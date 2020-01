Apple introduceerde in 2017 voor het eerst draadloos opladen, tegelijk met de iPhone 8-serie en de iPhone X. Daarbij presenteerde Apple ook de AirPower, een aankomende draadloze oplaadmat die drie apparaten tegelijk zou kunnen opladen, waarbij het niet uitmaakt waar je je iPhone neerlegt. We weten inmiddels allemaal dat de AirPower het niet gered heeft, maar mogelijk is het idee voor een eigen oplaadmat van Apple nog niet helemaal van tafel. In een nieuw verslag blikt Ming-Chi Kuo vooruit op een aantal aankomende Apple-producten, waaronder een nieuwe kleinere oplaadmat.



AirPower mini? ‘Apple werkt aan kleine draadloze oplaadmat’

Veel details hebben we nog niet, behalve dat Apple volgens de analist bezig zou zijn met een ‘kleinere draadloze oplader’. De AirPower werd geannuleerd omdat het niet lukte om een draadloze oplader te maken waarbij je vrij bent om meerdere apparaten neer te leggen. Volgens bronnen stuitte Apple daarbij op problemen met oververhitting. Een kleinere versie zou dit probleem op kunnen lossen. Wellicht wordt het apparaat geschikt voor twee toestellen tegelijkertijd, maar dat is slechts een gok. Ming-Chi Kuo verwacht dat de lader nog in de eerste helft van 2020 uit komt.

Inmiddels zijn er wel allerlei AirPower alternatieven beschikbaar, waaronder de ZENS Liberty. Bij hen lukte het wel om een soortgelijke lader te maken, al maakt deze wel wat geluid om te voorkomen dat hij oververhit raakt.

Verder voorspelt Ming-Chi Kuo dat Apple nog in de eerste helft van dit jaar met de een eigen tracker komt. Volgens eerdere geruchten krijgen deze de naam AirTag en maken ze gebruik van Ultra Wideband. Je kan deze trackers aan bijvoorbeeld je sleutelbos hangen, waarna je deze met je iPhone kan opzoeken. Ultra Wideband zit al in de iPhone 11-serie en kan tot centimeters nauwkeurig de locatie bepalen.

Andere voorspellingen die Ming-Chi Kuo doet zijn de komst van nieuwe iPads en Macs. Mogelijk gaat het om de nieuwe iPad Pro 2020 en een vernieuwde 13-inch MacBook Pro met schaartoetsenbord. Ook de eigen koptelefoon van Apple zou nog in de pijplijn zitten. Geruchten over een over-ear koptelefoon met ruisonderdrukking gaan al een tijdje, maar het is al sinds januari vorig jaar stil. Nu zou deze koptelefoon dus op de planning staan voor de eerste helft van het jaar. Het is daarmee mogelijk Apple’s derde draadloze audioproduct, naast de AirPods 2 en de AirPods Pro.

