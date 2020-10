Apple gaat de AirTag mogelijk in twee maten uitbrengen, zo beweert een betrouwbare bron. Het zou niet lang meer duren voordat de AirTag in de schappen ligt.

We schrijven op iCulture al ruim een jaar over de AirTag, maar deze keer komt er een gerucht voorbij die we in al die tijd nog niet eerder gehoord hebben. Apple zou namelijk niet één maar twee versies van de AirTag klaar hebben liggen. Maar wat kan je met een AirTag in twee maten?



‘AirTag verschijnt in twee maten’

De nieuwe informatie komt van de betrouwbare maar cryptische geruchtenlekker @l0vetodream. De afgelopen tijd heeft hij veelvuldig cryptische tweets geplaatst, die achteraf gezien nieuwe producten en functies van Apple verklapten. Hoe diegene aan de informatie komt is onduidelijk, maar dat het account de juiste bron of bronnen om zich heen verzameld heeft is wel duidelijk. In een paar nieuwe tweets is hij wederom cryptisch, al is het niet moeilijk om de tweets te ontcijferen.

big one

small one

coming soon — 有没有搞措 (@L0vetodream) October 20, 2020

tag TAG — 有没有搞措 (@L0vetodream) October 20, 2020

De tweede tweet verklapt de clou van de eerste tweet: een grote en kleine AirTag (te herkennen aan de kleine letters en hoofdletters). Waarom het account zo geheimzinnig doet, weten we niet. Maar het lijkt er in ieder geval op dat we binnenkort twee formaten van de AirTag kunnen verwachten.

Andere fabrikanten van dergelijke trackers, hebben ook vaak meerdere modellen. Tile heeft diverse varianten, waarbij de één bijvoorbeeld een groter bereik heeft en wat steviger is. Of Apple ook zoiets van plan is, weten we nog niet. Het lijkt er in ieder geval op dat de AirTag een rond accessoire is met een Apple-logo aan de ene kant. Hoe je deze bijvoorbeeld aan een sleutelbos moet bevestigen, is nog niet helemaal duidelijk.

Bekijk ook Gerucht: 'Zo zien de AirTags eruit' Er waren al geruchten dat de AirTags eruit zien als een rond schijfje. Gelekte afbeeldingen geven nu een betere indruk hoe ze eruit gaan zien.

Er is een mogelijkheid dat de AirTag nog tijdens een event in november aangekondigd worden. De afgelopen maanden zijn er diverse tegenstrijdige geruchten geweest over wanneer de release plaatsvindt. Hou dus altijd nog een slag om de arm, want voor hetzelfde geld moeten we tot aankomend voorjaar of nog langer wachten.

Bekijk ook AirTag: dit weten we over de Apple-tracker De AirTag, ook wel Apple Tag genoemd, is een aankomende tracker van Apple, waarmee je zoekgeraakte spullen kunt terugvinden. De afgelopen maanden is er al veel informatie naar buiten gekomen over dit nog niet eerder aangekondigde accessoire. In dit artikel zetten we op een rij wat we nu al weten van de AirTag en wat we van deze Apple-tracker verwachten.