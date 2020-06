Meer bedrijven protesteren tegen App Store-kosten

Nadat de maker van de Hey-app in opstand kwam tegen de 30% die aan Apple moet worden afgedragen, sluiten meer bedrijven zich aan bij het protest. Zo hebben Epic Games en het moederbedrijf van Tinder ook geen zin meer in een royale afdracht.

Apple staat onder kritiek, nadat eerder al bekend werd dat de Europese Commissie onderzoek gaat doen naar handelspraktijken in de App Store. Nu hebben ook Fortnite-uitgever Epic Games en Match Group zich afkeurend uitgelaten. Match Group is het moederbedrijf dan de dating-app Tinder en de app Hinge. Directeur Tim Sweeney van Epic Games vindt dat er een gelijk speelveld moet zijn, waarbij gebruikers ook apps uit andere bronnen moeten kunnen installeren.



Verder vindt Sweeney dat ontwikkelaars zelf moeten kunnen kiezen of ze betalingen via de App Store laten verlopen of via een ander kanaal. Wat de betrokkenen steekt is dat bedrijven als Netflix wel hun abonnees buiten de App Store om mogen werven en ook betalingen zelf kunnen afhandelen.

Bij Tinder kunnen gebruikers upgraden naar premium-functies, waarbij 30% wordt afgedragen. In Fortnite kun je items kopen in de game, waarbij ook 30% naar Apple gaat. Maar als je een ritje boekt met Uber of een appartement huurt via Airbnb hoeft er niets afgedragen te worden. Streamingdiensten zoals Amazon Prime Video hebben een deal met Apple gesloten, waarbij ze niets hoeven af te dragen bij een losse aankoop zoals een film of tv-show.

Match Groep vindt dat Apple willekeurig beleid hanteert door sommige apps die mogelijkheid wel te geven en andere niet: “Apple is een partner, maar ook een dominant platform, wiens acties de meerderheid van de consumenten dwingen om meer te betalen voor third-party apps die Apple willekeurig ‘digitale diensten’ noemt.”

De EU is twee onderzoeken naar Apple begonnen, waarvan eentje kijkt naar het feit dat er 30 procent van de omzet uit in-app aankopen wordt afgeroomd. Spotify claimt al langer dat Apple de App Store gebruikt om innovatie tegen te houden en consumenten minder keuze geeft.

Apple: ‘Bedrijven willen free ride’

Meer bedrijven willen zich nu aansluiten bij een antitrust-zaak tegen Apple, die bij de EU is ingediend. Zo heeft Rakuten zich in de strijd gemengd: zij vinden dat het niet eerlijk is dat Apple 30% van de inkomsten uit de Kobo-ebooks afroomt, terwijl ondertussen de eigen Apple Boeken-dienst hevig wordt gepromoot onder gebruikers.

Een woordvoerder van Apple heeft ook gereageerd en zei: