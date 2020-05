Het leek er lange tijd op dat Apple in dit najaar met een reeks nieuwe producten met mini-LED display's zou komen. Daar lijkt nu geen sprake meer van te zijn, want Apple's mini-LED plannen zijn mogelijk uitgesteld naar 2021.

Afgelopen maart meldde de bekende en betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo dat Apple meerdere mini-LED producten op de planning heeft. Het ging onder andere om een nieuwe 14-inch MacBook Pro, een vernieuwde 16-inch MacBook Pro, een nieuwe iMac Pro en een aantal nieuwe iPads. Eerder schreven we al over de vermoedens dat de iPad Pro met mini-LED uitgesteld is naar 2021 en nu lijkt dit ook voor de rest van de line-up het geval. Het coronavirus zorgt voor vertraging bij leveranciers.



‘Apple’s mini-LED uitgesteld naar 2021’

In een nieuw verslag van Ming-Chi Kuo stelt hij zijn eerdere verwachtingen bij. Voor de verschillende onderdelen starten producenten in het derde en vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021 met de massaproductie. Daardoor kan het eerste product met mini-LED display pas in 2021 uitgebracht worden. De vertraging is ontstaan als gevolg van de beperkingen door het coronavirus.

Voor de komende twee tot drie jaar zou Apple in totaal zes producten met mini-LED uit willen brengen. De plannen voor de lange termijn zouden ongewijzigd blijven. Het enige gevolg is dus mogelijk dat we iets langer moeten wachten op de komst van het eerste mini-LED apparaat van Apple. Welke dat gaat worden, is nog de vraag. Deze producten met mini-LED zouden in de pijplijn zitten:

14,1-inch MacBook Pro

16-inch MacBook Pro

12,9-inch iPad Pro

10.2-inch iPad

27-inch iMac Pro

7.9-inch iPad mini

Een mini-LED display heeft een aantal voordelen. Zo is het contrast verbeterd en is een dergelijk scherm ook minder kwetsbaar voor inbranden. Bovendien maakt het voor de batterijduur bij mini-LED niet uit welke kleuren er getoond worden. Bij OLED is zwart voornamelijk energiezuiniger, maar dat maakt bij mini-LED minder uit. Meer over de techniek lees je in onze mini-LED uitleg.