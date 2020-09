De Apple Watch is er in allerlei soorten en maten, maar welk Apple Watch kun je nu het beste kopen? In deze keuzehulp Apple Watch vergelijken we de specificaties van alle beschikbare modellen zoals de Apple Watch Series 6 en Apple Watch Series 3 en geven we je advies welke Apple Watch je het beste kunt kiezen.

Vergelijking Apple Watch: welke Apple Watch kiezen?

Momenteel kun je bij Apple drie verschillende Apple Watch-generaties vinden:

Apple Watch Series 6 (nieuw! vanaf €449)

Apple Watch SE (nieuw! vanaf €299)

Apple Watch Series 3 (2017-model, vanaf €229)

De Apple Watch Series 1, Apple Watch Series 2 en Apple Watch Series 4 zitten niet meer in het assortiment, maar zijn nog wel her en der bij winkeliers voor een lagere prijs te vinden. Hieronder vind je een overzicht van de nu beschikbare modellen bij Apple.

Bij de Apple Watch Series 6 en Apple Watch SE kun je dankzij Apple Watch Studio zelf je bandje kiezen. Er zijn dus allerlei configuraties mogelijk, waardoor er geen standaard sets meer bij Apple beschikbaar zijn. Bij andere winkels geldt dit nog wel. Daar kan je kiezen uit aluminium met standaard kleuren van het sportbandje.

Apple Watch vergelijken: specificaties

In onderstaande tabel vind je een uitgebreider overzicht van de belangrijkste specificaties van de Apple Watch-modellen. Deze tabel helpt je met het vergelijken van de Apple Watch. De prijzen bovenin de tabel geven de huidige adviesprijzen of oorspronkelijke lanceringsprijzen weer bij modellen die niet meer door Apple verkocht worden.

Toon de vergelijkingstabel ↓

Of bekijk deze tabel via de directe link

Vergelijking Apple Watch Series 6 vs Apple Watch SE

De twee modellen die veel op elkaar lijken, zijn de Apple Watch Series 6 en de Apple Watch SE. De Apple Watch Series 6 is het nieuwste model met de snelste chip en meest geavanceerde gezondheidsfuncties, zoals de ECG en het meten van het zuurstofgehalte in je bloed. Ook heeft dit model een U1-chip, die Apple gaat gebruiken met de toekomstige AirTag. De chip is ook 20% sneller, waardoor dit model iets toekomstbestendiger is. In onze tabel lees je wat exact de verschillen zijn.

Toon de vergelijkingstabel ↓

Of bekijk deze tabel via de directe link

Ga de Apple Watch Series 6 kopen als…

…je de snelste Apple Watch wil.

…de gezondheidsfuncties voor jou erg belangrijk zijn.

…je graag een blauwe of rode Apple Watch wil.

…je een roestvrij stalen of titanium Apple Watch uit het buitenland wil.

…je een scherm wil dat altijd aan staat.

…je van plan bent om de AirTag te kopen en veel met de U1-chip wil doen.

Ga de Apple Watch SE kopen als…

…je niet teveel geld uit wil geven, maar wel één van de nieuwste modellen wil.

…je alleen de belangrijkste functies wil, zoals de hartslagsensor, bewegingssensor en meer.

…je de Apple Watch alleen wil gebruiken voor workouts, meldingen, apps en meer.

Bekijk ook Apple Watch SE aangekondigd: Apple's betaalbare smartwatch voor instappers Apple heeft een betaalbaar instapmodel van de Apple Watch aangekondigd, de Apple Watch SE. Dit is de voordelige vervanger van de Series 5 en is een betaalbaar alternatief voor andere smartwatches.

Lees meer in onze vergelijking tussen de Apple Watch Series 6 vs Apple Watch SE.

Bekijk ook Apple Watch Series 6 vs Apple Watch SE: de belangrijkste verschillen op een rij Benieuwd wat de verschillen zijn tussen de twee nieuwste Apple Watches? We bekijken de Apple Watch Series 6 vs de Apple Watch SE. Welke past het beste bij jou en voor welke moet je kiezen?

Apple Watch Series 6 vs Apple Watch Series 5

De verschillen tussen de Apple Watch Series 6 en Apple Watch Series 5 zijn klein. Het voornaamste verschil is de saturatiemeter, waarmee je het zuurstofgehalte in je bloed kan meten. Ook is het always-on scherm van de Series 6 zo’n 2,5x helderder en is de chip 20% sneller. Bovendien heeft heeft dit model een always-on hoogtemeter, die je altijd de hoogte laat zien, ook als je geen workout aan het doen bent. In onze tabel lees je de exacte verschillen.

Toon de vergelijkingstabel ↓

Of bekijk deze tabel via de directe link

Ga de Apple Watch Series 6 kopen als…

…je de allernieuwste en snelste Apple Watch wil.

…je graag een blauwe of rode Apple Watch wil.

…het meten van het zuurstofgehalte in je bloed erg belangrijk is voor jou.

…je veel buiten sport en graag het always-on scherm gebruikt. De hogere helderheid zorgt ervoor dat je hem makkelijker kan aflezen.

…je het eerste de nieuwste functies wil. Met de U1-chip ben je klaar voor toekomstige functies.

Ga de Apple Watch Series 5 kopen als…

…je een goede deal vindt. Is dat niet zo, dan kun je beter voor de nieuwe Apple Watch Series 6 kiezen.

…je toch geen blauwe of rode Apple Watch wil en ook de andere verbeteringen voor jou niet van belang zijn. Maar kies er alleen voor als je een goede aanbieding vindt.

Lees meer in ons uitgebreide artikel met de verschillen tussen de Apple Watch Series 6 vs Apple Watch Series 5.

Bekijk ook Apple Watch Series 6 vs Apple Watch Series 5: hoe groot is de upgrade? De Apple Watch Series 6 is weer een stapje beter dan de Apple Watch Series 5. Maar hoe groot is die upgrade nou? We vergelijken de Apple Watch Series 6 vs Apple Watch Series 5 en kijken naar de specs, design en meer.

Vergelijking Apple Watch SE en en Apple Watch Series 3

De twee meest betaalbare modellen hebben heel veel verschillen. Het belangrijkste is dat de Apple Watch Series 3 nog het oude design heeft. Dat betekent dat het scherm kleiner is en de Apple Watch zelf wat hoekiger is. Ook ontbreken er veel sensoren, zoals het kompas en de verbeterde hartslagsensor. Bovendien heeft de Apple Watch SE een veel snellere chip en meer opslag, waardoor deze veel langer mee gaat. Wat ons betreft is de Apple Watch SE de betere keuze, ook al betaal je voor dit model €80 meer.

Toon de vergelijkingstabel ↓

Of bekijk deze tabel via de directe link

Lees meer in ons uitgebreide artikel over de verschillen tussen de Apple Watch SE en Apple Watch Series 3.

Bekijk ook Apple Watch SE vs Apple Watch Series 3 verschillen: welke kun je het beste kiezen? Als je niet het toptoestel van de Apple Watch hoeft, kun je kiezen uit twee opties: de Apple Watch SE en de Apple Watch Series 3. Welke is van de twee de beste keuze? Wat zijn de verschillen tussen de Apple Watch SE vs Apple Watch Series 3?

Vergelijking Apple Watch Series 5 en Apple Watch Series 4

De Apple Watch Series 5 is het model uit september 2020. Als je deze naast de Apple Watch Series 4 legt, zie je nauwelijks een verschil. Het scherm, de behuizing en de formaten zijn exact hetzelfde als de vernieuwde Series 4 uit 2018. De vernieuwing zit hem vooral aan de binnenkant: het nieuwe always-on scherm, het kompas en de extra opslagruimte.

De Apple Watch Series 5 is het eerste model met een scherm dat altijd aan staat. Als je niet naar het scherm kijkt, gaat deze naar een energiezuinige stand. Je kan dan nog steeds de tijd aflezen, maar het scherm wordt wel gedimd. Dit komt van pas als je druk aan het sporten bent en het scherm niet aanspringt als je je pols draait. Apple gebruikt hiervoor een nieuwe techniek in het scherm, dat ervoor zorgt dat de refresh-rate niet mer 60Hz maar slechts 1Hz is. Het scherm wordt dan één keer per seconde ververst. Complicaties staan in een soort slaapstand, maar alles is wel direct af te lezen. De wijzerplaat past zich zo aan, dat deze zo weinig mogelijk energie verbruikt.

Verder zit er een ingebouwd kompas in, waarmee je direct kan navigeren vanaf je horloge. In Apple Kaarten zie je duidelijker welke kant je op moet lopen en met de Kompas-app bekijk je allerlei nuttige extra informatie, zoals hoogtegraad en breedtegraad. Apple heeft ook de opslagruimte een boost gegeven van 16GB naar 32GB, waardoor je dus meer muziek, podcasts, ebooks en apps op kan slaan en overal met je mee kan nemen.

Andere functies zoals de ECG, de klikbare Digital Crown, het meer ronde design en de kleuren van de kast zijn ongewijzigd gebleven. Wel is er een nieuwe titanium versie en is keramiek weer terug, maar deze materialen zijn alleen beschikbaar voor de 4G-uitvoeringen. Deze zijn momenteel nog niet in Nederland beschikbaar.

Toon de vergelijkingstabel ↓

Dit zijn de belangrijkste verschillen tussen de Apple Watch Series 5 en Apple Watch Series 4:

De Apple Watch Series 5 heeft een always-on scherm: het scherm staat altijd aan, ook als je er niet naar kijkt.

Apple Watch Series 5 heeft een ingebouwd kompas, die aangeeft in welke richting je kijkt.

Apple Watch Series 5 heeft 32GB opslagruimte, in plaats van 16GB.

Verschillen Apple Watch Series 3 en Apple Watch Series 1 en 2

De Apple Watch Series 1 en 2 komen uit 2016. Veruit het grootste en belangrijkste verschil is dat de Apple Watch Series 1 geen GPS-chip heeft. De Apple Watch Series 1 kan je locatie dus niet ophalen zonder dat er een gekoppelde iPhone in de buurt is. Hierdoor is de Apple Watch Series 1 wat minder geschikt om mee te sporten. De Apple Watch Series 2 heeft dat wel.

Los van het ontbreken van de GPS-chip in de Apple Watch Series 1, is het model nagenoeg hetzelfde als de Apple Watch Series 2. De ingebouwde processor is even snel en ook de ingebouwde sensoren zijn hetzelfde. Let er wel op dat de Apple Watch Series 1 alleen met een aluminium kast uitgebracht is.

Dit zijn in het kort de belangrijkste verschillen tussen de Apple Watch Series 3 en Series 1 en 2:

De Apple Watch Series 3 en 2 hebben een GPS-chip voor het bijhouden van je locatie, de Series 1 heeft dat niet.

De Apple Watch Series 3 heeft een snellere S3-chip, de Series 1 een S1P dual-coreprocessor (met dezelfde snelheid als de S2-chip in de Series 2).

De Apple Watch Series 3 heeft een helderder scherm dan de Series 1 en Series 2, waardoor hij beter geschikt is voor buiten.

De Apple Watch Series 3 is geschikt voor zwemmen, de Series 1 en 2 zijn spatwaterdicht.

De Apple Watch Series 3 is er ook in een speciale Apple Watch Nike+-uitvoering.

Verschillen oudere modellen

Het heeft verder geen zin om de oudere Apple Watch te vergelijken, omdat deze modellen niet meer verkrijgbaar zijn of weinig van elkaar verschillen. De originele Apple Watch is al sinds 2016 niet meer verkrijgbaar en de software wordt voor dit model inmiddels ook niet meer geüpdatet. Wil je toch een goedkopere Apple Watch, dan kun je beter kijken naar de Series 3. Deze heeft nagenoeg hetzelfde design als de originele modellen, maar dan met een flink aantal verbeteringen.

Vergelijk de Apple Watch met onze keuzehulp

Nu je weet wat de belangrijkste verschillen zijn tussen de Apple Watch Series 6, SE, 5, 4, 3, 2 en 1, heb je wellicht een beter idee welke Apple Watch het beste bij je past. Wil je in het kort de Apple Watch vergelijken die helpen bij je keuze, dan geven we je hieronder nog een duwtje in de goede richting.

Ga de Apple Watch Series 6 kopen als…

…je de allernieuwste Apple Watch wil hebben.

…je de snelste Apple Watch wil hebben.

…je graag het zuurstofgehalte in je bloed wil meten.

…je graag een blauwe of rode Apple Watch wil.

…je vaak buiten sport en het always-on scherm gebruikt. Deze is op dit model 2,5x helderder.

Ga de Apple Watch SE kopen als…

…je niet teveel geld uit wil geven, maar wel één van de nieuwste modellen wil.

…je alleen de belangrijkste functies wil, zoals de hartslagsensor, bewegingssensor en meer.

…je wel het moderne design wil.

…je de Apple Watch alleen wil gebruiken voor workouts, meldingen, apps en meer.

Bekijk ook Apple Watch SE aangekondigd: Apple's betaalbare smartwatch voor instappers Apple heeft een betaalbaar instapmodel van de Apple Watch aangekondigd, de Apple Watch SE. Dit is de voordelige vervanger van de Series 5 en is een betaalbaar alternatief voor andere smartwatches.

Ga de Apple Watch Series 5 kopen als…

…je een goede deal vindt. Dit model is alleen de moeite waard als je een aantrekkelijke aanbieding vindt.

…de kleur van de Apple Watch voor jou niet zo uitmaakt en ook de nieuwe functies overbodig zijn.

Bekijk ook Apple Watch Series 5: alles over de Apple Watch van 2019 De Apple Watch Series 5 is de smartwatch die Apple in 2019 uitbracht. Dit nieuwe model heeft diverse verbeteringen, waaronder een always-on display en een ingebouwd kompas. Je leest hier alles over de nieuwe functies, design en meer van de nieuwe Apple Watch!

Ga de Apple Watch Series 3 kopen als..

…je de goedkoopste Apple Watch wil die nog bij Apple verkrijgbaar is.

…je een kleiner scherm wil.

…je geen ECG wil maken en geen valdetectie hoeft.

…je alleen meldingen wil ontvangen, activiteiten en workouts bij wil houden en muziek wil luisteren.

Bekijk ook Apple Watch Series 3: specificaties, functies, deals en meer De Apple Watch Series 3 is de smartwatch die Apple in 2017 heeft geïntroduceerd. De Series 3 is nog steeds verkrijgbaar als instapmodel voor mensen die een slim horloge met apps willen hebben om te profiteren van alle voordelen van een Apple Watch, maar voor een vriendelijke prijs. Lees hier alle nieuwe functies, prijs en beschikbaarheid.

Hieronder vind je de actuele prijzen van de huidige modellen:

Nederlandse prijzen Apple Watch Series 6:

Bekijk de Apple Watch Series 6:

Apple Watch Series 6 in 40mm

Apple Watch Series 6 in 44mm

Nederlandse prijzen Apple Watch SE:

Bekijk de Apple Watch SE:

Apple Watch SE in 40mm

Apple Watch SE in 44mm