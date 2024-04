In dit artikel praten we je bij over de iPhone 16 prijs. Hoeveel gaat de nieuwste iPhone kosten en hoeveel opslag krijg je daarvoor? Je leest het hier.

In het najaar wordt traditiegetrouw de aankondiging van een reeks nieuwe iPhones verwacht. Volgens geruchten krijgt de iPhone 16 nieuwe functies. Allemaal leuk en aardig, maar wat mag dat kosten? Daarover praten we je bij in dit artikel.

Prijs iPhone 16 en iPhone 16 Pro

Hoewel er op dit moment nog geen concrete aanwijzingen zijn voor de mogelijke verkoopprijs van de iPhone 16, iPhone 16 Pro en hun grotere varianten, kunnen we wel voorspellingen doen. De iPhone 14-serie was relatief duur vanwege onder meer inflatie. Vorig jaar ging het beter en kwam de iPhone 15-serie voor een lagere prijs op de markt. Dit jaar verwachten we tot nu toe dat de iPhone 16-serie (ongeveer) hetzelfde gaat kosten.

De vier toestellen worden uitgebracht in meerdere opslagvarianten. In de onderstaande tabel vind je de prijzen die wij verwachten.

iPhone 16 design met dubbele camera

Het zou kunnen dat Apple de iPhone 16 Pro Max omdoopt tot iPhone 16 Ultra. Dit zou de beste iPhone van het jaar zijn, maar daar zit een flink prijskaartje aan.

Voor de in de tabel genoemde prijzen kun je dus vermoedelijk in het najaar een nieuwe iPhone 16 scoren. Er worden nieuwe functies verwacht, waaronder een Capture button. Ook wordt de schermrand dunner en krijgt de iPhone 16 een nieuwe camera-indeling. Bekijk ook onze vooruitblik op de iPhone 16.