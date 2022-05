De beste deals voor refurbished iPads

Een refurbished iPad is een tablet die al eens eerder is gebruikt of waarvan de verpakking open is geweest. Deze iPads zijn nagekeken en grondig schoongemaakt. Waar nodig zijn onderdelen gerepareerd, zoals het scherm of de batterij. Met een refurbished iPad haal je een betrouwbare en betaalbare tablet in huis. Dat is niet alleen beter voor het milieu, maar ook voor jouw portemonnee. En je hebt meer zekerheid dan bij een tweedehands iPad van Marktplaats!

Nieuw: refurbished iPad Air 4

Apple verkoopt sinds kort de refurbished iPad Air 4. Dit is een prima tablet met veel functies die je ook op de iPad Pro vindt, maar dan voor een vriendelijker prijs. Hij heeft bovendien het nieuwe design met de platte zijkanten. Inmiddels is er met de iPad Air 2022 wel een opvolger verschenen, maar niet iedereen heeft zoveel power nodig. Wat ons betreft een aanrader! De iPad Air heeft dunne schermranden en de Touch ID-knop zit onopvallend verwerkt. Je kan zo’n 100 euro besparen door de iPad Air refurbished bij Apple te kopen. Niet helemaal wat je zoekt? Kijk dan eens naar de iPad Pro 2020, want ook die is goed als refurbished exemplaar te vinden.

Waarom een refurbished iPad?

Het voordeel van een gereviseerde iPad ten opzichte van een tweedehands model is dat alle onderdelen goed zijn nagekeken op gebreken. Je weet dus zeker dat alle onderdelen goed functioneren en bovendien krijg je vaak garantie. Daardoor is een iPad refurbished vaak wel iets duurder dan een tweedehands exemplaar dat je bijvoorbeeld op Marktplaats vindt. Apple verkoopt zelf refurbished iPads, maar er zijn ook tientallen externe partijen die dat doen.

Aanbieders van refurbished iPads

Er zijn heel veel aanbieders van refurbished producten. Je kunt onder andere terecht bij:



(🏅aangesloten bij Keurmerk Refurbished)

Refurbished iPad: goedkoper of niet?

Je kunt flink besparen op een refurbished iPad. Vaak scheelt het al snel honderd euro in vergelijking met een gloednieuwe. Net als bij auto’s kan het behoorlijk schelen als je niet voor een nieuwe kiest, maar eentje die al wat ‘kilometers op de teller’ heeft. Wat een refurbished iPad zo aantrekkelijk maakt is dat je voor weinig geld toch een relatief nieuw model met betere specs kunt kiezen, dan wanneer je voor gloednieuw had gekozen. Binnen elk budget is wel wat te vinden, van een goedkope iPad voor de kinderen tot een iPad Pro voor je werk.

In plaats van refurbished wordt ook wel gesproken over ‘remanufactured‘. Dit houdt in dat de iPad met bestaande onderdelen is gebouwd, die allemaal zijn nagekeken.

Refurbished iPad en garantie

Bij een iPad van Marktplaats moet je tevreden zijn met wat je krijgt, maar bij refurbished iPads heb je wat meer zekerheden. Meestal krijg je 1 of 2 jaar iPad-garantie, dat je eventueel kunt verlengen. Gaat er in deze periode iets kapot buiten de schuld van de gebruiker om, dan wordt dat meestal vergoed. Val- en waterschade vallen hier uiteraard niet onder, omdat die door jezelf zijn veroorzaakt. Eventueel kun je met een iPad-verzekering dit risico afdekken.

Refurbished iPad: condities

Heb jij niet altijd het nieuwste nodig? Kies dan een refurbished iPad, want dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor jouw portemonnee. Je krijgt de kwaliteit die je van Apple gewend bent, maar voor veel minder. Sommige iPads hebben misschien een krasje maar dat levert weer extra korting op. Je bepaalt zelf of je kiest voor een iPad met lichte cosmetische schade (B-grade), of voor een iPad die er perfect als nieuw uitziet (A-grade). Check goed wat je erbij geleverd krijgt: meestal zit er een oplader bij, maar heb je die nog liggen dan kan een model zonder oplader weer net een tientje goedkoper zijn.

Refurbished iPad keurmerk

Er is sinds begin 2018 gewerkt aan een keurmerk voor refurbished iPhones. Sinds maart 2019 zijn hiervoor de eerste certificaten uitgereikt. Het Ministerie van Economische Zaken en Techniek Nederland (de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel) zijn de initiatiefnemers. Met het Keurmerk heb je meer zekerheid dat de aanbieder van een refurbished product alle onderdelen goed heeft nagekeken en dat de aanbieder ook financieel gezond is. Je hebt immers niets aan beloofde garantie als een aanbieder binnen een paar maanden failliet is.

Zoek je een refurbished iPhone of een refurbished MacBook? We hebben daar aprte artikelen over met aandachtspunten waarop je moet letten bij aanschaf van zo’n opgeknapt product.

