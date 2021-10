Welke Apple Watch-modellen zijn er?

Er zijn allerlei soorten Apple Watch-modellen, maar welke Apple Watch heb jij om je pols hangen? Dankzij dit overzicht van Apple Watch-modellen kun je achterhalen welke smartwatch je hebt, zoals de Apple Watch Series 1 of de Apple Watch Series 4. Dankzij serienummers en uiterlijke kenmerken weet je in een handomdraai welk Apple Watch-model je hebt. Bekijk ook onze Apple Watch-vergelijkingen om te zien op welke punten jij erop vooruit gaat.

Waar vind ik het Apple Watch modelnummer?

Het modelnummer van je Apple Watch vind je in de Watch-app op de gekoppelde iPhone. Ga naar Mijn Watch en tik op Algemeen > Info > Model. Het juiste modelnummer verschijnt nu in beeld. Naast de standaard modellen heeft Apple ook enkele speciale edities zoals de Apple Watch Hermès, Apple Watch Edition en Apple Watch Nike+.

Hoe herken ik een Apple Watch Series 7 (2021)?

De kans dat je een Apple Watch Series 7 hebt zonder het te weten is niet zo groot, want dit model ligt nog niet eens in de winkel. Kenmerkende eigenschappen van een Apple Watch Series 7 (2021):

De modelnummers van de formaten 41mm en 45mm zijn nog niet bekend.

Twee formaten: 41mm en 45mm.

20% groter schermoppervlak en afgeronde hoeken.

Kast van aluminium (GPS & GPS + Cellular) of roestvrij staal, titanium en keramiek (GPS + Cellular).

Kleuren: middernacht, sterrenlicht, rood, groen en blauw. Daarnaast uitvoeringen in roestvrij staal en titanium.

Scherm van Ion-X-glas (aluminium) of saffierkristal (roestvrij staal).

Gehele achterzijde van keramiek.

Geïntroduceerd in oktober 2021.

Lees ons Apple Watch Series 7 overzicht voor meer informatie.

De Apple Watch Series 7 werd in september 2021 aangekondigd en verscheen in oktober in de winkels. De belangrijkste vernieuwing is het 20% grotere scherm, dat wijzerplaten met meer informatie mogelijk maakt. De performance, batterijduur en functies zijn verder identiek aan de Series 6. de kleuren middernacht (bijna zwart), sterrenlicht (bijna wit) en groen zijn nieuw bij dit model, terwijl de al eerder verschenen kleuren blauw en rood iets zijn gewijzigd. Dit model wordt geleverd met een nieuwe oplaadpuck, voorzien van usb-c-aansluiting. Ook is het scherm helderder binnenshuis en is het model beter bestand tegen stof en vuil. Maar het is geen ‘rugged’ horloge.

Hoe herken ik een Apple Watch Series 6 (2020)?

Kenmerkende eigenschappen van een Apple Watch Series 6 (2020):

Apple Watch Series 6 GPS modelnummer: A2291 (40mm) en A2292 (44mm). Ook te herkennen aan de donkere ring op de Digital Crown.

modelnummer: A2291 (40mm) en A2292 (44mm). Ook te herkennen aan de donkere ring op de Digital Crown. Apple Watch Series 6 GPS + Cellular (niet in Nederland en België verkrijgbaar) modelnummer: A2293, A2375 (40mm) en A2294, A2376 (44mm). Ook te herkennen aan rode ring op de Digital Crown.

(niet in Nederland en België verkrijgbaar) modelnummer: A2293, A2375 (40mm) en A2294, A2376 (44mm). Ook te herkennen aan rode ring op de Digital Crown. Twee formaten: 40mm en 44mm.

Groter schermoppervlak en afgeronde hoeken.

Kast van aluminium (GPS & GPS + Cellular) en roestvrij staal, titanium en keramiek (GPS + Cellular).

Kleuren: spacegrijs, goud, zilver, rood of blauw (aluminium), grafiet, zilver of goud (roestvrijstaal), titanium en spacezwart titanium (titanium).

Scherm van Ion-X-glas (aluminium) of saffierkristal (roestvrij staal).

Gehele achterzijde van keramiek.

Geïntroduceerd in september 2020.

Lees ons Apple Watch Series 6 overzicht voor meer informatie.

De Apple Watch Series 6 werd in september 2020 geïntroduceerd en heeft als grootste vernieuwing de saturatiemeter. De behuizing is iets dunner, maar dat zie je met het blote oog nauwelijks. De achterkant is te herkennen aan de extra (rode) sensoren, verwerkt in het zwarte vlak van keramiek. Herkenbaar bij dit model zijn de rode en blauwe versies van de aluminium Apple Watch.

Hoe herken ik een Apple Watch SE (2020)?

Kenmerkende eigenschappen van een Apple Watch SE (2020):

Apple Watch SE GPS modelnummer: A2351 (40mm) en A2352 (44mm).

modelnummer: A2351 (40mm) en A2352 (44mm). Apple Watch SE GPS + Cellular (niet in Nederland en België verkrijgbaar) modelnummer: A2353, A2355 (40mm) en A2354, A2356 (44mm). Ook te herkennen aan rode ring op de Digital Crown.

(niet in Nederland en België verkrijgbaar) modelnummer: A2353, A2355 (40mm) en A2354, A2356 (44mm). Ook te herkennen aan rode ring op de Digital Crown. Twee formaten: 40mm en 44mm.

Groter schermoppervlak en afgeronde hoeken.

Kast van aluminium (GPS & GPS + Cellular).

Kleuren: spacegrijs, goud of zilver (aluminium).

Scherm van Ion-X-glas (aluminium).

Gehele achterzijde van keramiek.

Geïntroduceerd in september 2020.

Lees ons Apple Watch SE overzicht voor meer informatie.

De Apple Watch SE heeft geen ECG en ook geen saturatiemeter. Er zit daarom geen sensor in de Digital Crown, waardoor deze ook de donkere ring niet heeft. De Apple Watch SE heeft wel hetzelfde design als de Series 4 en nieuwer, maar dan zonder de nieuwe kleuren rood en blauw van de Apple Watch Series 6.

Hoe herken ik een Apple Watch Series 5 (2019)?

Kenmerkende eigenschappen van een Apple Watch Series 5 (2019):

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular (niet in Nederland en België verkrijgbaar) modelnummer: A2094, A2156 (40mm) en A2095, A2157 (44mm). Ook te herkennen aan rode ring op de Digital Crown.

(niet in Nederland en België verkrijgbaar) modelnummer: A2094, A2156 (40mm) en A2095, A2157 (44mm). Ook te herkennen aan rode ring op de Digital Crown. Apple Watch Series 5 GPS modelnummer: A2092 (40mm) en A2093 (44mm). Ook te herkennen aan de donkere ring op de Digital Crown.

modelnummer: A2092 (40mm) en A2093 (44mm). Ook te herkennen aan de donkere ring op de Digital Crown. Twee formaten: 40mm en 44mm.

Groter schermoppervlak en afgeronde hoeken.

Kast van roestvrij staal, titanium en keramiek (GPS + Cellular) en aluminium (GPS & GPS + Cellular).

Kleuren: spacegrijs, goud of zilver (aluminium) en spacezwart, zilver of goud (roestvrijstaal), titanium en spacezwart titanium (titanium), wit (keramiek).

Scherm van Ion-X-glas (aluminium) of saffierkristal (roestvrij staal).

Gehele achterzijde van keramiek.

Geïntroduceerd in september 2019.

Lees onze Apple Watch Series 5 review over de voor- en nadelen.

Lees ons Apple Watch Series 5 overzicht voor meer informatie.

De Apple Watch Series 5 heeft net als zijn voorganger een nieuw design met meer afgeronde hoeken en een groter scherm. Nieuw is de toevoeging van een kompas en always on-scherm, maar daar zie je in uitgeschakelde toestand niets van.

Hoe herken ik een Apple Watch Series 4 (2018)?

Kenmerkende eigenschappen van een Apple Watch Series 4 (2018):

Apple Watch Series 4 GPS + Cellular (niet in Nederland en België verkrijgbaar) modelnummer: A1975, A2007 (40mm) en A1976, A2008 (44mm). Ook te herkennen aan rode ring op de Digital Crown.

(niet in Nederland en België verkrijgbaar) modelnummer: A1975, A2007 (40mm) en A1976, A2008 (44mm). Ook te herkennen aan rode ring op de Digital Crown. Apple Watch Series 4 GPS modelnummer: A1977 (40mm) en A1978 (44mm). Ook te herkennen aan de donkere ring op de Digital Crown.

modelnummer: A1977 (40mm) en A1978 (44mm). Ook te herkennen aan de donkere ring op de Digital Crown. Twee nieuwe formaten: 40mm en 44mm.

Groter schermoppervlak en afgeronde hoeken.

Kast van roestvrij staal (GPS + Cellular) en aluminium (GPS & GPS + Cellular).

Kleuren: spacegrijs, goud of zilver (aluminium) en spacezwart, zilver of goud (roestvrijstaal).

Scherm van Ion-X-glas (aluminium) of saffierkristal (roestvrij staal).

Gehele achterzijde van keramiek.

Geïntroduceerd in september 2018.

Lees onze Apple Watch Series 4 review over de voor- en nadelen.

Lees ons Apple Watch Series 4 overzicht voor meer informatie.

De Apple Watch Series 4 heeft een geheel nieuw design met meer afgeronde hoeken en een groter scherm. Daarom heeft Apple ook twee nieuwe Apple Watch-maten geïntroduceerd: 40mm en 44mm. De Digital Crown is ook opnieuw ontworpen en is platter. Tijdens het draaien aan de Digital Crown voel je kleine tikjes, waardoor hij lijkt op een mechanische knop.

Hoe herken ik een Apple Watch Series 3 (2017)?

Kenmerkende eigenschappen van een Apple Watch Series 3 (2017):

Apple Watch Series 3 GPS + Cellular (niet in Nederland en België verkrijgbaar) modelnummer: A1860, A1889, A1890 (38mm) en A1861, A1891, A1892 (42MM). Ook te herkennen aan rode Digital Crown.

(niet in Nederland en België verkrijgbaar) modelnummer: A1860, A1889, A1890 (38mm) en A1861, A1891, A1892 (42MM). Ook te herkennen aan rode Digital Crown. Apple Watch Series 3 GPS modelnummer: A1858 (38mm) en A1859 (42mm).

modelnummer: A1858 (38mm) en A1859 (42mm). Kast van roestvrij staal (GPS + Cellular), keramiek (GPS + Cellular) en aluminium (GPS & GPS + Cellular).

Kleuren: spacegrijs, goud of zilver (aluminium), spacezwart of zilver (roestvrij staal) en wit of grijs (keramiek).

Scherm van Ion-X-glas (aluminium) of saffierkristal (roestvrij staal en keramiek).

Achterzijde van composiet (GPS) of keramiek (GPS + Cellular).

Geïntroduceerd in september 2017.

Lees onze Apple Watch Series 3 review over de voor- en nadelen.

Lees ons Apple Watch Series 3 overzicht voor meer informatie.

De Apple Watch Series 3 was het eerste model waarvan ook een 4G-versie uitkwam, die onafhankelijk van de iPhone te gebruiken is. Dit model is niet in Nederland en België verkrijgbaar en is in deze landen ook niet te gebruiken, omdat geen enkel mobiel netwerk er ondersteuning voor biedt. Ook roaming met een buitenlandse databundel werkt niet op deze modellen.

Hoe herken ik een Apple Watch Series 2 (2016)?

Kenmerkende eigenschappen van een Apple Watch Series 2 (2016):

Apple Watch Series 2 modelnummer: A1757 (38mm) en A1758 (42mm).

Apple Watch Series 2 Edition modelnummer: A1816 (38mm) en A1817 (42mm).

Kast van aluminium, roestvrij staal en keramiek.

Kleuren: spacegrijs, goud, roségoud of zilver (aluminium), spacezwart of zilver (roestvrij staal) en wit (keramiek).

Scherm van Ion-X-glas (aluminium) of saffierkristal (roestvrij staal en keramiek).

Achterzijde van keramiek.

Geïntroduceerd in september 2016.

Lees onze Apple Watch Series 2 review over de voor- en nadelen.

Lees ons Apple Watch Series 2 overzicht voor meer informatie.

De Apple Watch Series 2 verscheen in 2016 gelijktijdig met de hieronder genoemde Series 1. Beide modellen zijn grotendeels hetzelfde, maar de Series 2 is voorzien van ingebouwde GPS en is verbeterde waterbestendigheid. Dit model is daarom geschikter voor mensen die fanatiek willen sporten.

Hoe herken ik een Apple Watch Series 1 (2016)?

Kenmerkende eigenschappen van een Apple Watch Series 1 (2016):

Apple Watch Series 1 modelnummer: A1802 (38mm) en A1803 (42mm).

Kast van aluminium.

Kleuren: spacegrijs, goud, roségoud of zilver.

Scherm van Ion-X-glas.

Achterzijde van composiet.

Geïntroduceerd in september 2016.

Lees ons Apple Watch Series 1 overzicht voor meer informatie.

De Series 1 verscheen gelijktijdig met de Apple Watch Series 2, maar lijkt qua eigenschappen meer op het originele model. De belangrijkste verbetering is dat er een snellere processor in zit, maar GPS ontbreekt. Dit model is een goede keuze als je een vlot werkende smartwatch wilt maar er niet zo vaak buitenshuis mee gaat sporten.

Hoe herken ik een Apple Watch Series 0 (1e generatie; 2015)?

Kenmerkende eigenschappen van een originele Apple Watch (2015):

Dit is het eerste model van de Apple Watch, met een relatief trage processor. Apps gebruiken gaat niet echt soepel, dus we raden dit model alleen aan als je de Apple Watch uitsluitend voor notificaties en klokkijken wilt gebruiken.

Hoe herken ik een Apple Watch Sport (2015)?

De Apple Watch Sport is de aluminium versie van de originele Apple Watch, ook wel de Apple Watch Series 0. De Apple Watch Sport heeft dan ook modelnummer A1533 (38mm) en A1554 (42mm). De Apple Watch Sport verscheen in zilver, spacegrijs, goud en roségoud. De Apple Watch Sport werd verkocht met een sportbandje in verschillende kleuren. In ons Apple Watch Sport overzicht lees je meer over de functies en eigenschappen.

Bekijk ook Apple Watch Sport: het complete overzicht Alles over de Apple Watch Sport, de sportieve aluminium smartwatch van Apple. Lees alles over nieuws, functies, prijzen en releasedatum.

Hoe herken ik een Apple Watch Nike+ (meerdere jaren)?

De Apple Watch Nike+ is een versie die verschenen is bij meerdere Apple Watch-modellen. Vanaf de Apple Watch Series 2 is er elk jaar een Nike-uitvoering verschenen. De Apple Watch Nike+ heeft dan ook hetzelfde modelnummer als de bijbehorende Series-modellen:

Nike Series 7, GPS: xxx (41mm) en xxx (45mm)

Nike Series 7, GPS + Cellular: xxx, xxx (41mm) en xxx, xxx (45mm)

Nike Series 6, GPS: A2291 (40mm) en A2292 (44mm)

Nike Series 6, GPS + Cellular: A2293, A2375 (40mm) en A2294, A2376 (44mm)

Nike SE, GPS: A2351 (40mm) en A2352 (44mm)

Nike SE, GPS + Cellular: A2353, A2355 (40mm) en A2354, A2356 (44mm)

Nike Series 5, GPS: A2092 (40mm) en A2093 (44mm)

Nike Series 5, GPS + Cellular: A2094, A2156 (40mm) en A2095, A2157 (44mm)

Nike Series 4, GPS: A1977 (40mm) en A1978 (44mm)

Nike Series 4, GPS + Cellular: A1975, A1976 (40mm) en A1976, A2008 (44mm)

Nike Series 3, GPS: A1858 (38mm) en A1859 (42mm)

Nike Series 3, GPS + Cellular: A1860, A1889, A1890 (38mm) en A1861, A1891, A1892 (42mm)

Nike Series 2, GPS: A1757 (38mm) en A1758 (42mm)

Bij xxx is het modelnummer nog niet bekend.

De Apple Watch Nike+ is alleen beschikbaar in aluminium, zowel in zilver als spacegrijs. Een Apple Watch Nike+ is verder te herkennen aan het speciale Nike-bandje met gaatjes, in verschillende kleuren. Ook is de Apple Watch Nike+ voorzien van speciale Nike-wijzerplaten. Lees in ons Apple Watch Nike+ overzicht meer over de functies en eigenschappen.

Bekijk ook Wat is Apple Watch Nike+? De sportieve smartwatch van Nike De Apple Watch Nike+ is een speciale versie van de Apple Watch, met een sportief sportbandje en extra functies voor mensen met een actieve levensstijl. Hier lees je alles over Apple Watch Nike+, zoals functies en prijzen.

Hoe herken ik een Apple Watch Hermès (meerdere jaren)?

De Apple Wach Hermès is een uitvoering die bij meerdere Apple Watch-modellen beschikbaar is. De Apple Watch Hermès is er in zowel de originele Apple Watch, de Apple Watch Series 2, de Apple Watch Series 3 als de Apple Watch Series 4. De modelnummers komen dan ook overeen met de gelijknamige Series-modellen:

Hermès Series 7, GPS + Cellular: xxx (41mm) en xxx (45mm)

Hermès Series 6, GPS + Cellular: A2293, A2375 (40mm) en A2294, A2376 (44mm)

Hermès Series 5, GPS + Cellular: A2094, A2156 (40mm) en A2095, A2157 (44mm)

Hermès Series 4, GPS + Cellular: A1975, A2007 (40mm) en A1976, A2008 (44mm)

Hermès Series 3, GPS + Cellular: A1860, A1889, A1890 (38mm) en A1861, A1891, A1892 (42mm)

Hermès Series 2, GPS + Cellular: A1757 (38mm) en A1758 (42mm)

Hermès Series 0: A1553 (38mm) en A1554 (42mm)

De Apple Watch Hermès is alleen beschikbaar met een roestvrij stalen kast. Het horloge wordt geleverd met een speciaal Hermès-bandje van leer en is voorzien van exclusieve Hermès-wijzerplaten. Lees in ons Apple Watch Hermès overzicht meer over de functies en eigenschappen.

Bekijk ook Apple Watch Hermès: alles over deze exclusieve collectie De Apple Watch Hermès is een exclusieve collectie horloges, ontstaan uit een samenwerking tussen Apple en modehuis Hermès. Waar zijn ze te koop, wat is er zo bijzonder aan? Dat lees je hier!

Hoe herken ik een Apple Watch Edition (meerdere jaren)?

De Apple Watch Edition is de duurste versie van de Apple Watch en verscheen voor meerdere Apple Watch-modellen. Van de Apple Watch Series 0, Apple Watch Series 2 en Apple Watch Series 3 zijn Apple Watch Edition uitvoeringen verschenen, met hetzelfde modelnummer als de overige Series-modellen (met uitzondering van de Apple Watch Series 2). Ook van de Series 5 en Apple Watch Series 6 zijn uitvoeringen van de Edition verschenen: bij de Series 5 in titanium en keramiek, bij de Series 6 alleen in titanium.

Edition Series 6 Titanium, GPS + Cellular: A2293, A2375 (40mm) en A2294, A2376 (44mm)

Edition Series 5 Titanium/Keramiek, GPS + Cellular: A2094, A2156 (40mm) en A2095, A2157 (44mm)

Edition Series 3, GPS + Cellular: A1860, A1889, A1890 (38mm) en A1861, A1891, A1892 (42mm)

Edition Series 2, GPS: A1816 (38mm) en A1817 (42mm)

Edition Series 0: A1553 (38mm) en A1554 (42mm)

De Apple Watch Edition verscheen is verschenen in meerdere materialen. De Edition-uitvoering van de Apple Watch Series 0 verscheen met een kast van 18-karaats geelgoud of roségoud. Met ingang van de Apple Watch Series 2 is de Apple Watch Edition alleen in keramiek verkrijgbaar (wit bij Series 2, wit en grijs bij Series 3). Lees meer in ons Apple Watch Edition overzicht over de functies en eigenschappen.

Bekijk ook Apple Watch Edition: alles over deze exclusieve smartwatch in titanium De Apple Watch Edition is een exclusieve uitvoering van de Apple Watch. In 2019 kon je kiezen uit modellen in titanium in keramiek, maar in 2020 heeft Apple dit teruggebracht tot alleen titanium. Lees hier alles over de beschikbare modellen, prijzen en levertijden en meer.

Hoe zit het met Apple Watch materiaal?

Aan de hand van het modelnummer van je Apple Watch kun je meteen zien om welke serie het gaat. Voor de verschillende materialen wordt per serie hetzelfde modelnummer gebruikt. Het maakt dus niet uit of je een aluminium of roestvrij stalen versie van een bepaalde Apple Watch hebt, want het modelnummer is hetzelfde. Wel heeft elk formaat Apple Watch een ander modelnummer. Ook aan de hand van het gebruikte materiaal voor het scherm en de achterzijde kun je je modelnummer bepalen. Achterop de Apple Watch staat omschreven welk materiaal er gebruikt is.

Welke Apple Watch moet ik kiezen?

In dit artikel hebben we bij elk Apple Watch model al even beknopt aangegeven voor welk type gebruiker het interessant is. Zo zijn sommige Apple Watch modellen ideaal voor sporters, terwijl andere prima te gebruiken zijn voor mensen die alleen notificaties en apps nodig hebben. Weet je nog steeds niet goed welke Apple Watch je wil hebben? In ons artikel Apple Watch vergelijken artikel lees je meer over specifieke functies en welke het best bij jou past.

Bekijk ook Apple Watch vergelijken: welke Apple Watch past het beste bij jou? In deze keuzehulp Apple Watch vergelijken zetten we de modellen voor je op een rij. Moet je nou de Apple Watch Series 7 of Apple Watch SE hebben? Of toch de Apple Watch Series 3? In deze Apple Watch keuzehulp helpen we je op weg.

Welke Apple Watch moet ik kopen?

Ben je enthousiast geworden na het lezen van dit artikel en wil je een Apple Watch kopen? In onderstaand overzicht vind je de Apple Watch prijzen van de huidige modellen en bij welke winkels je zoal terecht kunt.

Bekijk ook Nieuwe Apple Watch kopen? Dit moet je weten over de prijzen Wil je de nieuwe Apple Watch Series 7 kopen , de betaalbare Apple Watch SE of kies je voor de eerdere Apple Watch Series 6 of Apple Watch Series 3 ? Dan vind je in dit artikel alle informatie over de Apple Watch prijzen en verkrijgbaarheid.