesje gebruik je in de toekomst misschien wel twee of drie verschillende accessoires voor pasjes, extra cameralenzen of een gamecontroller. Grote klemmen en houders zijn niet meer nodig, waardoor een veel elegantere oplossing mogelijk is.



Otterbox probeerde ooit PopSockets in een hoesje te verwerken. Ze werden zelfs in de Apple Store verkocht, maar het was niet echt een succes. Met MagSafe zijn veel mooiere oplossingen mogelijk.

#10 Nadelen van MagSafe, zijn die er?

MagSafe heeft ook een aantal nadelen:

Het is een eigen systeem van Apple, Apple houdt de controle

Fabrikanten moeten hun hoesjes speciaal geschikt maken voor MagSafe

Extra componenten maken hoesjes duurder: de siliconenhoesjes van Apple kostten eerst 39 euro en nu 55 euro

Er kan verwarring ontstaan welke hoesjes echt MagSafe-geschikt zijn, ze werken niet allemaal met Accessory Identification NFC

De iPhone kan eraf vliegen, als een voorbijganger bijvoorbeeld wild tegen een selfiestick botst of als je in de auto over een hobbelige weg rijdt

De magneten kunnen de magneetstrip op pasjes beschadigen

#11 Is MagSafe schadelijk voor bankpasjes?

Nederlandse pinautomaten in winkels gebruiken al sinds 2012 niet meer de magneetstrip op bankpasjes. In plaats daarvan wordt de chip gebruikt, die niet beschadigd kan worden door magneten. Toch wordt de magneetstrip op bankpassen nog wel gebruikt, namelijk bij het openen van deuren van pinautomaat-ruimtes. De strip wordt ook gebruikt in pinautomaten voor een eerste controle of je wel de juiste pas erin hebt gestoken. Meer hierover lees je in onderstaand artikel.

Bekijk ook Kan je bankpasje beschadigen door magneten en draadloze opladers? Wij zochten het uit! Welk gevaar loop je met bankpasjes in een iPhone-hoesjes met magneetsluiting, of als je gebruik maakt van draadloos opladen? Kan de magneetstrip gewist worden, kan de chip kapot gaan? En heeft de magneet invloed op de iPhone zelf? Wij zochten het uit!

De magnetische pasjeshouder die Apple zelf verkoopt is geschikt voor bijvoorbeeld OV-kaart, rijbewijs en bankpas. Deze heeft een speciale afscherming voor elektromagnetische velden; de pasjes kunnen daardoor niet gedemagnetiseerd worden. Wil je opladen, dan zul je deze pasjeshouder eerst moeten verwijderen.

#12 Waar vind ik MagSafe-hoesjes?

Bij de meeste webwinkels kun je nog geen geschikte MagSafe-hoesjes vinden. Totallee, Mujjo, Otterbox en andere fabrikanten hebben al wel hoesjes voor de iPhone 12 aangekondigd, maar die zijn niet speciaal aangepast of zijn nog niet in Nederlandse en Belgische winkels verkrijgbaar.

Wil je zeker zijn dat jouw hoesje MagSafe ondersteunt, dan kun je voorlopig het beste bij Apple kijken:

Bekijk ook Dit zijn de nieuwe MagSafe-hoesjes en accessoires voor iPhone 12 Apple heeft voor de iPhone 12 een serie nieuwe hoesjes en accessoires aangekondigd. Ze zijn speciaal aangepast voor de MagSafe-adapter op deze toestellen. Ook externe fabrikanten zoals PopSockets gaan het ondersteunen.

#13 Kan ik met MagSafe snelladen?

Door de juiste uitlijning met magneten kan MagSafe je toestel sneller opladen. De iPhone 12 kan draadloos met een vermogen van 15 Watt worden opgeladen. Dit is veel minder dan draadloos opladen van de OnePlus 8 Pro, die een vermogen van wel 30 Watt aan kan, maar het is een flinke verbetering ten op zichte van een normale Qi-lader. Die is bij iPhones namelijk gemaximaliseerd op 7,5 Watt.

Apple heeft nog geen concrete cijfers gegeven over hoe snel het opladen met MagSafe gaat. Omdat bij draadloos opladen altijd wat meer verlies optreedt zal MagSafe langzamer gaan dan opladen via de Lightning-poort en een 15 Watt-stroomadapter. Wil je je iPhone snelladen, dan kun je beter de 20 Watt-oplader aanschaffen die Apple verkoopt. Hiervoor heb je de USB-C-naar-Lightning-kabel nodig, die in de doos wordt meegeleverd.

#14 Wat kost een MagSafe-oplader?

Apple levert de MagSafe Charger niet standaard mee bij de iPhone 12. Het is een optionele aankoop van €45, wat voor een redelijke prijs is voor een officieel accessoire. Apple’s simpele oplaadkabels kosten vaak ook al rond de €30. Andere telefoonmerken verkopen hun draadloze laders vaak ook voor rond de €45. Hij is bovendien een stuk goedkoper van de Google Pixel Stand van €79.

Andere MagSafe-opladers zullen waarschijnlijk wat duurder zijn. Voor de dock van Belkin betaal je rond de 150 euro, maar Belkin’s eerdere docks zaten eerlijk gezegd ook al in die prijsklasse. Voor een autohouder die niet kan opladen rekent Belkin €40.

#15 Wat kunnen we in de toekomst van MagSafe verwachten?

We zullen waarschijnlijk steeds meer accessoires met MagSafe-aansluiting gaan zien, niet alleen bij Apple maar ook bij third party-fabrikanten. De mogelijkheden zijn eindeloos. Het lijkt ons ook vrij logisch dat Apple ook MagSafe in de iPad gaat inbouwen, al moeten de magneten dan wel sterk genoeg zijn om bijvoorbeeld een dock te kunnen gebruiken. Zo kun je Netflix kijken en opladen tegelijk. Powerbanks met MagSafe-aansluiting zijn ook een logische volgende stap.

Bij de magnetische Apple Watch-oplader zijn fabrikanten verplicht om de ‘oplaadpuck’ van Apple te gebruiken. Dit is ook de reden waarom deze opladers altijd van wit plastic zijn. Mogelijk is dit ook bij de MagSafe-opladers het geval. Dit werpt wel een extra dempel op voor fabrikanten om ermee aan de slag te gaan.

De Accessory Identification NFC van het MagSafe-systeem werpt ook extra drempels op voor fabrikanten die officieel ondersteunde accessoires willen maken. Maar ook zonder die extra identificatie is er al veel moois mogelijk.

Lees meer over de MagSafe Charger in ons overzichtsartikel.

