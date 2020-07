Is je batterij door de iOS 14 beta sneller leeg? Doen apps het niet meer als je iPadOS 14, of vallen de prestaties tegen? In dit artikel leggen we uit welke iOS 14 beta problemen er zijn en hoe je hiermee omgaat.

iOS 14 beta bugs

Als je de iOS 14 beta hebt geïnstalleerd, kan je last krijgen van een aantal problemen. Ook kun je vaker last hebben van crashende apps, niet goed werkende Bluetooth- en Wi-Fi-verbindingen en vastlopen van je toestel. In dit artikel lees je wat je eraan kunt doen en wat de oorzaak is van eventuele iOS beta problemen.



iOS 14 beta problemen

Beta’s zijn bedoeld om bugs te ontdekken, die gedurende de testperiode worden opgelost. Daarom kunnen er in deze betaversies nog diverse bugs voorkomen die je toestel traag, warm/heet of instabiel maken. Dat geldt ook voor de iOS 14 beta en het is dan ook niets bijzonders. Dat is ook de reden waarom wordt aangeraden om beta’s niet te installeren op een toestel dat je dagelijks nodig hebt. Heb je een iPad en gebruik je die niet zo intensief? Dan kan het zin hebben om daarop de publieke beta van iPadOS 14 te installeren, die inmiddels ook beschikbaar is.

Hieronder bespreken we de meest voorkomende iPadOS en iOS beta problemen en wat je eraan kunt doen.

Is het al veilig om iOS 14 beta te installeren?

Publieke betatesters kunnen aan de slag met de iOS 14 beta. Hoe stabiel de beta ook is, we adviseren altijd om dit alleen te doen op een testtoestel. Installeren op je dagelijkse toestel is onverstandig, ook bij latere beta’s.

Publieke beta’s zijn normaal gesproken identiek aan de versie voor ontwikkelaars, maar nieuwe versies verschijnen iets later, op een moment dat de grootste bugs er al uit zijn gehaald. Maar ook bij publieke beta’s gaat het om testversies. Dat wil zeggen: ze bevatten nog bugs. Bovendien zitten er speciale diagnostische tools voor het opsporen van bugs in, die je toestel trager kunnen maken. De publieke beta’s van iOS 14 en iPadOS 14 zijn inmiddels beschikbaar.

Als je geen risico’s wilt lopen, adviseren wij om pas vanaf de derde publieke beta te installeren. Meestal verschijnen er zo’n tien beta’s, dus je hebt nog alle tijd meer beta’s te testen.

Hoe is de iOS 14 beta batterijduur?

Er is nog weinig bekend over de batterijduur bij de iOS 14 beta. De kans is aanwezig dat je batterijduur flink achteruit gaat, omdat de beta nog niet geoptimaliseerd is en er nog allerlei processen in de achtergrond draaien. Dat is wel te verklaren: betaversies bevatten extra diagnostische tools om bugs op te sporen en te rapporteren.

iOS 14 is pas in het najaar van 2020 helemaal klaar. Apple is momenteel nog druk bezig met het wegwerken van bugs en het optimaliseren van alle nieuwe functies. De software vraagt soms meer van je iPhone, iPad of ander iDevice dan de bedoeling is. Sommige delen van iOS 14 zullen bijvoorbeeld meer processorkracht opslokken dan nodig is, waardoor de batterij sneller leeg gaat. De beta van iOS 14 is beschikbaar gesteld om dit soort fouten op te sporen, zodat het bij de officiële release in het najaar van 2020 probleemloos werkt.

Wat zijn de iOS 14 beta prestaties?

Het testen van een grote iOS-update is een ingewikkeld en lang traject. Apple is intern al enkele maanden bezig geweest met testen van iOS 14 en trekt er nu nog meerdere maanden uit om ontwikkelaars en het publiek te laten testen. Apple moet precies zien welke onderdelen van een nieuwe iOS-versie nog niet efficiënt werken. Daarom zal je iPhone op de achtergrond steeds informatie verzamelen over gecrashte apps en ander ongemak. Deze diagnostische info verzamelt de iPhone normaal gesproken ook al, maar in de iOS 14 testversie zitten meer diagnostische tools, die vaak op de achtergrond actief zijn. Wil je nu al iOS 14 beta testen, dan zul je de extra processorbelasting en andere iOS beta problemen op de koop toe moeten nemen. Ook daarom moet je beta’s niet installeren op een toestel dat je dagelijks gebruikt.

Kan ik bij Apple klagen over de iOS 14 beta?

Het heeft weinig zin om bij Apple te gaan klagen over de performance van iOS 14 of andere iOS beta problemen. Apple is ervan op de hoogte dat iOS 14 nog bugs bevat. In plaats van klagen is het verstandiger om eventuele bugs die je bent tegengekomen te melden bij Apple. Dat doe je via de Feedback-assistent die als aparte app aanwezig is in elke betaversie. Illustreer de geconstateerde bugs zoveel mogelijk met sceenshots (en gebruik daarbij de markeringstools), zodat Apple ernaar kan kijken.

Installatie iOS 14 beta lukt niet, wat kan ik doen?

Loopt je toestel vast tijdens het downloaden van de update, herstart je iPhone dan door de thuisknop en sluimerknop gelijktijdig ingedrukt te houden tot het Apple-logo verschijnt. In ons artikel over iPhone resetten lees je hoe je dat op specifieke toestellen doet. Na het rebooten kun je het proces opnieuw proberen.

Verbinding valt weg in iOS 14 beta, hoe los ik dit op?

Bij Bluetooth- en Wi-Fi-verbindingen kun je problemen ondervinden in de iOS 14 beta. De verbinding van Bluetooth-accessoires kan bijvoorbeeld wegvallen, waardoor headsets en speakers niet meer werken. Je kunt dit proberen op te lossen door het accessoire los te koppelen (tik op de i achter de Bluetooth-instellingen).

Bij Wi-Fi-verbindingen kun je last hebben van lage snelheid, wegvallende verbindingen en meer. Dit is wat lastiger op te lossen. Je kunt beginnen met opnieuw verbinding maken met het Wi-Fi-netwerk en het herstarten van je router. Werkt dit niet, dan zou je de netwerkinstellingen opnieuw kunnen instellen, maar dit betekent wel dat je de wachtwoorden opnieuw moet invullen.

Help, mijn apps werken niet door iOS 14 beta!

Doet je favoriete app het niet meer, dan komt dat waarschijnlijk omdat de app nog niet is aangepast voor iOS 14. Dat is ook meteen de bedoeling van beta’s: om ontwikkelaars in de gelegenheid te stellen om hun apps aan te passen voor de nieuwe versie van iOS. Vandaar dat je vanuit de iOS 14 beta geen reviews in de App Store kunt schrijven; het zou immers wat onterecht zijn om te klagen over de performance van een app, terwijl de ontwikkelaar nog geen aanpassingen heeft kunnen doen. Veel ontwikkelaars hoorden pas tijdens WWDC 2020 over de nieuwe functies en zijn dus nog druk bezig. Het enige wat je kunt doen is geduld hebben. Eventueel zou je de app opnieuw kunnen installeren vanuit de App Store en je toestel herstarten. Sommige apps en diensten werken niet goed samen met de beta’s en ontwikkelaars brengen pas later tijdens de betaperiode updates uit, omdat zij ook eerst de kat uit de boom kijken.

De prestaties van de iOS 14 beta vallen tegen, wat kan ik doen?

Er zijn meerdere acties die je kunt ondernemen als de performance van iOS 14 beta tegenvalt of als je andere iOS beta problemen tegenkomt:

Probeer je iPhone te herstarten, zeker als je dat al langere tijd niet hebt gedaan. Houd de sluimerknop ingedrukt totdat de schuifknop verschijnt. Houd daarna de sluimerknop ingedrukt om je toestel opnieuw te starten.

Ruimte vrijmaken kan ook helpen. Is je geheugen bijna vol, dan kan je toestel traag worden. Verwijder apps die je niet meer nodig hebt en check welke apps veel ruimte in beslag nemen.

Verwijder problematische apps. Sommige apps crashen, andere bevatten nog bugs of zijn nog niet goed aangepast voor iOS 14. Dit is normaal bij betaversies. Verwijder apps die problemen opleveren en ga op zoek naar een alternatief. Wil je achterhalen welke app de problemen veroorzaakt, dan zit er vaak niets anders op dan één voor één alle apps te verwijderen, om te achterhalen om welke app het gaat.

Beperk acties die veel iPhone batterijduur vragen. Apps updaten op de achtergrond, animaties, alles kost processorkracht en dus ook batterijduur. Als je elke potentiële boosdoener zoveel mogelijk de pas af wilt snijden, moet je dit soort extra’s uitschakelen. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor widgets die op de achtergrond bijgewerkt worden.

Hoe kan ik downgraden van iOS 14 beta naar iOS 13?

Ben je de iOS 14 beta helemaal zat en wil je terug naar iOS 13? Als je voor het testen van iOS 14 beta een testtoestel hebt gebruikt, hoef je eigenlijk niets te doen. Je kunt gewoon wachten tot de officiële release in het najaar van 2020 beschikbaar komt en op dat moment updaten naar een stabiele versie. Ben je toch zo onverstandig geweest om te installeren op een toestel dat je dagelijks gebruikt, dan is het toch nog mogelijk om terug te gaan naar een eerdere versie. Dit heet downgraden van iOS firmware.

Wel zijn er wat punten om rekening mee te houden. Als je van de iOS 14 beta terug wilt naar iOS 13, moet je het toestel volledig wissen. Je moet daarbij een backup terugzetten die je met iOS 13 hebt gemaakt. Je kunt dus geen backups van iOS 14 terugzetten. Daardoor kun je wat foto’s en andere informatie kwijtraken die tijdens het testen van de beta aan je toestel zijn toegevoegd. Veel data wordt tegenwoordig gesynchroniseerd met iCloud, dus dat raak je niet kwijt.

Dit zijn de stappen, die we ook in het bovenstaande artikel uitleggen:

Zet je iPhone in herstelmodus. Hiervoor schakel je eerst de iPhone uit. Sluit ondertussen de iPhone aan op een computer waarop iTunes draait. Je ziet nu het logo om verbinding met iTunes te maken. Laat de knop de iPhone los (als je dit voor de eerste keer doet kunnen er meerdere pogingen nodig zijn om dit goed te krijgen).