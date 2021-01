De Kompas-app op de iPhone wijst precies aan waar het noorden, oosten, zuiden en het westen is. Ook kun je het Kompas gebruiken voor nog meer toepassingen. In dit artikel lees je er alles over.

Alles over de Kompas-app

Op elke iPhone vind je een digitaal kompas in de Kompas-app. Deze maakt gebruik van sensoren in de iPhone en wijst net als een fysiek kompas aan waar het noorden zich bevindt. Er zitten meer functies in dan je denkt.

Kompas gebruiken op de iPhone

Op elke iPhone vind je de Kompas-app. Deze wijst aan waar het noorden is en toont ook de geografische coördinaten van je locatie. Daarnaast beschikt het kompas over een handige waterpas (in iOS 11 en ouder, sinds iOS 12 onderdeel van de Meten-app). Daarnaast kun je het kompas gebruiken in externe apps, zoals in Apple Kaarten en Google Maps. Tijdens het navigeren houdt de app dan rekening met de richting waarin je kijkt. Dat is handig als je bijvoorbeeld in een vreemde stad aan het wandelen bent.

De Kompas-app zelf bevat wat leuke extra’s. Zo kun je kiezen of het kompas naar het magnetische noorden wijst of een correctie voor de afwijking van de magneetnaald uitvoert, zodat het kompas naar het werkelijke noorden wijst. Magneten in de omgeving van je iPhone kunnen de nauwkeurigheid van het iPhone kompas negatief beïnvloeden. Dit geldt bijvoorbeeld voor de magneten in oordopjes. In de Apple Watch zit ook een kompas. Hiervoor heb je een Apple Watch Series 5 of nieuwer of een Apple Watch Se nodig.

Kompas uitlezen

Om het kompas uit te lezen houd je de iPhone horizontaal. De kompasnaald draait nu naar het noorden. Je huidige richting wordt bovenin het scherm aangegeven. Onderin het scherm zie je de GPS-coördinaten van je huidige locatie, de hoogte en de plaatsnaam.

Wil je het verschil tussen twee richtingen meten, dan kan dat ook. Richt het kompas in een bepaalde richting en tik op het scherm om je meting ‘vast te zetten’. Vervolgens draai je naar de andere richting en je ziet precies hoeveel graden het verschil is.

Kompas kalibreren

Het kompas kan na verloop van tijd een afwijking gaan vertonen. Ook kan er tijdens het gebruik opeens een melding in beeld verschijnen, dat het tijd is om opnieuw het kompas te kalibreren.

Kompas gebruiken in andere apps

Ook in andere apps kun je de iPhone kompasfunctie gebruiken. Je kunt dan bij het plannen van een route op de kaart zien in welke richting je moet lopen. Dit komt het meest van pas als je het kompas met Apple Kaarten of Google Maps wilt gebruiken.

Waterpas gebruiken

Heb je een oudere iOS-versie (iOS 7 t/m 11) dan vind je in de Kompas-app ook een waterpas. Die haal je tevoorschijn door in in de app over het scherm te vegen. De waterpas toont twee bolletjes die elkaar moeten overlappen. Je kunt je iPhone plat op tafel leggen, om te kijken of deze waterpas staat. De app geeft dan 0 graden aan en het scherm kleurt groen.

Je kunt je iPhone ook rechtop of op z’n kant zetten om te testen of een schilderijtje recht hangt. Een horizontale lijn en het cijfer 0 geeft aan dat het loodrecht hangt. Ook bij zo’n meting kleurt het scherm groen als blijkt dat alles recht staat.

Met ingang van iOS 12 is de waterpas verplaatst naar de nieuwe Meten-app. Alles over het gebruik van deze app lees je in onderstaande tip.

Werkelijke of geografische noorden

Via Instellingen > Kompas krijg je toegang tot de schaarse instellingen van het iPhone kompas: wisselen tussen het werkelijke (geografische) noorden of het magnetische noorden. Je kunt ook aangeven of apps je exacte locatie mogen gebruiken en wanneer de Kompas-app toegang tot je locatie krijgt.

Wat is het verschil tussen het werkelijke en geografische noorden? De aarde heeft een kern van gesmolten ijzer, die meedraait met de aarde en als een magneet fungeert. Het magnetische veld van de aarde heeft een magnetische Noord- en Zuidpool, maar geografisch gezien zijn dat niet de werkelijke Noord- en Zuidpool. De magnetische veldlijnen variëren ook op verschillende plekken op aarde. Daarom is er op elke plek op aarde een andere afwijking tussen het ware noorden en het magnetische noorden.

Deze magnetische afwijking is online op te zoeken. De werkelijke (geografische) Noordpool staat stil, maar de magnetische Noordpool verschuift steeds een beetje. Een analoge magneet (zo’n rond doosje met een ronddraaiende naald) wijst meestal alleen naar het magnetische noorden. Wat je tijdens het navigeren nodig hebt is het werkelijke noorden.

