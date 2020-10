Alles over de iPhone 12 mini

In 2020 heeft Apple weer een reeks nieuwe iPhones gepland. Naast de reeds beschikbare iPhone SE 2020 werkt Apple ook aan een compleet nieuwe reeks toestellen voor de iPhone 12-serie. De standaard iPhone 12 krijgt dit jaar een kleinere variant: de iPhone 12 mini. Deze is voorzien van een 5,4-inch scherm en is bedoeld als instapmodel voor mensen die wel de nieuwste techniek willen, maar ook een klein scherm. In dit artikel praten je bij over de iPhone 12 mini!



iPhone 12 mini in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de iPhone 12 mini:

Kleinere opvolger van de iPhone 11 uit 2019

Instapmodel in nieuw 5,4-inch formaat

Behuizing van nieuw type materiaal

Design grijpt terug op iPhone 4 en is wat hoekiger

Twee cameralenzen aan de achterkant

Aankondiging op 13 oktober 2020

Release in het vierde kwartaal van 2020

Vanafprijs €809

iPhone 12 en iPhone 12 mini zijn verkrijgbaar als 64-GB, 128-GB en 256-GB model in blauw, groen, zwart, wit en PRODUCT(RED), vanaf respectievelijk €909 en €809.

De iPhone 12 gaat vanaf vrijdag 16 oktober om 14:00 uur in pre-order en het device is verkrijgbaar vanaf vrijdag 23 oktober. De iPhone 12 mini kan vanaf vrijdag 6 november om 14:00 uur worden besteld en is verkrijgbaar vanaf vrijdag 13 november.

De iPhone 12 mini is voorzien van een 5,4-inch scherm en is in vijf kleuren verkrijgbaar. Het is de kleinere variant van de iPhone 12, die vandaag ook werd aangekondigd. Het is kleiner en lichter dan de iPhone 12, die vandaag ook werd aangekondigd. De voorkant bestaat bijna volledig uit scherm, met een smallere schermrand en een lichtere behuizing. Wel is er nog steeds een notch aanwezig.

De functies zijn identiek aan de iPhone 12, maar dan in een kleinere verpakking. Je kunt kiezen uit drie opslagcapaciteiten, met een prijs vanaf $699.

Het toestel heeft een dubbele camera: een groothoek en een 120 graden ultragroothoek. De telefotolens ontbreekt. Wel heb je de beschikking over Night Mode en Deep Fusion. Uiteraard zit er ook 5G in.

Je krijgt bij dit model geen stroomadapter en oordopjes. Er zit alleen een USB-C-naar-Lighting-kabel in de doos. Verder werkt het met MagSafe, de nieuwe magnetische oplader.