iPhone 12 Pro: de nieuwe flagship iPhone van 2020

Alles over de iPhone 12 Pro

In 2020 heeft Apple meerdere nieuwe iPhones gepland. Zoek jij het topmodel van 2020, dan kom je uit op de iPhone 12 Pro of de iets grotere iPhone 12 Pro Max. Beide krijgen vernieuwingen zoals een LiDAR Scanner en 5G, als de voorspellingen kloppen. Wat weten we nog meer over dit topmodel uit de iPhone 2020 line-up line-up? Dat lees je hier! In dit artikel praten we je bij over de iPhone 12 Pro op basis van wat nu al bekend is.

iPhone 12 in het kort

Dit zijn de belangrijkste verwachtingen rondom de iPhone 12 Pro:

Opvolger van de iPhone 11 Pro uit 2019

Verkrijgbaar in een groter schermformaat 6,1-inch (OLED)

Glazen achterkant en stalen behuizing

Design grijpt terug op iPhone 4 en is wat hoekiger

Drie cameralenzen aan de achterkant

LiDAR Scanner voor betere diepteherkenning

Aankondiging in september 2020

Verwachte release in september of vierde kwartaal van 2020

Verwachte vanafprijs rond de €1150

iPhone 12 Pro datum en release

Traditiegetrouw presenteert Apple de nieuwste iPhones van het jaar in september. Als dit ook in 2020 weer het geval is verwachten we de aankondiging in de week van 7 of 14 september, mogelijk in de vorm van een keynote. Dit is nog onzeker vanwege de coronacrisis.

Tegelijkertijd verwachten we de aankondiging van de ‘standaard’ iPhone 12, de iPhone 12 Max en de Apple Watch Series 6.

De iPhones liggen gewoonlijk rond het einde van september in de schappen, maar dat kan in 2020 anders lopen.

Dit is de mogelijke releasedatum voor de iPhone 12 Pro:

iPhone 12 Pro aankondiging: 8 september 2020 (verwacht)

Pre-order: 11 september 2020 (verwacht)

Beschikbaarheid: 18 september 2020 (verwacht)

iPhone 12 Pro prijs: wat gaat hij kosten?

De iPhone 12 Pro is de opvolger van de iPhone 11 Pro, dus we verwachten dat de prijs voor de laagste opslagcapaciteit rond de €1.150 uitkomt.

Omdat Apple dit jaar mogelijk kiest voor twee formaten, ligt de prijs van het kleinste model mogelijk iets lager. Voor de iPhone 11 met 6,1-inch scherm betaal je nu zo’n €800. De iPhone 12 met ditzelfde schermformaat ligt vermoedelijk voor ongeveer dezelfde prijs in de schappen. De kleinere 5,4-inch versie gaat daar mogelijk zo’n €50 tot €100 onder zitten. We denken daarom dat de iPhone 12 beschikbaar komt vanaf ongeveer €750 tot €850.

Dit zijn dan de verwachte prijzen:

64GB iPhone 12 Pro: €1.159,-

256GB iPhone 12 Pro: €1.329,-

512GB iPhone 12 Pro: €1.559,-

Vind je dat te duur en wil je nu al een nieuwe iPhone kopen? Check dan ons artikel met iPhone-aanbiedingen.

iPhone 12 Pro functies en verwachtingen

De belangrijkste verbeteringen voor de iPhone 12 Pro zitten in de camera, de toevoeging van 5G en het design. Ook kunnen we weer verbeterde prestaties verwachten dankzij de A14 Bionic-processor. De specs zullen waarschijnlijk identiek zijn aan de iPhone 12 Pro Max, die we in een apart artikel bespreken. Uiteraard heeft de iPhone 12 Pro Max wel een groter scherm en een andere batterijcapaciteit.

Dit zijn onze verwachtingen voor de iPhone 12 Pro, op basis van de inmiddels gelekte info:

Scherm van iPhone 12 Pro: groter dan ooit

Apple zou in 2020 bij de iPhone 12 Pro willen kiezen voor een scherm van 6,1-inch. Dit is iets groter dan het huidige model van 5,8-inch. Wat de gebruikte schermtechnologie betreft rekenen we weer op OLED. Vind je dit te groot, dan kun je kiezen uit een goedkoper instapmodel van 5,4-inch. Vind je het te duur, dan kun je ook kiezen voor een ‘gewone’ iPhone 12 waarop de high-end functies ontbreken.

Design van iPhone 12 Pro: hoekiger

We verwachten dat de iPhone 12 Pro (Max) een ander design krijgt, dat meer gebaseerd is op de vroegere iPhone 4. De randen zijn opnieuw van staal, maar de achterkant is van glas zodat het toestel geschikt is voor draadloos opladen. Het betekent dat Apple afscheid neemt van de rondingen die in 2014 voor het eerst werden ingevoerd.

We denken dat Apple wederom kiest voor drie kleuren: spacegrijs, zilver en een derde kleur: mogelijk groen of blauw. Er zijn geruchten dat Apple dit jaar gaat kiezen voor marineblauw.

Camera met LiDAR Scanner

Wat de camera betreft komt er dit jaar iets nieuws bij: de Pro-modellen zullen worden voorzien van een LiDAR Scanner, die Apple al eerder toevoegde aan de iPad Pro 2020. Hiermee kun je beter diepte in kaart brengen, wat nieuwe mogelijkheden brengt op het gebied van augmented reality en beeldherkenning.

Bekijk ook LiDAR Scanner: dit kun je met de nieuwe camerasensor op de iPad Pro Apple introduceert met ingang van de iPad Pro 2020 de nieuwe LiDAR Scanner. Deze scanner verbetert de augmented reality-mogelijkheden van de iPad. In deze uitleg lees je wat je er allemaal mee kunt doen.

Deze LiDAR Scanner zal alleen op de twee duurdere modellen (Pro en Pro Max) aanwezig zijn.

Wat de camera’s betreft kiest Apple weer voor drie cameralenzen, met een groothoek, supergroothoek en telefotolens.

Prestaties iPhone 12 Pro

Ieder jaar maakt Apple de processor in de iPhone modellen weer net iets beter en sneller. Op het gebied van prestaties zijn de sprongen niet meer zo groot, maar dat is ook niet nodig omdat iPhones de afgelopen jaren snel genoeg zijn voor alle denkbare toepassingen. Dit jaar is Apple alweer toe aan de A14 Bionic-chip, die Apple mogelijk nog sneller en energiezuiniger kan maken. Dat is gunstig voor de batterijduur.

Functies: 5G en meer

We verwachten dat Apple in 2020 voor het eerst toestellen met 5G gaat uitbrengen. Dit jaar starten providers met hun 5G-netwerken in Nederland en België. Het biedt hogere snelheden en nog enkele andere voordelen, al kan het wel even duren voordat de uitrol klaar is. Het is nog afwachten op welke frequenties Apple 5G gaat ondersteunen. Mogelijk gaat het in eerste instantie om een beperkt aantal frequenties, waardoor je op sommige plekken weer zult terugvallen op 4G.

Verdere verbeteringen

Er zijn nog wel meer geruchten over mogelijke nieuwe functies in de iPhone 12, zoals deze:

Apple zou werken aan eigen antennes voor 5G.

De toestellen krijgen ondersteuning voor de nieuwste Wi-Fi-standaard 802.11ay, waardoor AirDrop nog sneller kan verlopen.

De behuizing zou langer en dunner worden dan de iPhone 11.

De A14-processor krijgt een zodanige snelheidsboost dat hij krachtiger wordt als een MacBook Pro.

Mogelijk gaat Apple ook nog de mogelijkheid toevoegen voor het draadloos opladen van je AirPods op de achterkant van je iPhone. Daarover gingen in 2019 al geruchten, maar Apple zou de functie op het laatste moment hebben geschrapt. Mogelijk zien we dit bij de 2020 iPhones nu toch verschijnen, ook bij de iPhone 12 Pro.

In ons aparte artikel lees je meer over de line-up van de 2020 iPhones, die dus uit de volgende modellen bestaat: