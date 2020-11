Je wilt een MacBook kopen? Een slimme keuze, want MacBooks zijn een genot om mee te werken en behouden lang hun waarde. Het mooie design en de prestaties zorgen ervoor dat steeds meer mensen een MacBook kopen. In dit artikel lees je welke verschillende MacBook modellen er zijn en wat de prijzen zijn. Heb je weinig geld, dan is een tweedehands MacBook bovendien een prima manier om kennis te maken met de laptops van Apple. Je krijgt ook het advies welk model het beste bij jou past.

Nieuwste MacBook kopen

Benieuwd wat de nieuwste modellen zijn? Deze MacBooks heeft Apple het meest recent uitgebracht:

Deze MacBooks zijn allemaal voorzien van de nieuwste M1-chip. Deze chip is door Apple zelf ontworpen en levert betere prestaties en een veel langere batterijduur. Er zijn nog meer verschillen tussen een Mac met Intel vs een M1-Mac.

Daarnaast zijn er ook nog eerdere modellen die in Apple’s assortiment zitten:

Mocht je de 16-inch MacBook Pro willen kopen, dan kun je terecht bij Apple en bij je lokale winkel, zoals Amac en bij online winkels zoals Bol.com.

Niet meer bij Apple, wel bij andere winkeliers

Tot slot is ook nog het instapmodel van de Intel 13-inch MacBook Pro 2020 in omloop, evenals de Intel MacBook Air 2020. Beide modellen zijn niet meer in Apple’s assortiment, maar zijn nog wel bij andere winkels verkrijgbaar. Ze zijn allebei in het voorjaar van 2020 uitgebracht en zijn dus nog relatief nieuw. Omdat Apple ze allebei in het najaar van 2020 vervangen heeft door versies met eigen Apple-chip, vind je ze niet meer bij Apple zelf. Desalniettemin zijn de modellen nog zeker het overwegen waard.

MacBook kopen: er is keuze genoeg!

Er zijn anno 2020 twee modellen van de MacBook verkrijgbaar:

MacBook Air (sinds 2008, vernieuwd in najaar 2020)

MacBook Pro (sinds 2006, vernieuwd in najaar 2020)

Hieronder bespreken we elk model afzonderlijk. Heb je al een MacBook, maar is niet duidelijk welk type dat is? Kijk dan ons overzicht Welke MacBook heb ik?

MacBook Air kopen (2008 – heden)

De MacBook Air is bedoeld voor mensen die een lichtgewicht, compacte laptop zoeken die niet zo heel krachtig hoeft te zijn. De MacBook Air is ideaal voor mensen die veel onderweg zijn en toch productief willen blijven. Hij is vooral geschikt voor mensen die willen e-mailen en internetten. Voor videobewerking en andere zware toepassingen is de MacBook Air minder geschikt.

De MacBook Air M1 2020 is het nieuwste model en beschikt onder andere over Touch ID en een Retina-scherm met True Tone. Deze heeft voor het eerst een Apple M1-chip. Deze is speciaal door Apple ontworpen en zorgt voor betere prestaties en een langere accuduur. Deze MacBook Air is vaak krachtiger dan de meeste MacBooks met Intel.

Bekijk ook Nu officieel: 13-inch MacBook Air maakt de overstap naar Apple Silicon M1 Het is zover: Apple heeft de 13-inch MacBook Air met Apple SIlicon aangekondigd. Dit nieuwe model draait op een ARM-gebaseerde processor, oftewel Apple Silicon. Deze gloednieuwe MacBook Air heeft nog steeds een 13-inch scherm en een aluminium behuizing.

MacBook Air prijzen

De MacBook Air is sinds 2008 verkrijgbaar en is in het najaar van 2020 nog vernieuwd. Dit model heeft een prijs vanaf €1.129.

MacBook Air 13 inch (2020, M1-chip en 7-core GPU, 256GB opslag): vanaf €1.129

MacBook Air 13 inch (2020, M1-chip en 8-core GPU, 512GB opslag): vanaf €1.399

Bij andere winkelketens vind je vaak betere prijzen voor de MacBook Air:

Liever een Intel-versie? Bij winkeliers vind je zowel de 2020- als de 2019-versie nog in het assortiment. De prijzen zijn daarvan vaak wat lager, waardoor je dus goedkoper uit bent.

MacBook Pro kopen (2006 – heden)

De MacBook Pro is de krachtpatser in het assortiment. Dit is de krachtigste laptop met de beste specificaties, die geschikt is voor zware toepassingen. Denk bijvoorbeeld aan foto- en videobewerkingen en zware kantoortoepassingen.

De MacBook Pro is bedoeld voor de veeleisende gebruikers. Alle MacBook Pro-modellen hebben een Retina-scherm met hoge resolutie, ideaal voor grafische toepassingen. Alle modellen zijn uitgerust met de aanraakgevoelige Touch Bar en usb-c-aansluitingen. Qua batterijduur zit je goed met de MacBook Pro. In 2020 verschenen er meerdere nieuwe modellen van de MacBook Pro. Je hebt keuze tussen twee maten: 13-inch en 16-inch.

De 13-inch is er met Apple’s M1-chip (model najaar 2020), maar ook met Intel-chip (model voorjaar 2020). Apple’s versie heeft twee Thunderbolt-poorten, terwijl de high-end Intel-versie er vier heeft. De 16-inch variant is er alleen nog met Intel-chip. Deze heeft standaard een Intel Core-processor van de 9e generatie (tot 8-core).

Bekijk ook Apple kondigt nieuwe MacBook Pro met M1-chip aan Apple heeft de nieuwe MacBook aangekondigd. De nieuwe MacBook Pro is voorzien van Apple Silicon, Apple's eigen chip voor de Mac. De prestaties en accuduur zijn daardoor beter.

MacBook Pro prijzen

De MacBook Pro is verkrijgbaar in diverse uitvoeringen, vanaf €1.449.

Bij andere winkelketens vind je vaak betere prijzen voor de MacBook Pro, inclusief voor de 15-inch versie:

MacBook (2015 – 2019)

De MacBook was ooit de dunste notebook in het assortiment van Apple. Sinds 2019 is Apple echter gestopt met de productie, omdat de prijs/kwaliteitverhouding wat ongunstig was geworden. Sindsdien kun je kiezen uit de Air voor consumenten en de Pro voor professonials.

Met een gewicht van 900 gram is de 12-inch MacBook een lichtgewicht. Dit model heeft een 12-inch retinascherm en het eerste generatie vlindertoetsenbord. Opvallend is dat deze MacBook slechts één USB-C-aansluiting heeft, waardoor er geen andere poorten aan de zijkant aanwezig zijn. Je kunt aparte adapters kopen als je meer apparaten wilt aansluiten. In 2016 verscheen er een vernieuwd model met interne verbeteringen, die er aan de buitenkant hetzelfde uitziet. In 2017 verscheen er wederom een update met Kaby Lake-processor. Apple heeft in juli 2019 de 12-inch MacBook uit het assortiment verwijderd.

MacBook prijzen

De 12-inch MacBook is sinds juli 2019 niet meer bij Apple beschikbaar. Een beter alternatief is de MacBook Air, die ook licht in gewicht is en ook nog een lager prijskaartje heeft. Wil je weten wat de prijzen bij Apple waren, dan vind je hieronder een overzicht van de adviesprijzen:

MacBook 12 inch 1,2 GHz (256 GB): vanaf €1.497,91

MacBook 12 inch 1,3 GHz (512 GB): vanaf €1.797,91

Ook andere winkeliers hebben dit model niet meer in het assortiment. Mocht je toch geïnteresseerd zijn, kijk dan voor een tweedehands MacBook.