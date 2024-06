Waar Apple bij watchOS 10 behoorlijk uitgepakt heeft met nieuwe functies en een redesign van meerdere apps, pakt Apple het bij watchOS 11 wat rustiger aan. De update borduurt vooral voort op de weg die vorig jaar met watchOS 10 ingeslagen is en voegt nog wat handige nieuwe verbeteringen toe. watchOS 11 is zojuist onthuld tijdens de WWDC 2024 en hier lees je mee wat er allemaal in zit.

watchOS 11 in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van watchOS 11 in het kort:

Nieuwe grote 2024-update voor de Apple Watch

Aangekondigd tijdens WWDC op 10 juni 2024

Nieuwe functies: slimmere Siri, verbeterde apps, nieuwe wijzerplaten en nieuwe sportfuncties

Eerste beta’s in de zomer van 2024

Officiële release in september 2024

watchOS 11 functies: dit is er nieuw

Apple onthulde tijdens de WWDC een aantal nieuwe functies die met watchOS 11 naar je Apple Watch komen. Om te beginnen met de Activiteit-app. Er komt een nieuwe Training Mode waarmee je jezelf kunt uitdagen met bepaalde trainingen. Daarnaast wordt het eindelijk mogelijk om een pauzedag in te lasten, zodat je je streak kan behouden, zonder dat je per se een dag actief hoeft te bewegen.

Er komt ook een nieuwe app op het gebied van gezondheid, genaamd Vitals. Daarmee zie je de belangrijkste metingen met betrekking tot je gezondheid en krijg je ook waarschuwen als er iets niet goed is. Voor tijdens zwangerschappen kan de Cyclus-app je ook helpen met statistieken die er op dat moment toe doen.

De widgetstapel krijgt een slimme functie en voegt automatisch nieuwe widgets toe op het moment dat ze belangrijk zijn. Ook de Live Activiteiten komen naar de Apple Watch, tussen de widgets van je bestaande apps. Er komt ook een nieuwe Vertaal-app, die een widget heeft voor snelle vertalingen vanaf je Apple Watch.

Daarnaast biedt watchOS 11 een nieuwe verbeterde wijzerplaat. Het is makkelijker om je eigen foto’s om te zetten in een wijzerplaat, waarbij je zelf iets unieks kan maken. De algehele bediening van de Apple Watch blijft dit jaar hetzelfde. De veranderingen die Apple in watchOS 10 doorgevoerd heeft, blijven in de nieuwe watchOS-update van 2024 ongewijzigd. Je hoeft dus niet opnieuw te wennen aan een nieuwe werking voor de knoppen of andere veegbewegingen.

watchOS 11 release en beta’s

Apple heeft tijdens WWDC 2024 de nieuwste versie van watchOS aangekondigd. Ook komen meteen de eerste beta van watchOS 11 beschikbaar voor ontwikkelaars, later opgevolgd door de beta voor publieke testers. Deze beta’s zijn bedoeld om te controleren of apps geschikt zijn voor de nieuwe firmware en zodat ontwikkelaars hun apps alvast kunnen aanpassen om gebruik te maken van de nieuwe functies. Ook zijn de beta’s bedoeld om bugs op te sporen en feedback te verzamelen, voordat de update later dit jaar voor iedereen beschikbaar is.

De officiële release wordt verwacht in september 2024, tegelijk met de updates voor andere devices zoals iOS 18 en iPadOS 18.

