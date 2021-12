Alles over de Apple Watch SE 2022

De eerste Apple Watch SE verscheen in 2020 en maakte de belangrijkste functies van de Apple Watch toegankelijk voor een betaalbare prijs en een modern design. Voor veel gebruikers is de Apple Watch SE meer dan voldoende, ook anno nu. Maar toch lijkt het erop dat Apple in 2022 met een nieuwe Apple Watch SE komt, zo voorspellen betrouwbare bronnen. In dit artikel lees je wat wij van de Apple Watch SE 2022 (ook wel Apple Watch SE 2) verwachten en welke geruchten er nu zijn.

Apple Watch SE 2022 in het kort

Dit zijn de belangrijkste verwachtingen van de Apple Watch SE 2022:

Opvolger van de Apple Watch SE uit 2020.

Betaalbaardere Apple Watch met minder geavanceerde functies.

Nieuwere chip

Mogelijk twee nieuwe formaten

Beschikbaar in aluminium in meerdere kleuren

Verwachte prijs vanaf €299,-

Geplande release in najaar 2022

#1 Design Apple Watch SE 2022

We verwachten dat Apple het design van de Apple Watch SE 2022 grotendeels gelijk houdt met het huidige model. Dat betekent dus afgeronde randen in een rechthoekige vorm. Er komt dus geen ronde Apple Watch SE. De Apple Watch SE 2022 zal beschikbaar komen in aluminium. Dit materiaal heeft Apple tot op heden voor elke Apple Watch gebruikt. Het is stevig, relatief goedkoop en is daarom uitermate geschikt voor de nieuwe Apple Watch SE.

Waar voor de Apple Watch Series 8 mogelijk een heel nieuw ontwerp gepland is, hoef je dat bij de Apple Watch SE 2022 niet te verwachten. Apple’s SE-producten staan erom bekend om een traditioneel design te gebruiken met een up-to-date chip en functies. Qua kleuren denken we dat Apple voor de traditionele kleuren zilver, spacegrijs en goud kiest. Inmiddels zijn dit kleuren die je alleen bij deze Apple Watch-serie vindt.

#2 Scherm van Apple Watch SE 2022

Over het scherm in de nieuwe Apple Watch SE is nog niets bekend. Maar Apple kan twee dingen doen: hetzelfde display gebruiken als in de huidige Apple Watch SE of hetzelfde grotere scherm van de Apple Watch Series 7. Wij denken dat Apple kiest voor de eerste optie. Daarmee blijft er een duidelijk onderscheid tussen de normale, grotere Apple Watch en de betaalbaardere Apple Watch SE. Bovendien is dit formaat voor veel mensen meer dan voldoende.

Dat betekent dat het OLED-scherm van de Apple Watch SE 2022 iets dikkere randen heeft dan de Apple Watch Series 7, maar wel gelijk als bij de huidige Apple Watch SE. Een andere functie die Apple toe kan voegen als verbetering ten opzichte van de vorige Apple Watch SE, is een always-on display. Er zijn nog geen geruchten over geweest, maar dit is voor Apple zeker een mogelijkheid om toe te voegen.

#3 Twee formaten voor nieuwe Apple Watch SE 2

De Apple Watch SE 2 komt hoogstwaarschijnlijk weer in twee formaten: 40mm en 44mm. Dat is ongewijzigd ten opzichte van de huidige Apple Watch SE. Doordat Apple hoogstwaarschijnlijk hetzelfde schermformaat hanteert als de voorganger, zal er aan de formaten dus ook niets veranderd worden. Ook de andere afmetingen zoals de dikte blijven waarschijnlijk gelijk. Het goede nieuws is dat je bestaande bandjes gebruikt kunnen blijven worden. Ook de nieuwe bandjes voor de 41mm en 45mm Apple Watch-modellen zullen blijven passen op de 40mm en 44mm Apple Watch SE 2.

#4 Specificaties Apple Watch SE 2022

De huidige Apple Watch SE heeft een S5-chip en de verwachting is dat deze een upgrade krijgt. De nieuwe Apple Watch SE krijgt minimaal een S6-chip, maar het zou ons ook niets verbazen als Apple er een S7-chip of misschien zelfs de aankomende S8-chip in doet. De S8-chip vinden we in de aankomende Apple Watch Series 8. Naast een snellere S-chip denken we ook dat Apple er een U1-chip in doet, waarmee Ultra-Wideband mogelijk wordt. Dit wordt nu nog alleen gebruikt voor Apple’s Carkeys.

Verder denken we dat de Apple Watch SE 2 een betere wifi-verbinding krijgt dankzij de toevoeging van 5Ghz. Ook de batterij wordt mogelijk beter. Hoewel de accuduur gelijk blijft, kan Apple er ondersteuning voor snelladen in stoppen, net als in de huidige Apple Watch Series 7.

#5 Nieuwe functies voor de Apple Watch SE 2

Op het gebied van functies verwachten we voor de Apple Watch SE 2 wel wat nieuwe mogelijkheden. Het zullen vooral verbeteringen zijn die zijn achtergelaten op de eerste Apple Watch SE, maar wel in nieuwere modellen zitten. Denk aan de ECG-functie of misschien zelfs de saturatiemeter. Deze functies zijn inmiddels al meerdere jaren in gebruik en daardoor voor Apple ook goedkoper om te maken. De ECG-sensor verscheen voor het eerst in 2018, terwijl de saturatiemeter in 2020 zijn opwachting maakte. De ECG-app heeft daardoor de meeste kans om de overstap te maken naar de Apple Watch SE 2.

Andere nieuwe gezondheidsfuncties hoef je niet te verwachten, omdat Apple dit voor de nieuwe Apple Watch Series 8 houdt. Daarin komt mogelijk een temperatuursensor en een bloedglucosemeter. Omdat dit belangrijke geavanceerde gezondheidsfuncties zijn, denken we dat deze voorbehouden zijn aan alleen de allernieuwste en duurste modellen.

Alle overige functies zoals het kompas, de always-on hoogtemeter, waterbestendigheid en de optische hartslagsensor zullen behouden blijven. Je kunt de Apple Watch SE 2 daardoor blijven gebruiken als activiteitentracker. Er komt zowel een versie met en zonder Cellular-verbinding, ook in Nederland.

#6 Verwachte prijs Apple Watch SE 2022

De verwachte prijs van de Apple Watch SE 2022 zal niet veel verschillen of misschien gelijk zijn met die van de huidige Apple Watch SE. We verwachten daarom deze prijzen:

GPS-versie

GPS + Cellular-versie:

#7 Mogelijke release Apple Watch SE 2022

Als de geruchten kloppen en Apple in 2022 echt een nieuwe Apple Watch SE gaat uitbrengen, denken we dat de release van de Apple Watch SE 2 gepland staat voor september of oktober 2022. Apple brengt de nieuwe Apple Watch-modellen altijd in september of oktober uit en dat zal in 2022 niet anders zijn. Er komt dus geen nieuw model in het voorjaar, zoals bij de iPhone SE 2022 wel het geval is.

In 2022 zou Apple drie Apple Watches in 2022 uit willen brengen. Naast deze nieuwe Apple Watch SE gaat het ook om de Apple Watch Series 8 en een nieuwe ‘rugged’ sportversie van de Apple Watch.

