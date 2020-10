Introductie

Apple kondigde tijdens het september-event twee nieuwe iPads aan. De achtste generatie iPad die we hieronder bespreken en de iets luxere iPad Air 2020, die in oktober op de markt komt. Sinds het standaardformaat meer dan tien jaar geleden op de markt kwam zijn er heel wat ontwikkelingen geweest. De standaard iPad ontwikkelde zich de afgelopen jaren wat minder snel; de echter vernieuwingen bewaarde Apple voor de duurdere iPad Pro en iPad Air. Toch heeft deze achtste generatie iPad genoeg te bieden voor een grote groep mensen.

Je mist enkele functies van de high-end modellen maar voor veel mensen zal dit de ideale iPad zijn voor dagelijks gebruik. Er is geen beter instapmodel bij andere merken. Daarom bevelen we de achtste generatie iPad nog steeds aan als dé iPad voor iedereen.

Review, tekst en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny). Ons reviewexemplaar is een 128GB iPad in de kleur spacegrijs, voorzien van Cellular-functie. Deze is tijdelijk voor de review beschikbaar gesteld door Apple.



iPad 2020 in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen:

Nieuwe instap-iPad als opvolger van de iPad 2019

10,2 inch scherm

Snellere A12 Bionic-processor voor betaalbare prijs

Traditioneel design met thuisknop en Touch ID

Geschikt voor Apple Pencil

Beschikbaar vanaf sinds 18 september 2020

Prijs vanaf €389

Design van de iPad 2020

Gemaakt van 100% gerecycled aluminium

Kleuren: zilver, spacegrijs en goud

Afmetingen 250,6 x 174,1 x 7,5 mm

Gewicht 483 gram

Touch ID in de thuisknop

Lightning-aansluiting

Smart Connector voor toetsenbordhoezen

Wat design betreft is er sinds 2019 niets veranderd. De iPad 2020 houdt het 10,2-inch Retina-scherm dat in 2019 werd geïntroduceerd. Ook de thuisknop onder het scherm is nog steeds aanwezig, voorzien van Touch ID. Bij de iPad Air 2020 is Touch ID voor het eerst verwerkt in de powerknop, maar die stap wilde Apple bij deze standaard iPad nog niet maken. Onderop vind je nog steeds een Lightning-poort. We hadden dan ook niet verwacht dat Apple bij dit instapmodel naar USB-C zou overstappen.

Ook meegenomen van het 2019-model is de Smart Connector. Dit houdt in dat je dezelfde accessoires kunt blijven gebruiken als bij het model van vorig jaar. Zo kun je de Smart Keyboard-hoes aansluiten, zonder een nieuwe te hoeven kopen.

Vergeleken met de duurdere modellen houdt Apple vast aan het vertrouwde design, met brede schermranden. Spannend is het niet, maar we vermoeden dat kopers van deze iPad 2020 zich daar niet zo druk over maken. Zij zoeken iets wat goedkoop, betrouwbaar en prettig in gebruik is, het hoeft niet per se het nieuwste design te hebben.

Je kunt kiezen uit de traditionele kleuren spacegrijs, zilver en goud voor de aluminium behuizing, die geheel van gerecycled metaal is gemaakt.

Scherm in de iPad 2020

10,2-inch formaat IPS

Retina-scherm van 2160 x 1620 pixels, 264 ppi

Geen True Tone

Geen anti-reflectie

Geen gelamineerde afwerking, waardoor nog steeds hol geluid klinkt

Geschikt voor Apple Pencil 1

Jammer vinden we wel dat Apple niets aan het scherm heeft gedaan. Er is al jarenlang sprake van dezelfde schermtechnologie: een niet-gelamineerde afwerking, zonder anti-reflectiecoating en zonder True Tone. Van die drie punten hadden we het liefst gezien dat Apple dit keer voor een gelamineerd scherm zou kiezen, zodat je niet meer te maken hebt met een luchtlaagje tussen het aanraakvlak en het daadwerkelijke scherm. Dit geeft een wat hol geluid bij het aanraken van het scherm. Ben je niet anders gewend, dan is er niets aan de hand. Maar omdat we op de iCulture-redactie ook met andere iPads werken valt het ons wel op. Gelamineerde schermen zijn een stuk duurder en we begrijpen waarom Apple er vanaf ziet. Maar iets meer verbetering in de huidige constructie was wel fijn geweest.

Ondersteuning voor True Tone zou leuk zijn geweest, maar iets wat we niet noodzakelijk vinden. True Tone zorgt ervoor dat de schermtint meekleurt met het omgevingslicht. Dit is net iets prettiger voor je ogen. Antireflectie is aardig als je de iPad vaak buitenshuis gebruikt, maar om eerlijk te zeggen: we vermoeden dat maar weinig iPads echt in fel zonlicht bekeken worden. Ben je van plan om op je ligbed op het balkon films te kijken, dan is een andere iPad wellicht beter. Maar voor gebruik binnenshuis volstaat de iPad 2020 prima.

Ook werkt deze iPad weer met de Apple Pencil, maar uiteraard alleen met de eerste generatie.

Hardware in de iPad 2020

Snelle six-core A12 Bionic processor (voorheen quad-core A10 Fusion)

Verkrijgbaar met 32GB en 128GB opslag

8-megapixelcamera aan achterkant

FaceTime HD-camera van 1,2 megapixel aan voorkant

WiFi 802.11a/b/g/n/ac

Ook verkrijgbaar als Cellular-model met 4G

10 uur batterijduur bij normaal gebruik

20 Watt adapter met USB-C-naar-Lightning-kabel

Op het eerste gezicht lijkt er dus niet zoveel veranderd bij deze achtste generatie iPad. De grootste vernieuwing zit binnenin: de A10 Fusion-processor is vervangen door een A12 Bionic, met nog meer snelheid en intelligentie.

Voor kopers van deze iPad is dit een welkome verbetering. Niet zozeer wat snelheid en power betreft, want ook met de A10-processor kon je prima uit de voeten. Nee, het bepaalt vooral hoe lang je nog updates krijgt. De A12 is de processor die je ook vindt in de iPhone XR, iPhone XS en de iPad Air 2019 en dat betekent dat je nog zeker kunt rekenen minstens vier of vijf jaar updates. Voor de beoogde doelgroep – onderwijs en consumenten die zuinig op hun centjes zijn – is dat een geruststellende gedachte.

De A12 is dan ook perfect voor het beoogde doel: apps gebruiken, video kijken en internetten. Zware videobewerking ga je toch niet op dit apparaat doen, maar het kán wel. Tools als iMovie 9voor video) en Garageband (voor muziek) werken er probleemloos op. Die wat zwaardere toepassingen trekken de batterij wel wat sneller leeg. Bij normaal gebruik, zoals video’s kijken en videobellen kom je op 10 uur. Omdat deze iPad toch meestal thuis op de bank zal liggen, is batterijduur niet zo’n issue.

Over videobellen gesproken: Apple heeft vastgehouden aan dezelfde FaceTime HD-camera aan de voorkant. Dit is een 1,2-megapixel exemplaar met een relatief lage resolutie, die al sinds de iPad Air 2 uit 2014 wordt gebruikt! Hoewel je echt geen 4K-beeldkwaliteit nodig hebt om contact te houden met je familie, vinden we dat Apple wel iets meer had kunnen doen. Ook aan de achterkant is de camera hetzelfde gebleven. Ook dat vinden we een uitstekende keuze, om de kosten laag te houden. De iPad is niet bedoeld als camera, maar je kunt wel even snel een bruikbare foto van een formulier of ander document maken als dat nodig is.

Handig is dat je voor het eerst een 20 Watt-stroomadapter en een USB-C-naar-Lightning-kabel krijgt meegeleverd bij het instapmodel. Die combinatie komt altijd van pas, want die kun je mooi gebruiken om je iPhone mee te snelladen.

Software op de iPad 2020

Standaard geleverd met iPadOS 14

Verbeterde zoekfunctie

Meer functies voor Pencil en handschriftherkenning

De iPad 2020 draait op iPadOS 14 en zal nog zeker tot iPadOS 20 updates krijgen, verwachten we. Je kunt dus nog wel even vooruit met nieuwe functies, die gezien de relatief nieuwe processor ook op dit instapmodel zullen werken. Voor de update naar iPadOS 14 hoef je deze tablet echter niet te kopen. Ook op eerdere modellen (vanaf de iPad 2017) kun je iPadOS 14 installeren en gebruik maken van nieuwe functies, zoals de widgets in de zijbalk. Lees onze iPadOS 14 review voor de belangrijkste plus- en minpunten van deze update. Of bekijk onze pagina over iPadOS 14 functies om te zien welke mogelijkheden er zoal in zitten.

iPadOS 14 werkt prettig op deze iPad. Toch zijn er ook een paar functies die je in Nederland momenteel nog kunt gebruiken, zoals de Scribble-functie en handschriftherkenning. Voorlopig is dat alleen in het Engels en Chinees te gebruiken. Dat ligt aan iPadOS 14, niet aan deze iPad. We hopen dat Apple deze functies snel in het Nederlands gaat aanbieden. Uiteraard kun je wel de Apple Pencil-functies gebruiken die er altijd al in zaten, zoals tekenen, handgeschreven notities maken en navigeren door de interface met je Pencil. Je kunt ook documenten, foto’s en screenshots voorzien van handgeschreven commentaar.

iPadOS 14 draait zoals verwacht soepel op de iPad 2020. Pas rond 2025 moet je je zorgen gaan maken of de processor nog wel snel genoeg is om de functies die dan beschikbaar komen te kunnen gebruiken. Rond die tijd kun je ook tegen opslagproblemen aan lopen als je voor de 32GB variant had gekozen. Maar op dat moment is het misschien tijd voor een upgrade?

Fijn is dat je alle accessoires van de 2019-versie kunt gebruiken, waaronder het Smart Keyboard om lekkerder lange teksten te kunnen typen. Dit werkt via de Smart Connector aan de achterkant.

iPad 8e generatie: voor wie?

Mocht je in de markt zijn voor een nieuwe iPad, dan is dit een prima keuze. Vooral als je aan het upgraden bent van een iPad 4 of eerder of een iPad Air 1 of 2. Voor mensen met een iPad 2018 of 2019 is er geen dringende noodzaak om te updaten. In dat geval kun je beter nog een paar jaar wachten totdat jouw model geen updates meer krijgt of te traag wordt om prettig te gebruiken.

Wil je meer power, dan zou je kunnen kiezen voor de iPad Air 2020, met een A14 Bionic-chip, tot 256GB opslag en een iets groter 10,9-inch scherm. Deze werkt met de tweede generatie Apple Pencil en is te gebruiken met het Magic Keyboard. Maar deze vrij prijzige accessoires maken het wel weer erg duur en als je niet oppast heb je rond de duizend euro uitgegeven voor een iPad Air, hoesjes en allerlei andere accessoires. Met de gewone iPad ben je voor €389 klaar en met wat accessoires erbij kom je uit op rond de 500 euro. Dat scheelt de helft.

Zoek je een iets goedkoper alternatief, dan zou je ook kunnen kiezen voor de iPad Air 2019. Die heeft nog wel het oude design, maar is een stuk goedkoper. Vind je zelfs de 2020 iPad nog iets te duur, dan zou je ook kunnen kiezen voor het instapmodel van vorig jaar, de iPad 2019. We verwachten dat deze de komende weken richting de €300 zal gaan. Voor €389 heb je echter een gloednieuw model, met nieuwere processor, dus je zult voor jezelf moeten bepalen of je die paar tientjes extra wilt uitgeven.

Prijzen 32GB iPad 2019 (voorganger)

Bij de concurrentie vind je onder andere de Samsung Galaxy Tab S6 Lite, die standaard met stylus wordt geleverd en op Android draait. Je kunt er echter geen toetsenbordhoezen voor kopen en de tablet is minder krachtig. Dat laatste geldt ook voor de Microsoft Surface Go 2. Deze heeft een 10,5-inch scherm en ziet er meer uit als een laptopvervanger. Deze draait op Windows 10 en dat is natuurlijk wel iets anders dan iPadOS.

Score 8.1 iPad 2020 €389 Voordelen + Betaalbaar, de beste in z'n prijsklasse

Prima bouwkwaliteit en materialen

De beste iPad voor iedereen

Werkt ook met Apple Pencil

Smart Connector maakt deze iPad geschikt voor toetsenbord en accessoires

Uitstekende performance voor apps en video kijken

Wordt nu geleverd met 20 Watt adapter, handig! Nadelen – Weinig vernieuwingen ten opzichte van voorgaande model

We hadden liever wat verbeteringen in het scherm gezien

Scherm zonder True Tone, antireflectie en gelamineerde laag

Geen nieuw design, randen zijn wat breed

Het is tijd voor een betere FaceTime-camera

Conclusie iPad 2020 review

Geen nieuw design en inhoudelijk alleen een nieuwe processor. Betekent dit dat we de aanschaf van de iPad 2020 afraden? Welnee, je hebt met deze iPad een prima tablet voor dagelijks gebruik in handen en de nieuwe A12 Bionic-processor zorgt ervoor dat deze iPad veel langer updates krijg dan zijn voorganger, de iPad 2019.

De iPad 2020 is een prima keuze voor mensen met een beperkt budget, die zich de iPad Air niet kunnen veroorloven. Die kost namelijk bijna tweemaal zoveel, terwijl je voor de basisfuncties eigenlijk prima uit de voeten kunt met dit instapmodel. Dat er geen Face ID en USB-C op zit vinden we geen dealbreaker. Dat zijn geen noodzakelijke functies en je kunt het op dit prijsniveau ook niet verwachten. Wel hadden we gehoopt dat Apple na zoveel jaren een stapje hoger was gaan zitten met de FaceID-camera en de schermconstructie.

Actuele prijzen iPad 2020