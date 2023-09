iPhone 15 Pro Max met abonnement

Wil je een iPhone 15 Pro Max met abonnement? Dat kan vanaf nu, want de providers hebben hun tarieven bekendgemaakt. Daardoor kun je goed de verschillende bundels en maandprijzen vergelijken. De supergrote iPhone 15 Pro Max is hét toptoestel van 2023 en heeft een groot scherm, een grote batterij en de beste camerafuncties met een zoombereik van 5x. Met een iPhone 15 Pro Max met abonnement zit je goed als je echt álle functies wilt en de kosten over een wat langere periode wil uitspreiden.

iPhone 15 Pro Max abonnement in Nederland

Ben je toe aan een nieuwe iPhone en wil je het beste wat er momenteel te krijgen is? Dan heeft Apple de iPhone 15 Pro Max, met 6,7-inch scherm en verbeterde camera. Je bepaalt zelf of je een losse iPhone 15 Pro Max neemt, of een toestel met abonnement. Via een provider betaal je een vast maandbedrag per toestel en dat kan handig zijn voor mensen die zicht willen houden op hun maandelijkse uitgaven.

Een toestel met abonnement pakt vaak goedkoper uit omdat de kosten voor het toestel lager liggen dan bij Apple. Dat lijkt ongelooflijk, maar het is echt zo. Zeker bij de wat duurdere toestellen kun je gemakkelijk honderd euro besparen ten opzichte van de adviesprijs bij de Apple Store. Dit vereist natuurlijk wel dat je een abonnement bij je favoriete provider afsluit, maar die had je toch al nodig. Alle providers hanteren dezelfde toestelprijs. Wil je BKR-registratie voorkomen, dan kun je een deel van het aankoopbedrag alvast betalen zodat je onder de 250 euro blijft.

iPhone 15 Pro Max bij providers

De Nederlandse abonnementen voor de iPhone 15 Pro Max zijn inmiddels bekend, zodat je goed je keuze kunt maken.

Hier zie je de toestelprijzen bij Apple ten opzichte van de drie grootste providers:

Je bent dus bij de providers goedkoper uit!

Vind je dit toestel te groot? Kijk dan eens naar de kleinere variant met 6,1-inch scherm, de iPhone 15 Pro met abonnement.

Bekijk ook iPhone 15 Pro met abonnement: dit zijn de beste deals Zoek je een iPhone 15 Pro abonnement bij de Nederlandse providers? Check dan hier de databundels, acties en de beste aanbiedingen. Of lees ons koopadvies voor een iPhone 15 Pro met abonnement. Zo vind je precies de bundel die bij jou past.

iPhone 15 Pro Max abonnement of niet?

Kies je voor een iPhone 15 Pro Max met vast contract of heb je liever een losse iPhone 15 Pro Max in combinatie met een sim only abonnement? Dit is afhankelijk van jouw persoonlijke voorkeur en omstandigheden. Ook je budget en de financiële buffers die je hebt, spelen daarbij mee.

Bij een iPhone 15 Pro Max abonnement heb je een vast maandbedrag en wordt de aankoop wat meer gespreid over de hele looptijd van het contract. Je houdt dan meer geld over voor leuke dingen en bent niet meteen honderden euro’s kwijt voor je nieuwe toestel. Dit kan de beste oplossing zijn als je nu geen geld achter de hand hebt, maar wel elke aan salaris binnenkrijgt. Omdat het om relatief kleine bedragen per maand gaat, merk je er niet zoveel van. In onze iPhone-prijsvergelijker vind je de beste aanbieding die binnen jouw budget past.

Wil je liever een losse iPhone 15 Pro Max kopen, dan zul je dit bedrag in één keer moeten betalen. Het is onverstandig om geld te lenen voor aanschaf van een losse iPhone, want voor dergelijke kortlopende leningen betaal je vaak een forse rente. In dat geval is het verstandiger om via de provider het toestel aan te schaffen, want daar betaal je geen rente of andere bijkomende kosten. Bij de providers maakt het namelijk niet uit of je je toestel in één keer afbetaalt of in 24 maandelijkse termijnen. Het bedrag voor het toestel is altijd hetzelfde.

Bekijk ook ons overzicht voor het goedkoopste iPhone abonnement of ons overzicht met alle iPhone-aanbiedingen als je op zoek bent naar een koopje – al moet je er natuurlijk wel rekening mee houden dat dit geen budgetmodel is.

Waarop letten bij een iPhone 15 Pro Max abonnement?

Kies je voor de iPhone 15 Pro Max, dan loont het de moeite om je goed te verdiepen in de geschikte abonnementen. Providers organiseren regelmatig kortingsacties of geven extra MB’s bij hun databundels. Je kunt bij je provider vaak ook combinatievoordeel halen. KPN, Vodafone en T-Mobile geven je leuke extra’s als je naast een internet- en tv-bundel ook een telefoonabonnement afsluit. Soms betekent het extra korting, gratis onderling bellen, een verdubbeling van de databundel of extra zenderpakketten. Laat dit voordeel niet liggen, want je hoeft er niets voor te doen! Je kunt ook overwegen om alles naar één aanbieder over te zetten, zodat je een beter overzicht hebt en ook nog wat korting meepakt.

De iPhone 15 Pro Max heeft een 6,7-inch scherm en dat is een ideaal formaat als je graag films en series kijkt. Om al die content te streamen heb je ook een wat grotere databundel nodig, zodat je onderweg kunt blijven kijken. We raden je aan om te kiezen voor een provider met een goed dekkend 4G- en 5G-netwerk in jouw regio, in combinatie met een wat grotere databundel vanaf 20GB. Zo loop je nooit tegen verrassingen en extra kosten aan. Mocht je het abonnement bij de iPhone 15 Pro Max toch iets te krap hebben gekozen, dan kun je bij de meeste providers gewoon tijdens de looptijd overstappen naar een grotere databundel.

Twijfel je over de bundel die je nodig hebt? Pak dan eens wat oude facturen erbij om te zien hoeveel je maandelijks nodig hebt. Je krijgt dan een goede indruk wat voor jou het meest ideaal is. Dat kan een onbeperkt abonnement zijn, maar als je aan 10GB genoeg hebt is het onzin om een veel te grote bundel af te sluiten.

Heb je nog niet je keuze kunnen maken? Kijk dan eens in ons artikel iPhone kopen om een

indruk te krijgen welke toestellen het best bij jou passen.

Bekijk ook iPhone kopen in Nederland: prijzen, abonnementen en simlockvrij Alles over de Apple iPhone kopen in Nederland. Van voordelige iPhone-abonnementen tot leuke deals met sim only: als je een nieuwe iPhone zoekt vind je hier alle tips.