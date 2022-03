iPhone SE 2022 met abonnement

De iPhone SE 2022 is een aantrekkelijk toestel als je huidige iPhone geen updates meer krijgt of als je een nieuwe gebruiker bent. Stap je over dan een Android-smartphone naar de iPhone, dan is een iPhone SE 2022 een prima keuze. Maar ook als je nu een iPhone 7 of iPhone 8 hebt kan het interessant zijn om eens naar een iPhone SE 2022 met abonnement te kijken. De aankoopprijs ligt voor Apple-begrippen relatief laag en bij een provider kun je de aankoopkosten over een wat langere periode uitspreiden. Daarmee wordt een iPhone voor bijna iedereen betaalbaar.

Waarom een iPhone SE 2022 met abonnement? Vooral omdat je daarmee de allernieuwste smartphone van Apple hebt, die nog heel lang updates krijgt en toch heel erg betaalbaar is. Alle providers hebben de nieuwste iPhone SE in hun assortiment:

De iPhone SE 2022: met abonnement goedkoper dan los Bij KPN: €480,-

Bij Vodafone: €480,-

Bij T-Mobile: €480,-

Bij Tele2: €480,- Wist je dat je goedkoper uit bent als je je iPhone SE 2022 bij een provider aanschaft? De losse toestelprijs bij Apple en andere winkels bedraagt momenteel €529,- voor het basismodel. Bij providers betaal je veel minder: Het maakt daarbij niet uit of je je toestel in één keer afbetaalt of de afbetaling over twee jaar uitsmeert: je betaalt altijd €480,- en dat is €50,- dan bij losse aanschaf. De voorwaarde is natuurlijk wel dat je een abonnement erbij afsluit, maar ben je aan verlenging toe of is het tijd om naar een andere provider over te stappen, dan is dit een ideaal moment.



Toch geen langdurig abonnement nodig? Dan kun je nog meer besparen door gebruik te maken van dit Tele2-trucje.

Bekijk ook Zo haal je de iPhone 13 nu al met een paar tientjes korting in huis Via Tele2 kun je de nieuwste iPhones met een leuke korting aanschaffen. Je betaalt minder dan de adviesprijs als je een (volledig legaal) trucje toepast om korting te krijgen. Bovendien krijg je 3 maanden Apple TV+ gratis.

iPhone SE 2022 abonnement in Nederland

Ben je toe aan een nieuwe iPhone en wil je graag de iPhone SE 2022? Hieronder zie je binnenkort de bundels die je bij de providers kunt vinden, waarbij we het hebben uitgesplitst naar 64GB, 128GB en 256GB.

Wil je niet te veel betalen, dan is de iPhone SE 2022 echt iets voor jou. Je bepaalt zelf of je een losse iPhone SE 2022 neemt of een abonnement afsluit. Via een provider betaal je een vast maandbedrag per toestel en dat kan handig zijn voor mensen die zicht willen houden op hun maandelijkse kosten. Ook goed om te weten: over 2 jaar gerekend ben je met een abonnement vaak goedkoper uit dan wanneer je zelf een los toestel had gekocht.

Abonnementen met 64GB iPhone SE

Een iPhone met 64GB opslag kan een prima keuze zijn als je je toestel op een normale manier gebruikt. Muziek en films kun je gewoon streamen via je wifi-netwerk thuis, dus je hoeft niet vele gigabytes aan content mee te nemen. Als je iCloud hebt, kun je daar je foto’s opslaan. De iPhone kan automatisch je opslag optimaliseren. Je kunt via Instellingen > Algemeen iPhone-opslag makkelijk zien hoeveel opslagruimte je nu nodig hebt en misschien blijkt daar wel uit dat 64GB voor jou prima te doen is. Zo niet, blader dan verder naar de toestellen met 128GB opslag.

Abonnementen met 128GB iPhone SE

Gebruik je je iPhone intensief en maak je veel foto’s en video’s, dan kan het verstandiger zijn om voor 128GB te kiezen. Daarmee ben je voorbereid op de toekomst en dat geeft een zekerder gevoel als je van plan bent om dit toestel heel lang te gebruiken, bijvoorbeeld een jaar of drie tot vijf.

Abonnementen met 256GB iPhone SE

Er zullen niet zoveel mensen zijn die een iPhone met 256GB opslag nodig hebben, maar wil je gewoon het beste, of wil je films en series het liefst allemaal offline bij de hand hebben, dan kan het zin hebben om voor 256GB opslag te kiezen. Je zou in dat geval ook kunnen kiezen voor meer iCloud-opslag.

Van alle toestellen die momenteel verkrijgbaar zijn is de iPhone SE 2022 de goedkoopste. Zoek je een nog compacter toestel, dan kun je ook een iPhone 12 mini kopen. Dit toestel is verkrijgbaar in meerdere kleuren en heeft een Face ID, MagSafe en een scherm met smallere randen.

iPhone SE 2022 kopen

Je kunt de nieuwe iPhone SE 2022 kopen bij alle providers, telecomwinkels en bij Apple zelf. Check ook bij welke andere winkels je terecht kan. Lees meer in ons artikel over de iPhone SE 2022 prijzen.

iPhone SE 2022 met abonnement bestellen

Bekijk ook onze iPhone aanbiedingen

iPhone SE 2022 los bestellen

Bestellen bij BCC

Bestellen bij Bol.com

Bestellen bij Belsimpel.nl

Bestellen bij Mobiel.nl

Bestellen bij Mediamarkt

Bestellen bij Amac

Bestellen bij YourMacStore

Bestellen bij Coolblue

iPhone SE 2022 bij providers

Je kunt terecht bij deze winkels en aanbieders:

Alle Nederlandse providers bieden de iPhone SE 2022 met abonnement aan, zodat je goed de kosten kunt vergelijken. Daarnaast kun je bij winkelketens zoals MediaMarkt, Coolblue en diverse telecomwinkels terecht, die niet alleen losse toestellen verkopen maar je ook kunnen helpen aan een abonnement. Online afsluiten kost weinig moeite en meestal krijg je de volgende dag al je toestel geleverd.

Sommige Nederlandse providers hebben naast de iPhone SE 2022 abonnementen vaak ook nog de iPhone XR met abonnement. Maar wil je de snelste processor en betere foto’s maken met de dubbele camera, dan ben je met de SE van 2022 beter af.

iPhone SE 2022 abonnement of niet?

Kies je voor een iPhone SE 2022 met vast contract of heb je liever een losse iPhone SE 2022 in combinatie met een sim only abonnement? Het ligt er maar net aan wat jij het prettigst vindt en wat je budget is. Bij een iPhone-abonnement heb je een vast maandbedrag en wordt de aankoop wat meer gespreid over de hele periode van het contract. Met onze iPhone-prijsvergelijker vind je de beste aanbieding die binnen jouw budget past.

Wil je liever een losse iPhone SE 2022 kopen, dan moet je rekening houden met de volgende losse toestelprijzen:

Bekijk ook ons overzicht voor het goedkoopste iPhone abonnement of ons overzicht met alle iPhone-aanbiedingen als je op zoek bent naar een koopje.

Waarop letten bij een iPhone SE 2022 abonnement?

Kies je voor de iPhone SE 2022, dan is het de moeite waard om je goed te verdiepen in de geschikte abonnementen. Providers hebben regelmatig acties of geven extra MB’s bij hun databundels. Je kunt bij je provider ook kijken of er combivoordeel te halen is. KPN, Vodafone en T-Mobile geven je leuke extra’s als je naast een internet- en tv-bundel ook een telefoonabonnement afsluit. Soms het betekent het extra korting, gratis onderling bellen, extra MB’s of extra zenderpakketten.

De iPhone SE 2022 heeft een kleiner scherm dan de andere modellen en is daarom vooral ideaal voor mensen die een compact toestel zoeken die nog goed in je broekzak past. We raden je aan om te kiezen voor een provider met een goed dekkend 4G-netwerk. Wat de databundel betreft is dit afhankelijk van je gebruik maar veel mensen kiezen tegenwoordig voor 10GB of meer. Zo loop je nooit tegen verrassingen aan. Mocht je je iPhone SE 2022 abonnement toch iets te zuinig hebben gekozen, dan kun je bij alle providers nog tijdens de looptijd van je contract overstappen naar een grotere databundel.

Zoek je een goede aanbieding, dan kun je ook eens kijken bij budgetproviders zoals Simyo, Ben, Simpel en Hollandsnieuwe.

Bekijk ook iPhone kopen in Nederland: prijzen, abonnementen en simlockvrij Alles over de Apple iPhone kopen in Nederland. Van voordelige iPhone-abonnementen tot leuke deals met sim only: als je een nieuwe iPhone zoekt vind je hier alle tips.