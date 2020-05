Apple werkt nog steeds aan een 14-inch MacBook Pro, zelfs nu er een nieuwe 13-inch versie beschikbaar is. De 14-inch MacBook Pro zou in 2021 uit moeten komen.

Dacht je dat Apple de 14-inch MacBook Pro afgeschreven had na het uitbrengen van de nieuwe 13-inch? Geen nood, want Apple werkt volgens bronnen nog steeds aan dit nieuwe model. De 14-inch MacBook Pro zou op den duur de 13-inch gaan vervangen, net als dat Apple dat eind vorig jaar met de grote MacBook Pro deed.



’14-inch MacBook Pro komt in 2021′

De nieuwe informatie is afkomstig van het Twitter-account @L0vetodream, een anoniem account dat wel vaker juiste informatie naar buiten wist te brengen rondom aankomende Apple-producten. Ook Jon Prosser denkt dat de 14-inch MacBook Pro nu in 2021 komt.

in my dream MBP14 next year — 有没有搞措 (@L0vetodream) May 11, 2020

Het gaat bij dit model vermoedelijk om de eerste MacBook met mini-LED. Vorige week schreven we nog dat Apple’s eerste mini-LED product uitgesteld was naar 2021, wat dus mooi samenkomt met het gerucht over deze MacBook Pro. De betrouwbare analist Ming-Chi Kuo sprak als eerste over de 14-inch MacBook Pro, toentertijd nog met de verwachting dat deze later dit jaar uit zou komen. De 14-inch MacBook Pro krijgt waarschijnlijk dunnere schermranden, terwijl de behuizing nagenoeg gelijk blijft. Om precies te zijn gaat het om een 14,1-inch model.

Heb je net de nieuwe 13-inch MacBook Pro gekocht, dan hoef je dus niet bang te zijn dat deze heel spoedig opgevolgd wordt. In onze MacBook vergelijking vind je de exacte specificaties en een overzicht van het huidige assortiment.