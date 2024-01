De huidige iPad Pro verscheen alweer in 2022, dus het is alweer bijna twee jaar geleden dat Apple voor het laatst een nieuw model uitbracht. Betekent het dat de nieuwe versie in het vooruitzicht ligt? Jazeker, want er zijn al maanden aanhoudende geruchten over een nieuwe iPad Pro. Sterker nog: de nieuwe iPad Pro 2024 verschijnt mogelijk al binnen enkele maanden. Maar wat zit daar dan in? Welke functies zijn nieuw en wat wordt er nog meer aangepast? Op deze overzichtspagina lees je alles wat we weten over de aankomende iPad Pro 2024.

iPad Pro 2024 in het kort

Dit zijn de belangrijkste verwachtingen van de iPad Pro 2024:

Opvolger van iPad Pro 2022

Twee formaten: 11- en 13-inch

Snellere M3-chip

Vernieuwd design

Nieuw OLED-display

Mogelijk met draadloos opladen

Werkt met Apple Pencil en vernieuwd Magic Keyboard

Verwachte release in voorjaar 2024

Verwachte prijs: vanaf €1.069,-

#1 Design iPad Pro 2024

Apple gebruikt momenteel al sinds 2018 hetzelfde ontwerp. Hoewel wij vinden dat de hedendaagse iPads er nog steeds modern uit zien, gaan er sterkte geruchten dat het ontwerp aangepast wordt. Jaren geleden was er al eens een gerucht dat de iPad Pro een glazen achterkant krijgt, vergelijkbaar met de iPhones. Of dit er ook echt gaat komen, is echter nog maar de vraag. Een glazen achterkant is een stuk kwetsbaarder voor breuken, zeker bij zo’n groot oppervlak als de iPad. Apple zou ook voor wat minder drastische veranderingen kunnen kiezen, zoals een behuizing die wat meer weg heeft van de nieuwste iPhones. Of Apple dan ook voor titanium gaat kiezen zoals bij de iPhone 15 Pro, is dan nog maar de vraag.

Wat ons betreft mag Apple ook qua kleurtjes wel eens wat nieuws proberen. Spacegrijs en zilver kennen we nu wel. De voortekenen zijn wat dat betreft wel gunstig: bij de MacBook Pro’s heeft Apple in 2023 ook de kleur spacegrijs vervangen door het veel donkerdere spacezwart. Dat zien we voor de iPad Pro 2024 ook wel zitten.

#2 Scherm iPad Pro 2024

Apple gaat naar verwachting weer twee formaten uitbrengen. Maar hier gaat wel wat veranderen. De kleinste versie behoudt zijn formaat van 11-inch, maar de 12,9-inch versie zou iets groter worden. Er wordt gesproken over 13-inch. Dit is slechts een fractie groter, dus het is nog maar de vraag of je daar in de praktijk iets van gaat merken.

Maar op het gebied van scherm gaat er nog wel wat anders veranderen. Apple gaat volgens bronnen voor het eerst een OLED-scherm in de iPad stoppen. Daarmee stapt de grootste iPad Pro dus af van miniLED en maakt de kleinere versie eindelijk de overstap naar een beter scherm. OLED zorgt voor diepere zwarttinten en betere kleuren. Lees ook ons artikel over OLED op de iPad.

Bekijk ook Wanneer krijgt de iPad een OLED-scherm? Dit zijn de nieuwste geruchten Apple zou volgens bronnen al een tijdje het plan hebben om iPads met OLED-scherm uit te brengen en er wordt nu zelfs al gesproken over de tweede generatie OLED-iPads. Welke iPads maken als eerste de overstap en wanneer kunnen we de eerste OLED-iPad verwachten? Hier zijn de nieuwste geruchten!

#3 Processor iPad Pro 2024

De iPad Pro heeft momenteel al een supersnelle M2-chip, die in 2022 voor het eerst geintroduceerd is. Maar inmiddels zijn we al aanbeland bij de M3-chip. Volgens de verwachtingen krijgt de nieuwe iPad Pro 2024 dan ook de snellere M3-chip. Dat zal vooral voor gaming voordelen opleveren, dankzij ondersteuning voor ray-tracing. De verwachting is dat games er mooier uit zien en dat ook eigengemaakte 3D-animaties qua belichting realistischer zijn. Je zal dus vooral op het gebied van graphics verbeteringen merken.

#4 Draadloos opladen naar iPad Pro

Er zijn geruchten dat de iPad Pro 2024 draadloos opladen of MagSafe krijgt. Draadloos opladen is momenteel nog alleen voorbehouden aan iPhones en AirPods, maar de iPad zou hier ook van kunnen profiteren. Hiervoor is dan wel ander materiaal voor de behuizing aan de achterkant nodig, omdat aluminium niet geschikt is voor draadloos opladen. Er werd wel gespeculeerd dat het Apple-logo van glas is en dat daar het contactpunt voor draadloos opladen komt. MagSafe lijkt hiervoor een logische kanshebber, simpelweg omdat een gewone draadloze oplader te klein is om daar een iPad fatsoenlijk op te leggen.

Bekijk ook Gerucht: 'iPad Pro 2024 krijgt ondersteuning voor MagSafe' De vernieuwde iPad Pro 2024 zou ondersteuning krijgen voor draadloos opladen met MagSafe. Dat zegt een bron die bekend is met bedrijven die magneten maken.

#5 Accessoires: een vernieuwd Magic Keyboard

We verwachten dat de nieuwe iPad Pro 2024 dezelfde soort accessoires ondersteunt als de huidige modellen: Apple Pencil, Magic Keyboard en Smart Keyboard. Qua Apple Pencil kun je in ieder geval de Apple Pencil 2 en Apple Pencil met usb-c gebruiken, maar wat betreft het Magic Keyboard gaat er wel wat veranderen. Er zijn geruchten dat Apple werkt aan een vernieuwd toetsenbordhoes, gemaakt van aluminium. Er zou ook een groter trackpad in zitten, waardoor de iPad Pro in combinatie met deze hoes meer als een laptop voelt.

Bekijk ook Gerucht: 'Vernieuwd Magic Keyboard alleen voor iPad Pro, iPad Air behoudt huidige model' Apple zou van plan zijn een steviger en duurzamer model van het iPad Magic Keyboard uit te brengen. Deze is gemaakt van aluminium en doet meer denken aan een laptop. Maar dit nieuwe model zou alleen bedoeld zijn voor de iPad Pro en dus niet voor de iPad Air.

#6 Overige functies iPad Pro 2024

Andere functies die we van de iPad Pro 2024 verwachten, zijn:

Dubbele camera aan de achterkant : De camera bestaat waarschijnlijk weer uit een groothoek en ultra-groothoeklens, gecombineerd met de LiDAR-scanner. Mogelijk verbetert Apple de specificaties van de lenzen. Een derde lens in de vorm van een telelens verwachten we niet.

: De camera bestaat waarschijnlijk weer uit een groothoek en ultra-groothoeklens, gecombineerd met de LiDAR-scanner. Mogelijk verbetert Apple de specificaties van de lenzen. Een derde lens in de vorm van een telelens verwachten we niet. Frontcamera met Middelpunt (Center Stage) : De frontcamera blijft met 12-megapixel waarschijnlijk ongewijzigd. Er zit ondersteuning in voor Center Stage, zodat de camera ‘meebeweegt’ met jouw gezicht tijdens een videogesprek. We hopen wel dat de frontcamera verplaatst wordt naar de lange zijkant, net zoals bij de standaard-iPad.

: De frontcamera blijft met 12-megapixel waarschijnlijk ongewijzigd. Er zit ondersteuning in voor Center Stage, zodat de camera ‘meebeweegt’ met jouw gezicht tijdens een videogesprek. We hopen wel dat de frontcamera verplaatst wordt naar de lange zijkant, net zoals bij de standaard-iPad. Vier speakers : In alle hoeken van de iPad Pro zit een speaker, zodat je stereogeluid krijgt in elke oriëntatie.

: In alle hoeken van de iPad Pro zit een speaker, zodat je stereogeluid krijgt in elke oriëntatie. Opslag: Qua opslag kan je waarschijnlijk weer kiezen voor 128GB tot 2TB en alles wat daar tussen zit.

#7 Prijs iPad Pro 2024

We verwachten dat de prijs van de iPad Pro 2022 gelijk zal zijn aan de huidige modellen. Daarom verwachten we deze prijzen:

#8 Release iPad Pro 2024

Volgens betrouwbare bronnen gaat Apple de iPad Pro 2024 in de eerste helft van het jaar aankondigen, vermoedelijk in maart of april 2024. Het is dan anderhalf jaar geleden sinds het vorige model van de iPad Pro uit 2022. Het gebeurt vaker dat er anderhalf jaar tussen modellen zat: de iPad Pro 2020 verscheen in maart, anderhalf jaar na de iPad Pro uit oktober 2018.

Wil je weten welke nieuwe iPads er in 2024 nog meer komen, check dan onze vooruitblik op alle iPad-modellen van 2024.

Bekijk ook Vooruitblik iPads in 2024: welke verbeteringen kunnen we verwachten? Welke iPads gaat Apple in 2024 vernieuwen en welke verbeteringen kun je daarbij verwachten? We blikken vooruit op de vernieuwde modellen van komend jaar, zoals de iPad mini en iPad Air.