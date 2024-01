iPhone 16 Pro hardware en meer

De iPhone 16 Pro-modellen krijgen vermoedelijk een nieuwe chip uit de A-serie, die net als de A17 Pro op een 3-nanometer productieproces is gebaseerd. De meest voor de hand liggende naam is de A18 Pro. De standaard iPhone 16-modellen krijgen vermoedelijk de A17-chip van vorig jaar.

Apple zou plannen hebben om de toestellen een nieuw thermisch ontwerp te geven, om oververhitting te voorkomen. Hierbij wordt gesproken over een metalen behuizing voor de batterij, die beter warmte afvoert. Ook zou Apple grafeen willen toepassen, dat warmte beter geleidt dan het huidige materiaal koper.

Apple is al jaren bezig met eigen 5G-modemchips, maar we verwachten niet dat die op tijd klaar zullen zijn voor de iPhone 16 Pro. Apple zal daarom kiezen voor Qualcomm’s Snapdragon X75-modem, voor snelle en efficiënte 5G-connectiviteit. Deze is ondersteunt ook 5G Advanced, met AI- en machine learning-functies. Apple zou dit in de marketingmaterialen als ‘5G Advanced’ kunnen aanprijzen. De chip kan naast sub-6GHz ook mmWave 5G frequenties aan, maar waarschijnlijk zal dit ook nu weer alleen worden ondersteund op modellen die in de VS verkocht worden.

Nu wifi 7 officieel is zal Apple waarschijnlijk ook deze snellere draadloze netwerken ondersteunen, die snelheden tot wel 40 Gb/s aan kunnen. Wifi 7 biedt hogere maximale overdrachtssnelheden, lagere latentie en betrouwbaardere connectiviteit.

Wat de batterij betreft zou Apple willen experimenteren met gestapelde batterijen met een hogere capaciteit en een langere levensduur. Dit wordt al gebruikt in elektrische auto’s, maar is voor smartphones vrij nieuw. Gestapelde batterijen zijn ook sneller op te laden. Snelladen met een kabel zou omhoog kunnen gaan naar 40 Watt en MagSafe-opladen zou voortaan wel eens op 20 Watt kunnen plaatsvinden.

In november lekte een afbeelding uit van de vermeende iPhone 16 Pro batterij met een nieuw ontwerp, bijgewerkte connector en een capaciteit van 3355mAh.

Gerucht: meer AI-functies met betere microfoons?

Apple zou plannen hebben om in iOS 18 het aantal AI-functies sterk te vergroten. Siri zou dan veel meer aangestuurd worden door grote taalmodellen. Het is mogelijk dat sommige generatieve AI-functies alleen te gebruiken zijn op de nieuwste iPhone 16-modellen. Wat er precies aan AI-functies in iOS 18 zullen zitten is nog niet bekend, maar het zou kunnen gaan om automatisch gegenereerde afspeellijsten in Apple Music, automatisch schrijven van antwoorden op chatberichten en verbeterde interactie tussen Siri en apps.

Omdat veel van deze generatieve AI-functies met Siri-spraakopdrachten aan te sturen zijn, zou Apple plannen hebben om verbeterde microfoons in de iPhone 16-modellen te stoppen. Analist Ming-Chi Kuo denkt dat ze voorzien zijn van betere ruisonderdrukking, zodat Siri je beter verstaat.